El efusivo festejo del Chiqui Tapia con el presidente de Lanús Nicolás Russo en el Maracaná tras la consagración en la Recopa ante Flamengo

El efusivo abrazo de Nicolás Russo y el Chiqui Tapia tras la coronación de Lanús en la Recopa

En el Estadio Maracaná, una imagen se viralizó entre los festejos por el título que logró Lanús: el abrazo de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con el mandatario del Granate, Nicolás Russo. Las imágenes fueron captadas tras la consagración de Lanús en la Recopa Sudamericana ante Flamengo.

La noche del 26 de febrero de 2026 quedó marcada en la historia del Granate. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino conquistó su cuarto título internacional tras imponerse a Flamengo en una serie que se definió sobre el final del segundo tiempo suplementaria gracias a un cabezazo de José Canale y una corrida de Dylan Aquino. Apenas finalizó el encuentro, Tapia y Russo se fundieron en un abrazo, rodeados de directivos de la Conmebol.

Claudio Tapia, quien viajó a Brasil tras obtener la autorización judicial para acompañar a la delegación, utilizó sus redes sociales para expresar su reconocimiento al club y a sus protagonistas. En un primer mensaje, escribió: “¡Heroico lo del Club Lanús! De pie y aplausos para este equipo de guerreros que, con mucha garra, corazón y personalidad, sacó adelante un partido durísimo, hizo historia y gritó CAMPEÓN en el Maracaná”. La publicación estuvo acompañada por imágenes de la premiación y de los festejos en el campo de juego.

En una segunda publicación, el presidente de la AFA extendió sus felicitaciones al cuerpo técnico encabezado por Pellegrino, a Nicolás Russo, a la comisión directiva y a todo el “Pueblo Granate”. “Al plantel, a Mauricio Pellegrino y su cuerpo técnico, a Nicolás Russo, a Hernán Arboleya, a la CD y a todo el Pueblo Granate, felicitaciones por un nuevo título internacional. Más que merecida la consagración en la Conmebol Recopa 2026. ¡Salud y a disfrutar!”, compartió el mandatario. Chiqui Tapia había recibido el permiso judicial para viajar primero a Colombia a un evento oficial Federación Colombiana de Fútbol y luego a Río de Janeiro, donde fue parte del reunión del Consejo de la Conmebol en la antesala a esta final en el Maracaná.

El Chiqui Tapia, presente en la premiación de Lanús en la Recopa Sudamericana (@tapiachiqui)

Por su parte, Nicolás Russo, presidente del Granate, manifestó su orgullo y emoción a través de un mensaje en sus redes oficiales. “¡Lanús hace historia otra vez! ¡Campeones de la REcopa Sudamericana 2026!”, publicó, subrayando el peso simbólico de la conquista para el club y su hinchada. El mandatario destacó la relevancia de la fecha: “El 26 de febrero de 2026 quedará grabado para siempre en la memoria del pueblo Granate. No fue una noche más: fue la confirmación de que este club está hecho de convicción, trabajo y una identidad que no se negocia. Una vez más, Argentina se tiñó de Granate y toda Sudamérica miró a un barrio al sur del conurbano bonaerense: el barrio de Lanús”.

El mensaje en su cuenta de X reflejó la emoción de la dirigencia. “Ser parte de este momento histórico es un honor inmenso. Esta nueva estrella no es solo un título: es el resultado de esfuerzo, compromiso, planificación y amor incondicional por estos colores de todos los que formamos parte del club de barrio más grande del mundo”, expresó.

En el mismo texto, Russo dedicó palabras especiales al cuerpo técnico y a los jugadores: “Quiero destacar al cuerpo técnico por su profesionalismo, a cada uno de los jugadores por dejar el alma en cada pelota y, sobre todo, a nuestros socios e hinchas, que nunca dejan de creer y acompañan al Granate a todos lados y en todo momento. Porque Lanús es grande por su historia, por sus logros y por su gente”. El presidente también valoró el acompañamiento masivo de la hinchada en Brasil y el impacto de la victoria en la ciudad bonaerense: “En Brasil, miles y miles de Granates celebramos una estrella más. En Argentina, una ciudad entera late al ritmo de esta conquista. ¡Vamos, Lanús! ¡Vamos campeón!”.

La consagración de Lanús en la Recopa Sudamericana tuvo, además, un impacto económico relevante. El club argentino se adjudicó un premio de 1.8 millones de dólares. El monto se suma a los ingresos obtenidos por la campaña internacional en la Sudamericana y representa un respaldo clave para las arcas de la institución en el actual contexto del fútbol sudamericano.

Nicolás Russo, presidente de Lanús, celebró el título de la Recopa junto al Chiqui Tapia (@RussoNicolasOk)