Deportes

La incómoda pregunta de George Russell a Lewis Hamilton en medio de su romance con Kim Kardashian

El piloto de Mercedes se cruzó con su antiguo compañero de escudería durante una sesión de fotos oficial, previa al inicio de la temporada de Fórmula 1

Guardar
La broma de George Russell a Lewis Hamilton tras darse a conocer su relación amorosa

Durante la sesión de fotos de pretemporada de la Fórmula 1, un comentario del piloto británico George Russell a su colega Lewis Hamilton generó atención en el paddock y reactivó el debate sobre la vida privada del multicampeón. En medio de rumores que vinculan al multicampeón británico con la empresaria estadounidense Kim Kardashian, el corredor de Mercedes sorprendió al interrogar en público a su compatriota y ex compañero de escudería.

Según se pudo ver a través de un video difundido en las redes sociales, la escena ocurrió mientras los integrantes del equipo posaban ante las cámaras en un ambiente distendido. Russell, que estaba al lado de Hamilton, con tono desenfadado y entre sonrisas, lanzó la pregunta: “Todos enamorados, ¿cuál es la última novedad?”. Varios miembros del equipo presenciaron el momento, que quedó registrado en un video difundido por la cuenta ESPN F1 en redes sociales.

La reacción de Hamilton, quien se incorporó a Ferrari para esta temporada, fue inmediata. El británico de 41 años optó por no hacer comentarios y, tras una sonrisa breve dirigida a Russell, desvió la conversación hacia la organización de la sesión fotográfica. El intercambio fue interpretado por la prensa especializada como una muestra de la cautela con la que el piloto maneja los aspectos de su vida personal. “Es mi vida privada. No voy a hablar de eso”, respondió Hamilton días antes a una consulta similar realizada por un periodista, según recogió Sky Sports F1.

George Russell y Lewis Hamilton
George Russell y Lewis Hamilton mantienen una buena relación dentro de la Fórmula 1 (Reuters)

La situación se produjo en un contexto de especulación constante sobre la relación de Hamilton con Kim Kardashian. De acuerdo con lo publicado por The Sun, ambos compartieron alojamiento en el hotel Estelle Manor en los Cotswolds, Inglaterra, en enero de este año. Kardashian llegó al lugar en su avión privado, mientras que Hamilton arribó en helicóptero. Durante el fin de semana, disfrutaron de servicios exclusivos y privacidad reforzada por un equipo de seguridad.

La prensa internacional, entre ellos ELLE y The Sun, rastreó distintas apariciones conjuntas de Hamilton y Kardashian durante los últimos meses en ciudades como París y Londres. El punto culminante se dio durante el Super Bowl 2026 en Las Vegas, cuando ambos fueron captados por las cámaras en las gradas. La imagen, publicada ampliamente por medios de Estados Unidos y Europa, fue interpretada como un indicio del acercamiento entre la figura de la Fórmula 1 y la empresaria.

A pesar de la exposición mediática, ni Hamilton ni Kardashian han confirmado o desmentido las versiones sobre un romance. Este hermetismo ha caracterizado la actitud de Hamilton desde su ruptura con Nicole Scherzinger en 2015, periodo tras el cual no se le ha conocido una pareja oficial.

Hamilton y Kardashian compartieron juntos
Hamilton y Kardashian compartieron juntos el Super Bowl 2026

El episodio protagonizado por Russell y Hamilton en la pretemporada puso de manifiesto la atención que genera la vida personal del piloto en el entorno de la Fórmula 1. El propio Russell, en tono de broma y ante la presencia de sus compañeros y cámaras, llevó a la luz un tema que ha sido objeto de especulación en los medios internacionales.

En cuanto a lo deportivo, Mercedes volvió a ser el coche más rápido en los segundos ensayos de Baréin, en este caso pilotado por George Russell (1:33.459), aunque muy cerca quedaron el McLaren de Oscar Piastri (1:33.469) y el Ferrari de Charles Leclerc (1:33.739). Kimi Antonelli, que había sido el más veloz de los primeros test de Baréin la pasada semana, ya firmó el tercer mejor tiempo de la mañana (1:34.158), pero su compañero de escudería mejoró las prestaciones en la sesión vespertina de esta jornada de ensayos.

Charles Leclerc, al volante del Ferrari por la mañana, firmó la vuelta más rápida de la matinal (1:33.739). Se esperaba todavía más mejoría por parte de su compañero, Lewis Hamilton, en la sesión vespertina, pero el monoplaza pasó mucho tiempo en ‘boxes’ por problemas mecánicos. Aun así, el británico terminó séptimo (1:34.299). Los test de pretemporada de Baréin se reparten en dos tandas de tres jornadas: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, fue el más rápido de los primeros tres días, con un tiempo de 1:33.669.

Estas son las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial de Fórmula 1, que será el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLewis HamiltonGeorge RussellKim KardashianFórmula 1

Últimas Noticias

Adam Bareiro se convertirá en nuevo refuerzo de Boca Juniors: los detalles del pase

El Xeneize ultimó detalles y hoy podría cerrarse definitivamente el acuerdo con Fortaleza

Adam Bareiro se convertirá en

Lanús y Flamengo disputarán el primer duelo por la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Granate intentará hacer valer su localía en un duro choque ante el vigente campeón de la Copa Libertadores. Desde las 21.30, por ESPN y Disney+

Lanús y Flamengo disputarán el

Segundo día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto fue 7° en la sesión de la mañana con su Alpine

El piloto argentino estará al volante del A526 durante las dos tandas de este jueves en el circuito Sakhir de Baréin. Su mejor registro en la mañana fue de 1:35.506

Segundo día de los últimos

Qué es el skimo, el deporte que debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina

La disciplina, originaria de los países nórdicos y los Alpes, combina resistencia física, maniobras de transición y trabajo en equipo. Por qué afirman que desafiará a los mejores atletas

Qué es el skimo, el

El error del árbitro que nadie advirtió en el gol anulado por falta del entrenador Israel Damonte que dio la vuelta al mundo

La escena poco habitual se produjo en el partido entre Danubio y Boston River, en Uruguay, con el DT argentino como protagonista

El error del árbitro que
DEPORTES
Adam Bareiro se convertirá en

Adam Bareiro se convertirá en nuevo refuerzo de Boca Juniors: los detalles del pase

Lanús y Flamengo disputarán el primer duelo por la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Segundo día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto fue 7° en la sesión de la mañana con su Alpine

Qué es el skimo, el deporte que debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina

El error del árbitro que nadie advirtió en el gol anulado por falta del entrenador Israel Damonte que dio la vuelta al mundo

TELESHOW
La profunda reflexión de Flor

La profunda reflexión de Flor Vigna que inspiró su nueva canción: “A todos nos da miedo”

Así fue el rating del debut de BTV: Beto Casella y la pulseada con Masterchef y Pasapalabra

Soledad Villamil: “La falta de apoyo a la ficción tiene consecuencias, nadie contará nuestras historias”

El llamativo encuentro del hermano Mauro Icardi con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles: “Conociendo a mi familia”

El insólito percance que sufrió Cecilia Zuberbühler en un torneo de golf: “¡Qué horror!"

INFOBAE AMÉRICA

Esta semana inicia en Panamá

Esta semana inicia en Panamá el operativo para trasladar docentes a zonas apartadas antes del inicio de clases

En medio de la tensión con EEUU, Irán y Rusia realizaron maniobras militares conjuntas en el golfo de Omán

Informe de la ONU sobre la masacre de la Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán: “Hay signos de un genocidio”

Científicos hallaron evidencia de una operación de mandíbula de hace 2.500 años

Los precios del petróleo suben ante el riesgo de un conflicto entre EEUU e Irán