Joaquín Freitas, el juvenil de River Plate que marcó su primer gol en Primera: debut en Acassuso y blindaje por USD 100 millones

*El gol de Freitas

Joaquín Freitas, delantero de 19 años, oriundo de San Fernando, tuvo su bautismo goleador en River Plate y marcó el tercer tanto en el partido ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura. Se trata de uno de los últimos juveniles promovidos por Marcelo Gallardo a la Primera. En el día de la despedida del entrenador, el joven punta le respondió con su estreno en la red.

Freitas fue titular este jueves ante el Taladro y en el complemento marcó el último gol del conjunto millonario. Tras un buen pase de Ian Subiabre, Tomás Galván recibió por la izquierda y asistió al mencionado delantero que la tocó y firmó su estreno goleador.

El punta ya había mostrado sus condiciones cuando destrabó el durísimo partido de 32avos de final de la Copa Argentina que River Plate le ganó 1-0 a Ciudad de Bolívar en San Luis. El atacante entró a los 14 minutos del segundo tiempo en lugar de Maxi Salas y generó el penal que Juanfer Quintero cambió por gol con un remate furibundo.

Juan Fernando Quintero cambió el penal por gol en el encuentro correspondiente a los 32avos de final del certamen federal

En la puerta del área, el atacante se sacó de encima a Alex Díaz, se metió en la zona de peligro y, cuando estaba por lanzar el centro, recibió la falta de atrás de Elías Martínez. El árbitro Nicolás Ramírez no dudó en sancionar la falta. Y acertó.

Freitas llegó al club en 2024, tras desarrollarse en las Divisiones Inferiores de Acassuso. Allí, se destacó en 2022 como goleador de la Séptima División del torneo juvenil de AFA, logrando 26 goles y ganando una convocatoria a la selección argentina Sub 20 del ascenso bajo la dirección de Claudio Gugnali.

En 2023 debutó en la Primera División de Acassuso con el entrenador Alejandro Friedrich y sumó cinco presentaciones —todas desde el banco—, incluido su estreno ante Deportivo Armenio.

Su debut en Primera, ante Vélez

En enero de 2024, River Plate fijó su interés en Freitas, quien se incorporó primero a la Cuarta División. Rápidamente ascendió a la Reserva, donde debutó el 11 de octubre. Ya en 2025, con Marcelo Escudero al frente, realizó la pretemporada con el plantel y se consolidó como titular formando dupla con Bautista Dadín.

Ese año marcó su primer gol en abril frente a San Martín de San Juan, y mantuvo una racha que incluyó un tanto clave ante Boca Juniors en el Superclásico de mayo. Finalizó la temporada como goleador del equipo preliminar.

Gracias a estos desempeños, en noviembre, Marcelo Gallardo lo llevó al primer equipo de River Plate. Allí, hizo su debut en Primera División ante Vélez Sarsfield y, posteriormente, firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2028, con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

Su debut fue en Acassuso, en el Ascenso. De allí pasó a las Inferiores del Millonario

Aunque inicialmente se evaluó un acuerdo de cesión para que sumara más minutos en otra institución, quien salió fue Dadín a Independiente Rivadavia. En ese contexto reforzó su lugar en el ciclo 2026 y se mantuvo en la consideración del cuerpo técnico principal. La falta de gol en el equipo le fue abriendo puertas. Ante Argentinos Juniors fue al banco de suplentes, pero no ingresó. Y en La Pedrera en el mencionado encuentro de Copa Argentina, el punta de de 1,78 metro, recibió media hora de acción que aprovechó con creces.

River Plate ocupa la sexta posición entre 15 equipos en la Zona B. Con esta victoria llega a los 10 puntos y está a 6 del líder, Independiente Rivadavia de Mendoza, que este jueves, pese a tener un hombre de más, igualó 1-1 con Racing en Avellaneda.

En la próxima fecha, River Plate visitará el mencionado elenco mendocino en el encuentro que se disputará desde las 21:30. Al unísono, Banfield recibirá a Aldosivi.