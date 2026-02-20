“Giro 360°“: la jugada poco común que deslumbró al público en el ATP 500 de Río de Janeiro

El tenista italiano se lució con un maniobra y logró la victoria

La victoria de Matteo Berrettini sobre Tomás Barrios Vera en el ATP 500 de Río de Janeiro dejó imágenes imborrables más allá del resultado final de 7-6 (1) y 7-5. En una noche marcada por la tensión y la polémica arbitral, la jugada más comentada no surgió de un error, sino de un destello técnico: el giro 360° del tenista italiano tras devolver un golpe con la raqueta, una acción que se robó la atención y desató aplausos.

Durante el desarrollo del primer set, cuando ambos jugadores mantenían el duelo igualado y el público buscaba motivos para entusiasmarse, Berrettini ejecutó una maniobra poco común en el circuito. Tras realizar un giro completo sobre sí mismo para alcanzar una pelota complicada, el italiano logró devolver el golpe y sumó finalmente el punto. La secuencia, que incluyó la rápida reacción de Barrios y la posterior definición de Berrettini, se destacó por encima del resto del partido y fue rápidamente celebrada en redes sociales.

El propio contexto del partido, tenso y con intercambios largos, potenció el valor de la jugada. La acción no solo evidenció la jerarquía técnica del ex número seis del mundo, sino que también sirvió como impulso anímico en un encuentro donde ambos jugadores mantenían la paridad desde el inicio.

“Sensacional punto”, destacó la cuenta de X (antes Twitter) @Tiempodetenis1. “Dejate de joder, Mateo”, celebró otro usuario de la red. Y un tercero recordó que estuvo como espectador en el Monumental observando un encuentro de River Plate y arriesgó que se le pegó su “aura”.

Matteo Berrettini enfrentará a Dusan Lajovic por octavos de final (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Más allá del momento de espectáculo, el partido quedó marcado por una decisión arbitral que generó controversia en el segundo set. La jueza francesa Aurélie Tourte, otorgó un punto decisivo a Berrettini tras determinar que la pelota golpeada por Barrios había tocado el suelo antes de pasar la red. El chileno protestó y pidió la revisión de la jugada, pero la jueza ratificó su decisión, lo cual provocó reacciones diversas del público.

"Yo la sentí buena, después en la repetición la volví a ver buena. No sé que pasó. Seguramente ellos en la repetición la vieron mala. Quiero volver a verla“, explicó Barrios tras el partido, en diálogo con AS Chile. La jugada dejó al chileno en desventaja en un momento clave, aunque pudo recuperarse momentáneamente antes de que el italiano lograra el único quiebre del partido y sellara la victoria.

El desarrollo del juego fue parejo, con ambos tenistas sólidos al saque y sin ceder ventajas hasta el final. Berrettini, quien actualmente ocupa el puesto 57° del ranking ATP, capitalizó su experiencia en los momentos decisivos y se aseguró el pase a octavos de final, donde enfrentará a Dusan Lajovic. La interrupción por problemas de iluminación al término del primer set sumó más dramatismo a un partido ya cargado de intensidad.

El paso de Berrettini por Río no solo dejó una victoria, sino también un recordatorio del peso que tiene el espectáculo en el tenis profesional. Acciones como el giro 360° no solo enriquecen el juego, sino que también contribuyen a definir la narrativa de un partido, eclipsó incluso las controversias arbitrales o los resultados cerrados. Para Barrios, la experiencia refuerza su capacidad competitiva y le plantea nuevos desafíos de cara a la temporada sudamericana.