La pelota hizo un extraño efecto y terminó con una definición polémica: el punto en un partido de tenis que abrió debate

El tenista alemán golpeó la pelota con su raqueta del lado de su rival

El partido entre Alexander Zverev y Corentin Moutet en el ATP 500 de Acapulco quedó marcado por una jugada que generó debate en la comunidad tenística, ya que el alemán golpeó la pelota del lado contrario de la red durante un punto clave. El episodio, ocurrido en el inicio del segundo set, puso en el centro de la discusión la interpretación del juez de silla para resolver la acción de juego.

Durante el segundo game del segundo parcial, el tenista alemán, número 4 del ranking ATP y principal favorito del torneo, defendía su servicio tras haberse adjudicado el primer parcial por 6-2 frente al francés. En ese momento, tras una devolución con efecto de Moutet que hizo que la pelota regresara hacia su propio lado de la cancha, Zverev cruzó la red con su raqueta y, sin tocarla, impactó la pelota para ganar el punto.

El umpire detuvo el juego para responder al reclamo de Moutet, quien quería saber si su rival había infringido alguna regla al realizar ese movimiento. En ese mismo instante, el público manifestó su asombro y ovacionó el esfuerzo del alemán mientras se reproducían las imágenes a cámara lenta en la pantalla del estadio.

Según la reglamentación internacional, la maniobra de Zverev es válida tras el reclamo de Moutet. De acuerdo a la regla número 24 de la Federación Internacional de Tenis (ITF), un jugador está autorizado a golpear la pelota más allá de la red, siempre que la bola primero haya picado en su propio campo y vuelva al contrario por efecto, y mientras el tenista no toque la red con el cuerpo ni con la raqueta. Esto fue lo que ocurrió en el punto polémico: la pelota de Moutet picó en el campo del campeón olímpico en Tokio 2020 y volvió hacia el lado francés. El alemán, entonces, estiró la raqueta, golpeó la pelota del lado opuesto de la red y no tocó la malla en ningún momento, acción que confirmó el juez de silla.

Luego de la revisión, que determinó que el punto fue válido a favor del alemán, la decisión fue comunicada por el umpire en pleno estadio: “Damas y caballeros, el señor Moutet ha solicitado una revisión del punto para saber si Zverev tocó la red al momento de golpear la pelota”. En redes sociales la jugada desató una ola de comentarios y fueron varios los aficionados los que cuestionaron la validez del punto y la actuación arbitral. Sin embargo, la interpretación oficial confirmó la legalidad del golpe de Zverev, quien no vulneró ninguna disposición del reglamento internacional.

Después de vencer 6-2 y 6-4 al francés, Zverev quedó eliminado en la segunda ronda del ATP de Acapulco por Miomir Kecmanovic. El partido se extendió a tres intensos sets, con parciales de 6-3, 6-7(3) y 7-6(4) a favor del serbio. El número 84 del mundo construyó su victoria gracias a un comienzo firme y a la efectividad de su servicio, con cinco aces y quiebres en el cuarto y sexto juego del primer set. A pesar de la reacción de Sascha, que logró un quiebre en el séptimo juego, no le alcanzó para remontar la manga inicial.

En el segundo set, la paridad se mantuvo hasta el tie-break, donde el alemán recuperó su mejor nivel y logró imponerse 7-3. El tercer set, también definido en tie-break, mostró el desgaste físico de Zverev, campeón en Acapulco en 2021, y Kecmanovic capitalizó esa circunstancia para sentenciar el partido con una victoria 7-4 en la definición.

Con la derrota de Zverev, se sumaron otras eliminaciones relevantes en el torneo como la del australiano Álex de Miñaur, segundo favorito, y la del noruego Casper Ruud, tercer sembrado, lo que alteró las expectativas de la competencia uno de los torneos de tenis de mayor relevancia en Latinoamérica.

Zverev quedó eliminado en Acapulco (REUTERS/Henry Romero)