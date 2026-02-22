Deportes

El gesto de Prestianni con sus compañeros del Benfica tras el escándalo por la denuncia de Vinícius

El joven volante argentino pidió hablar frente a todo el plantel que dirige José Mourinho y negó de forma rotunda los insultos racistas hacia el jugador del Real Madrid

El momento del cruce entre
El momento del cruce entre Prestianni y Vinícius (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Después de la denuncia de Vinícius Júnior por presuntos insultos racistas en el partido entre el Real Madrid y Benfica por los playoffs de la UEFA Champions League, Gianluca Prestianni les habría pedido disculpas a sus compañeros del cuadro portugués por el revuelo mediático que se causó. Según informaron portales locales, el argentino negó de forma enfática haber proferido insultos racistas al brasileño. El incidente generó una investigación disciplinaria de la UEFA.

De acuerdo con información de Récord y la confirmación de A BOLA, el extremo argentino mantuvo una reunión con sus compañeros donde expresó su arrepentimiento por el impacto de la situación sobre el plantel y manifestó su total compromiso para continuar ayudando al equipo.

El joven jugador del Benfica pidió disculpas a toda la plantilla: lamenta las repercusiones del incidente con el jugador del Real Madrid y que toda esa conversación pueda desestabilizar al grupo”, destacó el portal Récord. Este mismo hizo hincapié en que el futbolista argentino admitió sentirse “muy ofendido” ante lo que considera falsas acusaciones por parte de Vinícius Júnior, al tiempo que reiteró ante sus compañeros que no incurrió en ninguna conducta racista.

La UEFA abrió una investigación a raíz de las acusaciones de Vinícius Júnior, quien denunció insultos racistas durante el desarrollo del partido. Según informó ESPN, “el jugador argentino del equipo portugués declaró en su testimonio que llamó al delantero brasileño ‘maricón’ y no ‘mono’”. El artículo, que llevó la firma del periodista Bruno Andrade, destacó que este matiz no determina necesariamente una menor gravedad en el expediente disciplinario: la UEFA contempla sanciones similares por homofobia y racismo, incluyendo la suspensión de al menos diez partidos.

Prestianni sostuvo en su testimonio ante la UEFA que en ningún momento utilizó la palabra “mono” que denunció haber escuchado el delantero brasileño. “Según nuestro informe, el jugador utilizó el término ‘maricón’ en un contexto más bien provocador, es decir, tildar a Vini Jr. de ‘llorón’, por ejemplo”, expuso el citado medio.

El caso trascendió el terreno deportivo y provocó reacciones institucionales en Portugal. Según el diario Record, el club Porto envió una carta a la federación nacional solicitando una posición pública, al considerar que el escándalo perjudica la imagen del fútbol portugués a nivel global. Paralelamente, Benfica emprendió su propia pesquisa para identificar y sancionar a hinchas que incurrieron en gestos racistas durante el encuentro; grabaciones disponibles muestran a dos jóvenes imitando a un mono en dirección al delantero brasileño.

La directiva del club luso comunicó que examinará la ubicación exacta de los involucrados en el estadio Da Luz y cruzará estos datos con el sistema del Pase Rojo, carnet de socio, para asegurar la trazabilidad y aplicar medidas ejemplares contra comportamientos discriminatorios. Esta decisión busca demostrar una postura firme ante la UEFA y la opinión pública.

El caso de Prestianni y
El caso de Prestianni y Vinícius podría marcar un fuerte precedente para la UEFA en casos de esta índole

Un punto adicional de conflicto surgió tras declaraciones del futbolista francés Kylian Mbappé para los medios, quien habría oído el insulto “mono” y confirmó que se repitió varias veces durante el partido, aunque las imágenes de video presentadas por el Benfica muestran que el francés estaba lejos del sector señalado en el momento en cuestión. El exjugador de Vélez utilizó sus redes sociales para reafirmar su inocencia y lamentó la interpretación de Vinícius: “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”.

La controversia se mantiene en el centro de la agenda futbolística y mediática, sobre todo porque la Confederación Brasileña de Fútbol ofreció un respaldo explícito a Vinícius a través de una declaración pública en la que condenó cualquier manifestación de racismo y expresó: “Vini, no estás solo”.

La investigación disciplinaria oficial de la UEFA continúa en curso, en tanto el Benfica prepara su visita al Estadio Santiago Bernabéu este miércoles 25 de febrero. El conjunto portugués buscará revertir la derrota por 1-0 sufrida como local para alcanzar los octavos de final de la Champions League. La resolución del organismo europeo no solo determinará la situación de Gianluca Prestianni, sino que sentará precedente sobre el tratamiento de episodios de racismo y homofobia en las competiciones internacionales.

