El histórico rival de Messi en el Real Madrid que podría convertirse en el nuevo fichaje estelar del Inter Miami

Casemiro, el histórico jugador de Brasil y del Real Madrid que se podría sumar al Inter Miami (REUTERS/Isabel Infantes)

Inter Miami inició la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS) con una dolorosa caída por 3-0 contra Los Angeles FC en condición de visitante, donde Lionel Messi provocó un fuerte altercado en la zona del vestuario una vez que finalizó el enfrentamiento. El elenco de Javier Mascherano afrontó el duelo con varios de los refuerzos que llegaron en el presente mercado, aunque Las Garzas ya están en tratativas para concretar un nuevo fichaje estelar a mediados de año: iniciaron contactos con Casemiro, histórico mediocampista de Brasil que pasó gran parte de su carrera en el Real Madrid.

El actual volante del Manchester United, que está por cumplir 34 años, finaliza contrato con la institución británica en junio y hace varias semanas confirmó que no extenderá su vínculo. En este contexto, medios españoles como AS y Mundo Deportivo revelaron que el Inter Miami ya mantuvo una reunión con el brasileño para un hipotético arribo en los próximos meses. Hay que resaltar que el cuadro estadounidense sufrió la salida de Sergio Busquets tras su retiro. Más allá de que reforzó la zona el argentino David Ayala, Casemiro es el principal apuntado para ser el reemplazante del español.

“Casemiro ya habría viajado con su mujer a visitar la ciudad de Estados Unidos, donde se habría reunido con la directiva”, destacó el portal Mundo Deportivo. El otro medio mencionado hizo hincapié en que dicha visita, que alteró el itinerario de sus vacaciones familiares en Florida, estuvo centrada en “evaluar las instalaciones y el proyecto deportivo de cara a la próxima temporada”.

Casemiro y Messi se enfrentaron en múltiples oportunidades a lo largo de su trayectoria (REUTERS/Amanda Perobelli)

Si la operación prospera, Casemiro podría compartir vestuario con Messi, a quien enfrentó en reiteradas ocasiones tanto en los clásicos entre Barcelona y Real Madrid, como en duelos de selecciones entre Argentina y Brasil, e incluso cuando el argentino jugó en el Paris Saint-Germain. En el historial de los 21 enfrentamientos personales en cancha, ambos poseen ocho victorias, mientras que igualaron en las restantes cinco oportunidades.

Los duelos entre Casemiro y Messi siempre tuvieron la particularidad de ser ásperos, con el mediocampista quedando en el centro de la escena por cortar a la Pulga con constantes infracciones. Algunos meses atrás, en diálogo con AS, el brasileño se deshizo en elogios con el rosarino y destacó la dificultad que conlleva enfrentarlo: “Yo jugué muchas veces contra Messi, solo nunca lo he podido parar, es imposible. Tenía ayuda de Luka Modric, Toni Kroos, Sergio Ramos... pero yo solo era imposible”.

Cuando fue consultado sobre quién es el mejor futbolista de su generación, respondió: “Es algo difícil de explicar. Messi ha sido uno de los mejores jugadores de la historia, pero teníamos a otro, como es Cristiano Ronaldo. Lo que hicieron los dos es irrepetible. En mi generación los mejores han sido Cristiano, Messi… y añadiría a Neymar un poco por detrás de ellos. Lo meto en el podio. Pero Cristiano y Messi hicieron mucho por el fútbol y lo cambiaron”.

Casemiro y Messi se vieron las caras en 21 oportunidades, con ocho victorias para cada uno y cinco empates (AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

Surgido del San Pablo, Casemiro debutó profesionalmente en 2010 y, tres años más tarde, se sumó al Real Madrid. Su rendimiento en la élite europea fue sobresaliente, con 336 partidos jugados para el conjunto merengue, 31 goles y nada menos que 16 títulos internacionales de los 28 que disputó. Esta cosecha lo posiciona entre los jugadores sudamericanos más laureados de la última década.

Ya en agosto de 2022, tras su salida de España, fue presentado como la gran apuesta del Manchester United para apuntalar el mediocampo. Sin embargo, la crisis futbolística que atraviesa el club de Old Trafford impactó en su rendimiento y visibilidad. Durante su etapa en Inglaterra, Casemiro acumuló 150 partidos y 22 goles oficiales.

A nivel internacional, el mediocampista viste la camiseta de Brasil desde 2011. Disputó 75 partidos con siete goles y tres asistencias. En su palmarés con la selección destaca la obtención de la Copa América 2019.

Con este panorama, ante un Inter Miami que atraviesa un momento histórico al haber ganado recientemente su primer gran título, Casemiro podría ser un paso más en la estrategia de la institución para consolidarse en la élite del fútbol.