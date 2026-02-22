Deportes

El agónico gol de Alexis Mac Allister para un triunfo clave del Liverpool en la Premier League

El número 10 del equipo de Anfield anotó su primer tanto de la temporada para el 1-0 frente al Nottingham Forest

*El gol de Mac Allister para el triunfo del Liverpool

En un cierre cargado de tensión en el estadio The City Ground, Alexis Mac Allister se convirtió en protagonista al marcar el gol que aseguró la victoria por 1-0 de Liverpool sobre Nottingham Forest en la fecha 27 de la Premier League.

El tanto, conseguido en el séptimo minuto de tiempo de descueto, puso fin a una sequía personal que se extendía desde abril de 2025 y permitió a los dirigidos por Arne Slot sumar tres puntos valiosos en la lucha por los puestos de competición europea. Fue el primer tanto de la temporada en la liga inglesa para el ex Boca.

El mediocampista argentino fue el centro de una secuencia de jugadas decisivas en el tramo final del partido. A los 89 minutos, cuando la igualdad parecía sellada, un cabezazo de Hugo Ekitike obligó a una intervención de Ortega Moreno. El balón quedó suelto en el área y, tras un despeje defectuoso de Ola Aina, impactó en la espalda de Mac Allister antes de ingresar en el arco. El festejo se vio frenado por la intervención del VAR, que anuló la acción por mano del argentino.

Lejos de perder protagonismo, Mac Allister insistió y volvió a quedar en el centro de la escena a los 97 minutos. Un cabezazo de Virgil van Dijk derivó en un rebote que el arquero de Nottingham Forest no logró controlar. Con determinación, el volante argentino conectó de primera y envió la pelota a la red. Esta vez, el VAR validó la jugada tras revisar la posición del defensor neerlandés, confirmando que no existía fuera de juego y desatando el festejo visitante. Fue el primer gol de Mac Allister en la actual temporada de la Premier League, tras haber disputado 26 de los 27 encuentros de su equipo.

*El tanto que le anularon a Mac Allister

El partido se desarrolló bajo un contexto de necesidades opuestas. Liverpool, ubicado en la sexta posición con 45 puntos, buscaba acercarse a la zona de clasificación a la UEFA Champions League. El triunfo le permitió igualar en unidades a Manchester United y Chelsea, ambos involucrados en la pelea por los puestos de privilegio. Por su parte, Nottingham Forest permanece en la 17ª colocación, con 27 puntos, solo dos por encima de la zona de descenso directo.

Durante la primera mitad del encuentro, el conjunto local mostró iniciativa y generó las mejores aproximaciones, obligando a Alisson Becker a intervenir en reiteradas oportunidades. El portero brasileño resultó clave para mantener el marcador en cero. El dominio territorial de Nottingham Forest se vio reflejado en la posesión, aunque careció de profundidad para inquietar con claridad.

En el complemento, el entrenador Arne Slot optó por modificar la disposición táctica de Liverpool. El ingreso de Dominik Szoboszlai en el mediocampo permitió que los visitantes mejoraran la circulación y recuperaran el control del juego. Pese a ello, las oportunidades de gol se mantuvieron escasas y el desarrollo pasó a ser más disputado en la mitad del campo.

El desenlace del partido concentró la mayor cuota de dramatismo. La intervención del VAR fue determinante en las dos ocasiones en que Mac Allister apareció en el área rival. El primer intento del argentino fue anulado por una mano involuntaria, mientras que el segundo, tras la revisión, resultó legítimo. El gol acabó con una racha de 27 encuentros sin festejos en la liga inglesa para el pampeano, quien había anotado por última vez el 27 de abril de 2025 contra Tottenham.

