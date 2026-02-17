River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Ciudad Bolívar, correspondiente a los 32avos de la Copa Argentina.

El Millonario y el conjunto de Bolívar se verán las caras este martes 17 de febrero, desde las 22, en el estadio La Pedrera (San Luis). El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que sus asistentes serán Marcelo Bistocco y Juan Del Fueyo. El cuarto árbitro será Adrián Núñez Rodríguez. No habrá VAR.

El Millonario llega en un momento turbulento a este compromiso, tras hilvanar dos derrotas en fila en el Torneo Apertura al caer contra Tigre y Argentinos Juniors.

