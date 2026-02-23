Deportes

La decisión del Benfica tras la suspensión provisional de Prestianni para el partido contra el Real Madrid por la Champions

La institución de Portugal dejó en claro que está en contra del fallo de la UEFA que obligará al joven argentino a perderse el cierre de la llave de los playoffs en España

La contundente postura del Benfica
La contundente postura del Benfica en el caso de Prestianni y Vinícius

La suspensión provisional de Gianluca Prestianni por “comportamiento discriminatorio” lo dejará fuera del crucial encuentro de vuelta entre Benfica y Real Madrid por los playoffs de la Champions League, programado para el 25 de febrero de 2026. La UEFA tomó la decisión de suspenderlo por un partido por los presuntos dichos racistas del argentino sobre Vinícius Júnior en el encuentro de ida. En medio de la polémica y de las apelaciones por parte del club portugués, estos tomaron la decisión de que el joven volante ofensivo viaje con el resto de la delegación a España.

El organismo rector del fútbol europeo detalló que la medida se tomó por una “violación prima facie del artículo 14 del Reglamento Disciplinario”, norma que regula las conductas discriminatorias. Según informó el medio local Récord, la intervención del Inspector de Ética y Disciplina derivó en la suspensión cautelar del futbolista argentino del Benfica, por lo que el equipo deberá afrontar la vuelta en el estadio Santiago Bernabéu sin contar con uno de sus extremos más prometedores.

Sin embargo, el diario portugués A Bola informó que “Prestianni viajará con el Benfica a Madrid”. El portal citado hizo hincapié en que la institución apeló contra la decisión de la UEFA, que tiene un plazo de tres días para emitir una respuesta. Dado que el partido se disputará el miércoles, es prácticamente imposible que el argentino pueda sumar minutos. “La decisión sobre la apelación del Benfica es definitiva y, por lo tanto, inapelable. Pero no se garantiza que la respuesta de la UEFA a la apelación del Benfica llegue antes de su salida de la capital española”, destacaron.

*El momento del incidente entre Prestianni y Vinicius

“El Sport Lisboa e Benfica ha sido informado de la decisión de la UEFA de imponer una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, como parte de la investigación en curso sobre el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid. El Club lamenta haber sido privado del jugador mientras el proceso aún está en curso y apelará esta decisión de la UEFA, aunque es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Champions League”, expresó el Benfica mediante un comunicado oficial, donde también profundizaron en su lucha contra el racismo.

Por su parte, en su comunicado, la UEFA subrayó que la decisión de suspender a Prestianni “no es definitiva y podrá extenderse o modificarse” una vez que se evalúen todas las pruebas reunidas en la investigación. Esta cautela responde a un escenario internacional en el que, solo durante la presente temporada, se reportaron múltiples casos de racismo e insultos homófobos en torneos de primer nivel. El expediente destaca que tanto las expresiones homófobas como las racistas pueden significar castigos de “al menos diez partidos”.

Luego de conocerse la acusación pública realizada por Vinicius Júnior, Prestianni negó de manera tajante haber proferido insultos racistas. Según Récord y A BOLA, el exjugador de Vélez se reunió con sus compañeros para pedir disculpas por la turbulencia generada por el incidente y reafirmar su compromiso con la plantilla.

Según reporte de ESPN, Prestianni habría declarado ante la UEFA que el término utilizado durante el enfrentamiento con Vinicius fue “maricón” —un insulto homófobo— y no “mono”. Esta distinción, lejos de exonerarlo, lo mantiene bajo el mismo marco normativo de sanciones severas. El futbolista manifestó sentirse “agraviado” por la que considera una falsa acusación y reiteró públicamente: “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”.

UEFA suspendió de manera provisional
UEFA suspendió de manera provisional a Prestianni tras el cruce con Vinicius (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

El Benfica inició una investigación interna orientada a identificar a los hinchas que, según grabaciones, imitaron sonidos de mono desde la tribuna en dirección a Vinicius. El club decidió cruzar información sobre la ubicación de los espectadores implicados con los pases digitalizados —conocidos como Pase Rojo— para tomar medidas disciplinarias ejemplares. Este accionar fue presentado como parte de la estrategia institucional para mostrar “señales claras y contundentes” a la UEFA y a la opinión pública, con la expectativa de atenuar eventuales sanciones colectivas y preservar la imagen del club y del fútbol portugués.

El caso adquirió una dimensión especial con la rápida reacción de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que manifestó su respaldo a Vinicius mediante un mensaje contundente: “Vini, no estás solo”, y condenó toda forma de racismo en las canchas.

A la controversia se sumó la voz de Kylian Mbappé, quien declaró haber escuchado el insulto “mono” en múltiples ocasiones durante el partido. Sin embargo, según la información recabada por el Benfica, las grabaciones de video demostrarían que el delantero francés se encontraba físicamente lejos del sector donde el incidente habría sucedido, alimentando el debate sobre la fiabilidad de los testimonios y la dificultad de documentar hechos de esta naturaleza en escenarios multitudinarios.

Mientras el expediente avanza, el Benfica ajusta su estrategia deportiva para el partido de vuelta en el Bernabéu, tras haber caído por 1-0 ante el Real Madrid en Lisboa. La resolución que adopte la UEFA en el caso sentará un precedente para los protocolos de actuación frente a episodios de discriminación racial y homófoba en las principales competencias del fútbol europeo.

