Estudiantes de La Plata cerró la llegada de su nuevo entrenador tras la sorpresiva salida de Eduardo Domínguez

El Pincha se movió rápido y definió al reemplazante del Barba, que asumirá en Atlético Mineiro

Estudiantes ya tiene al reemplazante
Estudiantes ya tiene al reemplazante de Eduardo Domínguez (Fotobaires)

Estudiantes de La Plata ya tiene al reemplazante de Eduardo Domínguez, quien, luego de su sorpresiva salida, será entrenador del Atlético Mineiro de Brasil. Tras sondear a varios técnicos de renombre, el Pincha se decantó por una opción con la premisa de afrontar el Torneo Apertura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

Alexander “Cacique” Medina, de 47 años, se convertirá en el nuevo entrenador del elenco platense. La inminente firma del contrato por parte del estratega uruguayo definirá su arribo inmediato, en un momento en el que el equipo debe enfrentar una ajustada agenda de partidos. Medina comenzará a trabajar cuanto antes debido a que el plantel deberá viajar rápidamente a Rosario para disputar la séptima fecha ante Newell’s y, según informó el medio local El Día, dirigirá su primera práctica este lunes.

El Cacique no dirige desde abril del año anterior, cuando finalizó su última etapa en Talleres de Córdoba, equipo con el que obtuvo la Supercopa Internacional frente a River Plate, único título de su carrera como técnico.

El Cacique Medina dirigió a
El Cacique Medina dirigió a Talleres y Vélez en el fútbol argentino (Fotobaires)

El arribo de Medina a Estudiantes, tal como indican los medios platenses, tuvo el impulso central de Marcos Angeleri, director deportivo de la institución, quien ya había promovido en su momento la llegada de Domínguez y guarda una relación directa con el uruguayo desde su etapa como futbolista en Nacional de Montevideo en 2018, cuando fue su entrenador.

Medina inició su carrera como técnico en Nacional, primero en la división Reserva en 2017 y luego como responsable de la Primera en 2018. Continuó en Talleres, donde su labor fue reconocida tanto por los resultados deportivos como por la clasificación a torneos internacionales. Además, dirigió brevemente a Internacional de Porto Alegre (enero a abril de 2022), Vélez Sarsfield (mayo de 2022 a febrero de 2023) y Granada (noviembre de 2023 a marzo de 2024).

En Vélez, Medina alcanzó una de las instancias más destacadas del club en los últimos años, al llegar a las semifinales de la Copa Libertadores, situación que potenció su perfil en el ámbito sudamericano.

El uruguayo acumula un total de 238 partidos como entrenador, con 100 victorias, 63 empates y 65 derrotas, lo que refleja una trayectoria con resultados equilibrados y experiencia en competencias de alto nivel.

El proceso de selección del nuevo director técnico presentó alternativas que fueron descartadas por distintas razones. La figura de Martín Palermo no logró reunir el consenso completo en la dirigencia, mientras que la candidatura de Martín Demichelis fue desestimada tras algunos contactos.

En tanto, la decisión de acelerar la asunción de Medina dejó sin efecto la posibilidad de un interinato por parte de Jonatan Schunke, una alternativa pensada en un principio mientras se resolvía el reemplazo definitivo de Eduardo Domínguez. La urgencia por no demorar la puesta a punto del plantel, sumado a la cercanía del próximo compromiso, llevó a que se adelantara la llegada del ex entrenador de Talleres y Vélez.

El regreso de Estudiantes a la Copa Libertadores marca un punto de alto protagonismo para el club y proyecta a Medina nuevamente al escenario internacional. Su último antecedente en esa competencia fue al mando de Talleres, donde llegó tras clasificar como tercero en el torneo local. El entrenador deberá usar su experiencia para consolidar al equipo en el torneo continental.

Su incorporación representa la continuidad de una política de contratación orientada por Angeleri, cuyo criterio ya había sido clave en los anteriores cuerpos técnicos. Medina asume el desafío con el objetivo de sostener a Estudiantes en los primeros planos del fútbol argentino y sudamericano. Vale recordar que Domínguez obtuvo la Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025.

