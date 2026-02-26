La polémica que se desató en Portugal por un gesto de un compañero de Prestianni con Vinicius tras el Real Madrid-Benfica de Champions League

El futbolista del Benfica le habría pedido la camiseta a Vinicius Jr al término del encuentro

Una nueva polémica en el episodio que envuelve a Gianluca Prestianni y Vinicius Jr. se desató tras el triunfo del Real Madrid sobre el Benfica en el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League.

Según replicaron los medios portugueses Record y A Bola, la controversia estalló cuando, al término del encuentro disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, el futbolista Sidny Lopes Cabral se acercó a Vinicius Junior para pedirle la camiseta. La escena fue captada por las cámaras y compartida en redes sociales, donde numerosos hinchas del Benfica expresaron su descontento con la actitud del defensor.

Una cuenta de aficionados del club, identificada como portalbenfiquista_ en Instagram, publicó una imagen criticando el gesto de Sidny Lopes Cabral. Minutos más tarde, el propio Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica que no participó del partido por estar suspendido, habría reaccionado con un ‘me gusta’ desde su cuenta verificada a esa publicación.

Record detalló que “el extremo argentino terminó quitando su like de la mencionada publicación”, después de que la situación ganara visibilidad y se multiplicaran los comentarios en la red social. El posteo original reunió mensajes de aficionados que condenaban el intercambio de camisetas entre Lopes Cabral y Vinícius, en un contexto especialmente sensible para el club portugués.

“Benfica: A Prestianni le gusta publicación que critica a Sidny por pedirle su camiseta a Vinicius”, tituló el periódico A Bola, que señaló: “La situación, como se puede ver, causó cierta incomodidad a Prestianni , quien reaccionó en redes sociales. Aunque no intercambiaron camisetas en público, es decir, directamente en el campo, las imágenes sugieren que el delantero del Real Madrid prometió hacerlo en el túnel de vestuarios”.

“El ‘me gusta’ de Prestianni en una publicación que critica a Lopes Cabral”, firmó el tema el diario Record. El portal español Marca también hizo hincapié en este gesto virtual: “Prestianni la lía en Instagram: da ‘me gusta’ a una crítica a un compañero por pedirle la camiseta a Vinicius”.

La polémica surgió en medio de la sanción que la UEFA impuso a Prestianni por su comportamiento durante el partido de ida en Lisboa, donde, según la denuncia de Vinicius Junior, el extremo argentino habría proferido un insulto racista. El Benfica presentó un recurso para intentar habilitarlo, pero el Comité de Apelación de la UEFA desestimó el pedido. De ese modo, Prestianni no pudo estar presente en uno de los partidos más importantes del año para el conjunto lisboeta, el cual acabó en desazón tras quedar eliminado del certamen.

La reacción de Prestianni en Instagram fue interpretada como un respaldo al descontento de parte de la afición, que criticó tanto el gesto de Lopes Cabral como el contexto en el que se produjo. “Sidny le pidió la camiseta a Vinicius al final del partido. Llevamos una semana torturados por todos por la culpa de este mentiroso y lo primero que hace en cuanto acaba el partido es pedirle la camiseta”, escribió el usuario que publicó la imagen.

El diario A Bola señaló que, tras la viralización de las imágenes, “la afición del Benfica ha inundado las cuentas de Instagram y Facebook de Sidny, criticándolo e incluso insultándolo”. Por tal motivo, el propio jugador optó por desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram, mientras que en Facebook los mensajes críticos permanecieron visibles durante horas.

Según A Bola “Sidny sintió la necesidad de aclarar la situación con la directiva del Benfica” y afirmó que “admira desde hace tiempo a Vincius Jr”. Aunque luego de su accionar, al llegar al vestuario, “se dio cuenta de que la petición podría generar problemas internos y afectar al grupo”. El informe en Portugal asegura que el lateral “reconoció que el gesto fue desconsiderado” y no tuvo presente la repercusión que podría generar: “Se retractó y terminó por no intercambiar camisetas con Vinicius”.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador asistente del Benfica, Joao Tralhao, fue consultado por el episodio. El técnico evitó polemizar y declaró que el club no considera que la situación amerite preocupación. “Sobre la camiseta, obviamente no voy a comentar nada, porque no es un tema que nos preocupe ahora mismo. Lo que nos preocupa, o al menos lo que nos distrae ahora mismo, es la frustración que sentimos por no haber ganado aquí contra el Real Madrid, porque demostramos que podíamos haber ganado”, señaló, según los medios locales.

La presencia de Prestianni en la capital española se limitó a los entrenamientos previos, ya que la sanción provisional de la UEFA le impidió integrar la convocatoria para la vuelta de la eliminatoria ante el Real Madrid.

Con el triunfo por 3-1 (en el global), el conjunto merengue avanzó a los octavos de final de la Champions League, eliminando al Benfica, al que ahora solo le queda luchar por el torneo local, en donde se ubica en el tercer lugar con 55 unidades a siete del líder, Porto.