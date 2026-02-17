Deportes

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El Millonario buscará pisar con fuerza en el estadio La Pedrera, de San Luis. Desde las 22, por TyC Sports

Horario y dónde ver River Plate-Ciudad de Bolívar:

El partido se podrá ver a través de TyC Sports y TyC Sports Play

22.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

21.00 Venezuela y Bolivia

20.00 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)

19.00 México

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario llega en un momento turbulento a este compromiso, tras hilvanar dos derrotas en fila en el Torneo Apertura al caer contra Tigre y Argentinos Juniors.

Probables formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Brian Quintana, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

El Millonario y el conjunto de Bolívar se verán las caras este martes 17 de febrero, desde las 22, en el estadio La Pedrera (San Luis). El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que sus asistentes serán Marcelo Bistocco y Juan Del Fueyo. El cuarto árbitro será Adrián Núñez Rodríguez. No habrá VAR.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Ciudad Bolívar, correspondiente a los 32avos de la Copa Argentina.

River Plate chocará ante Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina

