En medio de la incertidumbre por su posible llegada a River, el Alavés del Chacho Coudet perdió con el Levante por La Liga de España

El equipo vasco cayó 2-0 en condición de visitante con goles en los minutos finales y profundizó su crisis. Se encuentra a tres puntos de la zona de descenso

La derrota del Deportivo Alavés ante Levante vuelve a situar a Eduardo Coudet en el centro de las miradas, tanto por el presente del equipo vasco en La Liga de España como por los rumores que lo vinculan con River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo.

El encuentro en el estadio Ciudad de Valencia, correspondiente a la jornada 26, terminó con un 2-0 a favor del Levante gracias a un doblete de Carlos Espí: el primero en el minuto 88 y el segundo en el 97. Con este resultado, el conjunto dirigido por Coudet quedó en la posición 14, con 27 puntos, apenas tres por encima de la zona de descenso, mientras que el elenco valenciano se mantiene en el penúltimo lugar con 21 unidades.

La expulsión de Víctor Parada condicionó al Alavés, que jugó los últimos 30 minutos con diez futbolistas. Durante la primera parte, los vitorianos mostraron mayor solidez, pero el conjunto visitante dominó el tramo final y aprovechó la superioridad numérica para marcar la diferencia decisiva.

En este contexto de presión por la permanencia, la figura de Eduardo Coudet cobra especial relevancia. Su nombre aparece con fuerza en los planes de River Plate, club que debe redefinir su rumbo futbolístico tras la salida de Marcelo Gallardo. La relación del Chacho Coudet con el club argentino no es nueva: integró el plantel entre 1999 y 2004 y, en más de diez años de carrera como entrenador, conquistó tres títulos.

El Chacho Coudet queda en la cuerda floja tras la derrota del Alavés (EFE/Ana Escobar)

Este jueves desde España, Coudet se refirió a los rumores en conferencia de prensa: "Juro por mis hijos que nadie de River me contactó“, afirmó, intentando disipar las versiones que lo colocan como el principal candidato. Sin embargo, reconoció el impacto mediático y agregó: ”El teléfono no suena, salta. Sé de la repercusión que todo esto conlleva. Entiendo el ruido pero estoy al margen“.

La actualidad deportiva del Alavés no ayuda a calmar las especulaciones. El equipo atraviesa una racha irregular: en los últimos tres encuentros solo sumó dos empates y fue eliminado de la Copa del Rey. El empate agónico 2-2 frente a Girona, con doblete del argentino Lucas Boyé, había dado algo de respiro, pero la derrota ante Levante reavivó las dudas.

La caída ante Levante aumenta la presión sobre el técnico y su posible salida del club español (EFE/Ana Escobar)

River Plate, por su parte, busca un entrenador de perfil ofensivo y con arraigo en la institución. En este escenario, la figura de Coudet resulta atractiva, aunque no hubo un contacto formal hasta el momento. De querer avanzar, el club argentino debería negociar con el Alavés, ya que el contrato del entrenador se extiende hasta el 30 de junio de 2026.

En términos estadísticos, la trayectoria de Coudet suma 457 partidos dirigidos, con un saldo de 203 victorias, 130 empates y 124 derrotas, una eficacia del 54,02%. Sus equipos anotaron 640 goles y recibieron 469. La derrota ante Levante supone un golpe en la lucha por la permanencia, tanto para Alavés como para el propio entrenador argentino. La presión crece a medida que se acerca el final del campeonato y los puntos en disputa son cada vez más determinantes para asegurar la continuidad en Primera División.

Por el lado de Levante, la victoria permite mantener la esperanza de una salvación que parecía lejana. Carlos Espí fue el protagonista con un doblete decisivo, que acerca al equipo valenciano a la zona de salvación y mantiene vivas sus aspiraciones de evitar el descenso. Mientras la incertidumbre sigue creciendo alrededor de su futuro, el Alavés deberá centrar sus esfuerzos en mantener la categoría en La Liga. El desenlace de la temporada podría definir no solo el destino del club, sino también el rumbo de Eduardo Coudet en el fútbol internacional.

