Metió el “gol del año” con una espectacular chilena y lo compararon con un histórico tanto de Cristiano Ronaldo

Durante un encuentro correspondiente a la fecha 23 de la Bundesliga, el delantero de 27 años Ragnar Ache adelantó al Colonia con una chilena dentro del área, luego de un centro alto enviado desde la derecha por Said El Mala. Sin embargo, esa acción no alcanzó para asegurar la victoria y todo quedó igualado 2-2 frente al Hoffenheim.

El espectacular remate con su pie derecho dejó sin reacción al arquero Oliver Baumann, quien solo pudo observar la trayectoria del balón. La brillantez de la jugada posicionó el tanto de Ache como uno de los favoritos para el Premio Puskás 2026. Incluso, el periódico alemán Bild lo catalogó como el “gol del año”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Sus compañeros se mostraron atónitos ante la pirueta que acababa de concretar Ache para inflar la red y establecer el 1-0. “Cuando acabas de presenciar algo increíble...”, tituló la cuenta oficial del Colonia en sus redes con la imagen de los jugadores tomándose la cabeza tras el tanto.

Los jugadores del Colonia no podían creer el golazo de Ragnar Ache (Crédito: @fckoeln/Instagram)

Además, el elenco alemán trazó un paralelismo con aquel recordado tanto que Cristiano Ronaldo le marcó de manera similar a la Juventus, cuando el astro portugués aún vestía los colores del Real Madrid. “Lo mismo. Lo mismo. Pero diferente”, fue el texto con el que acompañó a la foto partida que exhibió a las dos chilenas.

Este fue el sexto gol que Ache marcó con la camiseta del Colonia. El delantero lleva jugados 1.294 minutos distribuidos en 24 partidos desde su arribo al club a mediados de 2025, proveniente del FC Kaiserslautern, de la Segunda División alemana. Con ascendencia ghanesa y nacido en Fránkfurt, el atacante optó por jugar en las selecciones juveniles de Alemania. Incluso, fue parte del plantel teutón en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

En cuanto al resultado final, Colonia y Hoffenheim igualaron 2-2 en un partido de alta intensidad que se definió en la segunda parte y dejó a ambos equipos con sensaciones encontradas ante las expectativas de la afición.

La comparación con el tanto de Cristiano Ronaldo

El local dominó desde el gol de Ache. Sin embargo, la reacción de Hoffenheim llegó justo antes del descanso, cuando Ozan Kabak empató 1-1 al convertir de derecha tras un centro de Albian Hajdari en el minuto 44, cambiando el ánimo con el que ambos equipos encararon la segunda parte. Los primeros compases tras el entretiempo acentuaron la dinámica de ida y vuelta, con oportunidades para ambos conjuntos y notables intervenciones de los defensores centrales en jugadas de pelota parada.

Al inicio de la segunda parte, el Hoffenheim buscó llevarse los tres puntos a través de sendos disparos de Bazoumana Touré, Fisnik Asllani y Kabak, obligando a la defensa local a multiplicarse ante el asedio visitante. En respuesta, el técnico del Colonia realizó modificaciones clave, como el ingreso de Jahmai Simpson-Pusey y luego Luca Waldschmidt, buscando mayor control en el mediocampo y frescura para el tramo final.

Finalmente, la visita pudo dar vuelta el resultado. Andrej Kramaric, con un remate de cabeza a quemarropa, había decretado el 2-1. De todos modos, el empate se selló gracias a la anotación de Saïd El Mala para el Colonia en el minuto 62, quien tras un contragolpe fulminante definió con la pierna izquierda junto al palo tras la asistencia de Jakub Kaminski.

*El resumen del partido

Con este resultado, el Colonia quedó en el puesto 12 de la Bundesliga gracias a los 24 puntos que cosecha, producto de seis partidos ganados, la misma cantidad de empates y 11 derrotas. En la próxima jornada, se medirá con el Augsburgo en condición de visitante, el viernes 27 de febrero a las 16:30 (hora de Argentina).

Por otro lado, el Hoffenheim se ubica tercero con 46 unidades, a 14 del líder Bayern Múnich. Y el sábado 28 buscará volver a la victoria frente al St. Pauli desde las 11:30.