El último partido de Gallardo en River Plate: los cambios y el imborrable legado que dejó dentro del club de Núñez

Pese a que su segundo ciclo no fue el esperado, Marcelo Gallardo dejó un legado imborrable dentro de River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

La salida de Marcelo Gallardo del banco de River Plate vuelve a marcar un fin de ciclo en la historia reciente del club. Mediante un video difundido en la redes sociales de la institución de Núñez, el Muñeco anunció que hoy, frente a Banfield, dirigirá su último partido de esa segunda etapa como director técnico. De esta manera, precipitó su salida, dando cierre a una gestión que no alcanzó los éxitos de su primera etapa con el buzo de DT millonario. El anuncio se produjo luego de la derrota frente a Vélez Sarsfield, en medio de una campaña que no cumplió con las expectativas deportivas ni logró títulos.

En su primer ciclo, iniciado en junio de 2014, Gallardo transformó a River Plate en un equipo protagonista del fútbol sudamericano. Bajo su conducción, la institución logró 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores -una ganada nada menos que frente a Boca Juniors-, una Copa Sudamericana, tres Copas Argentina y la Liga Profesional. Ese período quedó asociado a una identidad ganadora y a una profunda reestructuración interna que abarcó desde el plantel profesional hasta las divisiones inferiores.

La figura de Gallardo trascendió el rol tradicional de entrenador. Su influencia en la toma de decisiones y en la cultura de trabajo del club le otorgó un peso inusual en el fútbol argentino. Apodado Napoleón por su capacidad estratégica, impulsó modificaciones estructurales que marcaron el rumbo del equipo desde su desembarco en la institución.

El regreso de Gallardo, en 2024, tras la salida de Martín Demichelis, generó expectativas por la posibilidad de revivir una época dorada. Sin embargo, el equipo no repitió los resultados de la etapa anterior: en 85 partidos, sumó 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas. Pese a una fuerte inversión en refuerzos, la falta de títulos y el rendimiento irregular terminaron por desgastar el ciclo.

El mensaje de Marcelo Gallardo con el que anunció su despedida de River Plate

“Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados como este. Claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan”, manifestó el Muñeco en su despedida.

Aunque la segunda etapa estuvo lejos de ser la esperada por todos los hinchas, la huella y el legado de Gallardo será imborrable.

LOS MANDAMIENTOS QUE DEBEN RESPETAR LAS DIVISIONES INFERIORES

Marcelo Gallardo, orador en una de las videoconferencias con los jugadores y entrenadores de divisiones inferiores (@RiverPlate)

Gabriel Rodríguez, referente en la formación de talentos en River (se alejó durante la gestión de Daniel Passarella y regresó impulsado por Rodolfo D’Onofrio, para luego volver otra vez en el segundo ciclo del Muñeco), ocupó un lugar central en el desarrollo de las divisiones juveniles. En diálogo con Infobae, destacó que el propósito esencial era que la mitad del plantel profesional estuviera integrada por futbolistas provenientes de las inferiores.

Para alcanzar ese objetivo, Gallardo estableció una serie de mandatos que deben seguir sin excepciones los entrenadores de la cantera. “La clave es la bajada de línea de Marcelo en cuanto al estilo futbolístico, sistema táctico y a la forma de entrenamiento. Se realizan charlas sobre todos estos ítems en las que Marcelo pone las directivas para que exista una línea uniforme desde el fútbol profesional a Infantiles”, afirmó Rodríguez.

Gallardo no solo delineó los lineamientos para el primer equipo, sino que también se involucró directamente en la proyección del club. El DT solicitó que cada categoría jugara con idéntico estilo y los mismos esquemas tácticos que empleaba la Primera.

Una de las reglas fundamentales es la de “el que no corre, no juega”. River sostiene una filosofía que prioriza el buen juego, adaptada a las exigencias actuales: al ADN tradicional del club se le sumó mayor intensidad. “El fútbol actual es muy dinámico, tiene mucho vértigo. Hay muy poco tiempo para resolver determinadas jugadas, décimas de segundo. Además de apostar por jugadores técnicos, hábiles y creativos, debemos exigirles una mayor contracción en lo físico, exigencia máxima en el entrenamiento. Si equiparamos al rival en ese aspecto, después el jugador de River hace la diferencia con su juego”, detalló.

Además de conversar con los juveniles de la institución, Gallardo aplicó una de sus prácticas a los más jóvenes: la videoteca. Durante la pandemia, por caso, nueve referentes del plantel principal analizaron jugadas con futbolistas de su misma posición para mostrarles exactamente qué pretendía el Muñeco.

El trabajo realizado en inferiores se reflejó en las transferencias de Julián Álvarez (Manchester City), Enzo Fernández (Benfica), Diablito Echeverri (Manchester City) y Franco Mastantuono (Real Madrid).

Con la asunción de Stefano Di Carlo como presidente, se formalizó una nueva estructura en el área de fútbol del club y Gallardo fue designado como CEO y máxima autoridad del fútbol profesional. Según el proyecto impulsado por la dirigencia, el Muñeco pasó a tener injerencia total en todas las decisiones relacionadas al fútbol, con el objetivo de delimitar funciones y evitar superposiciones en la gestión deportiva. Esta redefinición del organigrama incluyó la posibilidad de que Gallardo eligiera a los responsables de cada subárea y marcó un modelo de liderazgo vertical, alineado con estándares europeos, donde la figura del DT quedó al frente de la planificación y la toma de decisiones en el fútbol de River Plate.

CAMBIO DE MENTALIDAD, VICTORIAS CLAVE ANTE BOCA Y SER POTENCIA EN EL PLANO INTERNACIONAL

Marcelo Gallardo, celebrando la obtención de la Copa Libertadores tras ganarle la final a Boca Juniors en Madrid (REUTERS/Sergio Perez)

Aunque en su vuelta no logró agigantar las vitrinas del Monumental, los logros de Marcelo Gallardo en su paso por River Plate están a la vista. Además, hubo varias “batallas” invisibles que contribuyeron de enorme manera para que el conjunto de Núñez sea un rival de temer en todo el continente.

El Muñeco logró impregnar la misma sed de ganar que tenía en su época de jugador. Relajarse fue casi una palabra prohibida dentro de los pasillos del Monumental y siempre se buscó ir por más. Revalidar lo hecho y redoblar la apuesta, una de las premisas que bajó el DT en cada práctica.

El oriundo de Merlo se convirtió en una especia de “bestia negra” para Boca. Este Napoleón casi no conoció Waterloo, y menos si tuvo una camiseta azul y amarilla enfrente. Además de la imborrable final de 2018 en Madrid, el entrenador también eliminó a su clásico rival en la obtención de la Copa Sudamericana y en las Libertadores de 2015 y 2019.

En su segundo ciclo, iniciado en 2024, el equipo no logró replicar aquellos éxitos. Sin embargo, sostuvo su hegemonía ante el clásico rival al imponerse en dos de los tres superclásicos disputados.

Otro dato interesante de la gestión Gallardo es que posicionó a River entre los mejores del mundo. De sus 14 títulos, 7 fueron en el plano internacional. El Muñeco, en su primer ciclo ganó la misma cantidad de Libertadores que ya poseía la institución (dos), sus primeras tres Recopas Sudamericanas y su única Copa Sudamericana.

LA CREACIÓN DEL RIVER CAMP

Años atrás, entrenar en Ezeiza (al sur del Gran Buenos Aires) solía interpretarse como un castigo o incluso como una señal de marginación del primer equipo. Esa percepción cambió de manera definitiva con el regreso de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate.

Dentro del proyecto que imaginaba Gallardo figuraba la modernización de los campos de entrenamiento. Elaboró un boceto que presentó al entonces secretario del club, Guillermo Cascio. Doce meses después, el 20 de septiembre de 2016, se inauguró el River Camp.

“Es una emoción enorme. Esto se fue construyendo desde aquella reunión en la que Gallardo le llevó un planito al secretario. Ahora, River tiene este predio que es de nivel mundial y es un gran orgullo”, expresó en ese momento el presidente Rodolfo D’Onofrio.

La transformación fue significativa, con la incorporación de siete hectáreas (alcanzando un total de 14, todas con wifi). El predio cuenta con más de 1.100 metros cuadrados de obra civil, siete canchas de fútbol (tres con las mismas dimensiones que el Monumental), riego automático, vestuarios, área de masajes, jacuzzi para los jugadores y nuevos departamentos de kinesiología, neurociencia, psicología y nutrición.

RENOVACIÓN TOTAL DEL CAMPO DE JUEGO DEL MONUMENTAL

River Plate, durante el proceso de ampliación del Monumental, renovó por completo su campo de juego por uno híbrido.

Para implementar su idea futbolística, Gallardo siempre consideró esencial que el campo de juego estuviera en las mejores condiciones. Por ese motivo, durante la pandemia de coronavirus, la dirigencia de River Plate decidió avanzar con una inversión significativa para renovar el césped del estadio y cumplirle uno de los deseos al Muñeco.

Aprovechando la ausencia de público en el fútbol argentino, en Núñez pusieron en marcha el proceso de renovación. Se contrató a la empresa irlandesa SIS Grass para optimizar el drenaje y se implementó un césped híbrido, reduciendo el nivel del suelo cerca de dos metros para instalar un 5 por ciento de césped artificial y 95 por ciento natural. Entre las intervenciones subterráneas destaca el reemplazo de los antiguos caños por PVC, la instalación de canaletas para el drenaje de lluvia, la colocación de geotextiles y una capa impermeable. El suelo fue compactado y preparado para los sistemas de drenaje pluvial y aireación, cubiertos con grava para mejorar el escurrimiento. También se sumó una capa de arena y el sistema de climatización para calefacción y refrigeración.

Por supuesto que las obras no se quedaron solamente en el cambio del campo de juego. La dirigencia decidió ir por más y avanzó con la ampliación del Monumental, que lo posicionó como el estadio de un club con mayor capacidad de Sudamérica. Ahora, con la dirigencia de Stefano Di Carlo, darán un nuevo paso hacia adelante y aumentarán el aforo hasta los 101 mil espectadores.