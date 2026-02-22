Deportes

El eufórico festejo de Gabriel Heinze tras la victoria del Arsenal en el clásico frente al Tottenham

El equipo de Mikel Arteta se impuso con contundencia en el derbi londinense y el argentino no pudo ocultar su emoción

La victoria del Arsenal sobre el Tottenham por 4-1 en la fecha 27 de la Premier League 2025-2026 resultó decisiva para la lucha por el campeonato. El equipo dirigido por Mikel Arteta, líder del torneo, recuperó la confianza en un derbi marcado por la tensión y el carácter. El protagonismo de Eberechi Eze, autor de dos goles, junto con el aporte emocional del argentino Gabriel Heinze en el cuerpo técnico, ofrecieron un nuevo registro en el norte de Londres.

La previa del partido estuvo marcada por la intervención de Heinze, quien motivó al plantel en el campo de juego. Su figura, reconocida por una extensa trayectoria como jugador y entrenador, aportó una dosis extra de energía al grupo. El argentino reunió en círculo al bloque defensivo para su arenga. Y la determinación del Arsenal se reflejó en el campo, donde el equipo mostró una versión dominante y sólida. El Tottenham Hotspur Stadium, lleno y expectante, fue testigo de un duelo donde la presión emocional tenía tanto peso como la táctica.

La noche tuvo a Eze como principal figura ofensiva. El mediocampista, que ya había anotado un hat-trick en el partido de ida contra los Spurs, abrió el marcador con un remate tras un rebote en el área a los 32 minutos. Su segundo gol, en la segunda mitad, consolidó la superioridad visitante tras una jugada de Bukayo Saka. Mientras, Heinze desató su emoción por el tanto con un salto y su brazo elevado que celebró junto al cuerpo técnico. El impacto del futbolista en los clásicos se convirtió en un fenómeno recurrente y alimenta la narrativa de un futbolista que estuvo cerca de fichar por el propio Tottenham antes de llegar al Arsenal desde Crystal Palace.

El Gringo se incorporó al Arsenal en julio de 2025 (Images via Reuters/Andrew Boyers)

Los Spurs, dirigidos por Igor Tudor de forma interina, empataron transitoriamente gracias a Randal Kolo Muani. Sin embargo, la reacción del Arsenal fue inmediata y contundente: Viktor Gyökeres, con dos goles, uno al inicio del segundo tiempo y luego en los últimos minutos, además de lo propio hecho por Eze, establecieron una distancia definitiva.

La presencia de Gabriel Heinze como asistente de Arteta aportó una capa emocional y táctica diferente al cuerpo técnico del Arsenal. Tras su paso como entrenador en Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Vélez, Atlanta United y Newell’s, el argentino decidió sumarse al staff del equipo londinense en busca de nuevas experiencias en el máximo nivel europeo. A sus 47 años dejó atrás la conducción principal para ser parte de un grupo de trabajo junto a Albert Stuivenberg, Nico Jover e Iñaki Cana.

Eberechi Eze autor de un doblete y figura del partido

El Arsenal, tras dos empates que reavivaron la presión del Manchester City, necesitaba un triunfo para despejar dudas. El contexto de un derbi, con la carga emocional y la rivalidad de siempre, potenciaba la exigencia. El equipo respondió con una actuación compacta: presión alta, circulación precisa y contundencia en las áreas. La goleada le permitió a los Gunners alcanzar los 61 puntos, estirando a cinco la ventaja sobre el equipo de Pep Guardiola, aunque con un partido más.

Para el Tottenham, la derrota significó una herida profunda sin la presencia del capitán Cristian Romero. El equipo quedó apenas cuatro puntos por encima del West Ham, que ocupa el último puesto de descenso. El interinato de Tudor no logró aún revertir la tendencia negativa, y los intentos de reacción durante el partido chocaron contra una defensa rival bien organizada.

