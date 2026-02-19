La incómoda pregunta de George Russell a Lewis Hamilton en medio de su romance con Kim Kardashian

La broma de George Russell a Lewis Hamilton tras darse a conocer su relación amorosa

Durante la sesión de fotos de pretemporada de la Fórmula 1, un comentario del piloto británico George Russell a su colega Lewis Hamilton generó atención en el paddock y reactivó el debate sobre la vida privada del multicampeón. En medio de rumores que vinculan al multicampeón británico con la empresaria estadounidense Kim Kardashian, el corredor de Mercedes sorprendió al interrogar en público a su compatriota y ex compañero de escudería.

Según se pudo ver a través de un video difundido en las redes sociales, la escena ocurrió mientras los integrantes del equipo posaban ante las cámaras en un ambiente distendido. Russell, que estaba al lado de Hamilton, con tono desenfadado y entre sonrisas, lanzó la pregunta: “Todos enamorados, ¿cuál es la última novedad?”. Varios miembros del equipo presenciaron el momento, que quedó registrado en un video difundido por la cuenta ESPN F1 en redes sociales.

La reacción de Hamilton, quien se incorporó a Ferrari para esta temporada, fue inmediata. El británico de 41 años optó por no hacer comentarios y, tras una sonrisa breve dirigida a Russell, desvió la conversación hacia la organización de la sesión fotográfica. El intercambio fue interpretado por la prensa especializada como una muestra de la cautela con la que el piloto maneja los aspectos de su vida personal. “Es mi vida privada. No voy a hablar de eso”, respondió Hamilton días antes a una consulta similar realizada por un periodista, según recogió Sky Sports F1.

George Russell y Lewis Hamilton mantienen una buena relación dentro de la Fórmula 1 (Reuters)

La situación se produjo en un contexto de especulación constante sobre la relación de Hamilton con Kim Kardashian. De acuerdo con lo publicado por The Sun, ambos compartieron alojamiento en el hotel Estelle Manor en los Cotswolds, Inglaterra, en enero de este año. Kardashian llegó al lugar en su avión privado, mientras que Hamilton arribó en helicóptero. Durante el fin de semana, disfrutaron de servicios exclusivos y privacidad reforzada por un equipo de seguridad.

La prensa internacional, entre ellos ELLE y The Sun, rastreó distintas apariciones conjuntas de Hamilton y Kardashian durante los últimos meses en ciudades como París y Londres. El punto culminante se dio durante el Super Bowl 2026 en Las Vegas, cuando ambos fueron captados por las cámaras en las gradas. La imagen, publicada ampliamente por medios de Estados Unidos y Europa, fue interpretada como un indicio del acercamiento entre la figura de la Fórmula 1 y la empresaria.

A pesar de la exposición mediática, ni Hamilton ni Kardashian han confirmado o desmentido las versiones sobre un romance. Este hermetismo ha caracterizado la actitud de Hamilton desde su ruptura con Nicole Scherzinger en 2015, periodo tras el cual no se le ha conocido una pareja oficial.

Hamilton y Kardashian compartieron juntos el Super Bowl 2026

El episodio protagonizado por Russell y Hamilton en la pretemporada puso de manifiesto la atención que genera la vida personal del piloto en el entorno de la Fórmula 1. El propio Russell, en tono de broma y ante la presencia de sus compañeros y cámaras, llevó a la luz un tema que ha sido objeto de especulación en los medios internacionales.

En cuanto a lo deportivo, Mercedes volvió a ser el coche más rápido en los segundos ensayos de Baréin, en este caso pilotado por George Russell (1:33.459), aunque muy cerca quedaron el McLaren de Oscar Piastri (1:33.469) y el Ferrari de Charles Leclerc (1:33.739). Kimi Antonelli, que había sido el más veloz de los primeros test de Baréin la pasada semana, ya firmó el tercer mejor tiempo de la mañana (1:34.158), pero su compañero de escudería mejoró las prestaciones en la sesión vespertina de esta jornada de ensayos.

Charles Leclerc, al volante del Ferrari por la mañana, firmó la vuelta más rápida de la matinal (1:33.739). Se esperaba todavía más mejoría por parte de su compañero, Lewis Hamilton, en la sesión vespertina, pero el monoplaza pasó mucho tiempo en ‘boxes’ por problemas mecánicos. Aun así, el británico terminó séptimo (1:34.299). Los test de pretemporada de Baréin se reparten en dos tandas de tres jornadas: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, fue el más rápido de los primeros tres días, con un tiempo de 1:33.669.

Estas son las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial de Fórmula 1, que será el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.