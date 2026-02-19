Los secretos de la revolucionaria innovación de Ferrari que sorprendió en la Fórmula 1 y la explicación de la escudería: “No debemos tener miedo”

Ferrari revolucionó el segundo día de los últimos test de pretemporada de la Fórmula 1 con un alerón trasero móvil. En una pieza sin precedentes, la escudería italiana acaparó los flashes de la actividad en Baréin antes del inicio oficial de la competición. La propia Máxima, que calificó a la innovación como “una llamativa obra de ingeniería”, realizó un detallado análisis explorando lo que busca el equipo de Maranello.

En medio de importantes cambios en la normativa y la integración de una aerodinámica activa, el elemento disruptivo de este alerón trasero reside en el sistema de apertura. A diferencia de otras escuderías, que continúan con un actuador que se ubica en el medio del alerón y que sube la aleta -o la baja, como el caso de Alpine-, Ferrari optó por un sistema en el que “el flap se gira completamente a una posición invertida”, según indicó el periodista especializado Mark Hughes en un artículo de la F1.

“Esto parece crear una ranura más grande por la que pasa el aire, reduciendo aún más la resistencia aerodinámica. En modo de carga aerodinámica normal, la superficie superior del ala tiene menor área que la inferior. Esto crea la diferencia de presión entre la parte superior y la inferior, lo que a su vez genera carga aerodinámica”, agregó el periodista mencionado.

Durante la primera tanda de la jornada del jueves, cuando Lewis Hamilton salió a la pista y reveló la nueva pieza de Ferrari, las cuentas oficiales de la Máxima realizaron varios posteos expresando su sorpresa por el alerón trasero del monoplaza rojo. “¡Una llamativa obra de ingeniería de Ferrari! El jueves por la mañana temprano, se pudo ver cómo su alerón trasero giraba desde una posición invertida en la recta, de una forma más espectacular que cualquier otro diseño aerodinámico activo que hayamos visto hasta ahora...”, destacaron.

“No debemos tener miedo a la innovación, debemos saber asumir riesgos en el aspecto técnico”, comentó Frédéric Vasseur, jefe de Ferrari, en diálogo con Canal +. Posteriormente, según informó The Race, agregó: “Creo que todo el mundo está innovando, a veces es visible, a veces no, pero estoy seguro de que nuestros competidores y todos en la red están haciendo exactamente lo mismo. Es cierto que las dos últimas cosas que trajimos a la pista eran visibles desde fuera, pero no hay una gran diferencia con las demás”

Lewis Hamilton, quien fue el hombre que comandó el vehículo, habló una vez finalizada la actividad en pista, aunque no hizo hincapié en las innovaciones técnicas. “No fue un día perfecto para el equipo, ya que no pudimos completar todo lo planeado. Estoy muy agradecido por las vueltas que pudimos completar, y los datos que recopilamos serán importantes para seguir preparándonos para la temporada”, resaltó el británico en declaraciones difundidas por el propio equipo.

Después de girar cinco vueltas en el turno mañana, Hamilton logró sumar 73 vueltas durante la tarde (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Las reacciones en el paddock no tardaron en aparecer. “Estaba detrás de Lewis y lo vi, y pensé: ‘¿Qué ha pasado?’. Creí que se había roto, pero, sinceramente, es súper innovador”, comentó el joven piloto de Haas Oliver Bearman, según informó The Race.

Por su parte, James Vowles, jefe de Williams, comentó: “Ferrari, enhorabuena, están aportando grandes innovaciones. Vale la pena decirlo, y esto no se aplica solo a Williams sino a todos los equipos de la parrilla, siempre que veas algo interesante, o bien entra en la categoría de ‘ya lo hemos pensado, aquí están los resultados y por qué no lo hicimos’ o bien entra en la categoría de ‘no pensamos en eso’”.

El medio mencionado también difundió declaraciones de Nikolas Tombazis, director técnico de la FIA, quien brindó su punto de vista de la pieza de Ferrari. “En términos generales, hemos fomentado soluciones que reducen la resistencia. Creemos que la solución de Ferrari está bien”.

Explicación del funcionamiento del alerón trasero de Ferrari (@F1)

El medio especializado The Race también hizo un detallado análisis sobre el novedoso alerón del Ferrari. “El alerón trasero ahora consta de tres elementos (antes eran dos): un plano principal y dos flaps. La mayoría de los equipos están abriendo los dos flaps del alerón trasero de forma similar a lo que vimos en la época del DRS, creando un espacio mayor. Alpine ha optado por la vía contraria, bajando los dos flaps traseros, lo que reduce el área frontal total”, detalló Gary Anderson, periodista que firmó la nota.

Este mismo puntualizó en que una de las grandes ventajas está centrada en “reducir la resistencia aerodinámica aún más que con cualquiera de los otros conceptos”. Además, detalló que este aumento considerable de resistencia aerodinámica ayudará a reducir la velocidad al frenar en las rectas. “Esto significa que los frenos tienen que trabajar menos”, sumó.

El portal especializado Motorsport también abordó el tema y explicó que el equipo aclaró que la solución está en fase experimental y que su implementación definitiva dependerá de los resultados obtenidos. Además, puntualizaron en que “el diseño es ciertamente único y demuestra que el reglamento de 2026 otorga a los equipos una considerable libertad en el diseño del mecanismo de apertura del alerón trasero”.

“Esto crea una especie de expansión, donde el centro delantero del flap se convierte en el elemento guía de los flujos salientes. No es casualidad que, para realizar la rotación, ya no exista un actuador central en el plano principal que elevaba el ala, sino un sistema diferente en las placas terminales”, explicaron sobre el funcionamiento del alerón.

Durante el primer día de actividad en los últimos ensayos en Baréin, Ferrari también acaparó los flashes al introducir unas innovadoras mejoras en la zona del difusor trasero: agregaron una llamativa aleta situada justo detrás del único escape trasero. “Parece estar dirigiendo el flujo de escape hacia la parte inferior del plano principal del alerón trasero, pero es casi seguro que también está energizando el flujo de aire que sale del difusor en esa parte central de su ancho”, explicó la F1.

Ferrari sorprendió en las prácticas de F1 con la introducción de un alerón innovador que gira (Captura de video)

Lewis Hamilton participó en las dos tandas del día jueves. Después de girar únicamente cinco vueltas en la mañana (su mejor registro fue de 1:39.670), donde probó el revolucionario alerón, el británico contó con bastante actividad durante la tarde. El hombre de Ferrari cronometró el cuarto mejor tiempo del día (1:33.408) y completó un total de 78 giros. Vale aclarar que en la segunda sesión el monoplaza llamado SF-26 contó con una versión tradicional del alerón trasero.

El año 2026 promete ser trascendental para varios miembros del equipo italiano después de que los resultados de la temporada pasada estuvieran lejos de los esperados. En el campeonato de pilotos su mejor exponente fue Charles Leclerc, que culminó en el sexto lugar con 242 puntos, a 181 del campeón Lando Norris. Lewis Hamilton, por su parte, quedó séptimo con 156 unidades en su primer curso con el team de Maranello. En el mundial de constructores, en cambio, Ferrari finalizó en la cuarta ubicación con 398 puntos, 435 menos que el campeón McLaren.