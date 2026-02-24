Los árbitros del fútbol argentino anunciaron que se unirán al paro en apoyo a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Federico Beligoy, Secretario General de la AAA y Director Nacional de Arbitraje, en la reunión del Comité Ejecutivo que anunció el paro en el fútbol argentino

El paro general que convocaron los dirigentes del fútbol argentino durante la última reunión del Comité Ejecutivo sumó la adhesión de dos de las organizaciones más importantes de arbitraje del país. La Unión de Árbitros Deportivos de Argentina y la Asociación Argentina de Árbitros informaron que respaldarán la medida que impulsaron desde la AFA. El paro se iniciará el jueves 5 y se extenderá hasta el domingo 8 de marzo, en consonancia a la programación de la 9ª fecha del Torneo Apertura.

“La Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (A.A.A), manifiestan su institucional acompañamiento a la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, integrado por los dirigentes de los treinta (30) clubes que la componen. Dicha determinación fue resuelta en la reunión celebrada en el día de ayer en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino y ha tomado estado público y conocimiento general. Ambas entidades reafirman su compromiso con la institucionalidad y el respeto por las decisiones orgánicas adoptadas por sus autoridades”, informaron ambas entidades por intermedio de un comunicado difundido por sus respectivas redes sociales.

El mensaje llevó la firma de los ex árbitros y actuales secretarios generales de UADA y AAA: Sergio Pezzotta y Federico Beligoy, respectivamente. Hay que recordar que Beligoy, además, es el Director Nacional de Arbitraje del fútbol argentino, esfera que funciona bajo el organigrama de la AFA. Al mismo tiempo, estuvo presente en la reunión de Comité Ejecutivo que los dirigentes realizaron en Ezeiza el lunes, según las imágenes que difundió el propio Claudio Fabián Tapia en su cuenta oficial de Instagram.

Pezzotta es el líder de la UADA junto con el ex juez Juan Pablo Pompei, quien figura como “secretario adjunto” en el sitio web. Andrés Merlos, árbitro actual de la Primera División, es el Secretario Gremial de este organismo.

El comunicado que difundieron la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (Α.Α.Α) anunciaron un paro general

La medida de parar el fútbol durante la 9ª fecha pautada para marzo Apertura responde a la decisión de la justicia de llamar a indagatoria a Claudio Tapia y Pablo Toviggino luego de un pedido de la ARCA en la causa que investiga la retención indebida de aportes. Se investiga el destino de más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025.

En las últimas horas, el presidente de Argentinos Juniors y Secretario General de AFA, Cristian Malaspina, lideró una entrevista con el canal C5N, en compañía de otros cinco directivos: Mario Leito (presidente de Atlético Tucumán), Fabián Berlanga (presidente de Vélez y vocal del Comité Ejecutivo de AFA), Hernán Arboleya (vocal suplente de Lanús), Matías Mariotto (presidente de Banfield) y Sergio Costantino (presidente transitorio de San Lorenzo). “Es una forma de decir basta a lo que nosotros creemos que es un ataque constante y un avasallamiento a los derechos de nuestros clubes”, sentenció el directivo del Bicho.

“AFA la componemos todos los clubes, ya sean de la Liga Profesional como del ascenso. Estamos en conjunto defendiendo un modelo que ya fue ratificado. No recibimos nunca beneficios especiales y damos mucha contención, cumplimos un rol social muy importante. No es sólo fútbol sino lo que implica en cada uno de los clubes”, expresó Berlanga en la entrevista que protagonizó el martes por la mañana.

De los 30 clubes de la Liga Profesional, estuvieron presentes 26 en el cónclave que definió el paro. Según pudo saber Infobae, Boca Juniors envió un delegado que pudiera comunicar las novedades de la reunión al presidente Juan Román Riquelme y al Secretario General Ricardo Rosica –los representantes del club en AFA–, ya que la institución se encontraba en pleno viaje a Salta para jugar la Copa Argentina. Además, Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto se ausentaron con aviso. Sólo faltó Estudiantes de La Plata, pero no comunicó los motivos.

Incluso desde el Xeneize publicaron un comunicado en sus redes sociales mostrando el apoyo a la decisión: “La Comisión Directiva del Club Atlético Boca Juniors informa que el Club acompañará la resolución adoptada por los clubes que integran la Liga Profesional y el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, mediante la cual se dispone la suspensión de la fecha 9 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol como decisión excepcional. En primer lugar, expresamos nuestra más profunda solidaridad con el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con su Tesorero, Pablo Toviggino. No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias, quienes seguramente están pasando momentos muy difíciles por todo esto. A ellos, nuestro abrazo más sincero”.

Federico Beligoy y Claudio Tapia con el equipo de árbitros tras la pretemporada del 2026