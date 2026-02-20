Tomás Etcheverry dio otro paso en el Río Open y habrá tres argentinos en cuartos de final

Tomás Etcheverry atraviesa un buen momento desde el inicio de la presente temporada

Tomás Etcheverry continúa con paso firme en el Río Open: avanzó a cuartos de final al derrotar al lituano Vilius Gaubas (126°) por 7-6 (1) y 6-4, en un partido que incluyó interrupciones por lluvia.

El tenista platense de 26 años y ubicado en el puesto 51 del ranking mundial ATP extendió su buena racha sobre el polvo de ladrillo del Jockey Club Brasileiro, donde previamente había superado a su compatriota Francisco Comesaña (63°) por 3-6, 6-3 y 6-4.

Con la victoria de Etcheverry, el tenis argentino tendrá tres representantes entre los ocho mejores del ATP 500 carioca. A su éxito se suman las recientes clasificaciones de Juan Manuel Cerúndolo (78°) y Thiago Tirante (92°), quienes ya aseguraron sus presencias en cuartos de final.

Cerúndolo, ubicado en el puesto 78° del ranking, logró su boleto al vencer en un exigente duelo al alemán Yannick Hanfmann (90°) por 6-4, 6-7 (1) y 6-4. Por su parte, Tirante avanzó gracias al retiro de Francisco Cerúndolo (19°) en el partido de octavos: el platense vencía por 6-2 y 3-1.

Los tenistas nacionales buscan llevarse el trofeo del ATP 500 de Río de Janeiro por tercera vez consecutiva, tras el bicampeonato obtenido por Sebastián Báez en 2024 y 2025.

En la presente edición, el bonaerense, cuarto cabeza de serie, sufrió una inesperada eliminación a manos del portugués Jaime Faria (147°), que lo superó por 7-5 y 6-1.

Juan Manuel Cerúndolo también irá por el pase a semifinales (Crédito: Prensa Argentina Open)

La derrota traerá consecuencias negativas para el ranking de Báez. Al no poder defender los 500 puntos logrados el año pasado, Sebita descenderá al menos 19 posiciones y saldrá del top 50 por primera vez en dos años y medio. En la próxima actualización aparecería cerca del puesto 51, aunque la caída podría ser mayor si otros jugadores consiguen buenos resultados en los otros torneos de esta semana en el principal circuito del tenis mundial.

Este viernes, Etcheverry buscará la clasificación a semis justamente frente a Faria, que luego de eliminar a Báez consiguió otra muy buena victoria este viernes ante el bosnio Damir Dzumhur por 7-6 (1) y 6-4. Será el primer cruce entre ambos en el circuito.

Juan Manuel Cerúndolo, de gran rendimiento en lo que va del certamen, intentará meterse entre los cuatro mejores ante el checo Vít Kopriva (87°), verdugo de Román Burruchaga (102°).

El historial marca que Kopriva se impuso a Cerúndolo en dos oportunidades: en los octavos de final del M25 de Pardubice en 2020 y en las semifinales del Challenger de Lima en 2024.

Por su parte, Tirante tendrá una prueba de riesgo frente al chileno Alejandro Tabilo (68°), que viene de eliminar al italiano Francesco Passaro (163°).

Hubo dos enfrentamientos previos entre ambos, con una victoria para cada uno. Tabilo se impuso en la qualy del ATP 250 de Córdoba en 2022, mientras que Tirante venció el año pasado en el Challenger 125 de Cancún.

Thiago Tirante tiene una buena semana en ATP 500 de Río

Rio Open - Partidos del viernes 20 de febrero

Cuartos de final

Tomás Martín Etcheverry (ARG) vs Jaime Faria (POR)

Thiago Agustín Tirante (ARG) vs Alejandro Tabilo (CHI)

Juan Manuel Cerúndolo (ARG) vs Vít Kopriva (CZE)

*Horarios a definir