Boca Juniors dio a conocer sus convocados para recibir mañana a Racing con Leandro Paredes como gran baja

Claudio Úbeda no podrá contar con el capitán, víctima de un esguince de tobillo que arrastra

Leandro Paredes, afuera del clásico
Leandro Paredes, afuera del clásico contra Racing

Leandro Paredes será la gran baja en Boca Juniors de cara al partido de mañana ante Racing, por la sexta jornada de la Zona A del Torneo Apertura 2026. El campeón del mundo arrastra un esguince en su tobillo derecho que lo obligará a parar al menos un par de semanas para que no se agrave la lesión. De esta forma, Claudio Úbeda pierde a uno de sus puntales en un momento crítico desde el plano futbolístico y cuando se debate su continuidad como director técnico.

El capitán xeneize no estuvo en su plenitud durante el último encuentro ante Platense en la Bombonera. Se supo, en las últimas horas, que se había infiltrado para dar el presente ya que había terminado con bastante molestia tras la visita de Boca a Vélez en Liniers. Este inconveniente en su articulación del pie derecho data desde el duelo del año pasado ante Talleres de Córdoba y empeoró en el choque anterior contra la Academia (el día de la eliminación en semifinales del Clausura 2025) más otro golpe este año frente a Estudiantes.

La recomendación del cuerpo médico boquense fue clara: frenar, recuperar y volver con cautela. El cuerpo técnico tomó nota de la situación de un Paredes que se vio obligado a pedir el cambio en el partido anterior ante el Calamar por el grado de molestia que tenía en la zona. Fue reemplazado sobre el final de ese compromiso por Milton Delgado, quien se perfila para ser el titular en la mitad de la cancha en el match que comenzará mañana a las 20 en la Bombonera.

A falta de confirmaciones, se especula con que Úbeda pare una alineación con Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Ángel Romero. Sería un 4-3-3 que podría mutar a 4-4-2 según la fase del juego. En tanto, dos que piden pista y a los que el DT también probó son Edinson Cavani, quien retornó ante Platense después de un largo parate por una lumbalgia, y Tomás Belmonte. Los cambios casi seguros son los de Weigandt por Barinaga y Delgado por Paredes.

Vale mencionar que Boca disputará el próximo martes, en Salta, su primer partido en una nueva edición de la Copa Argentina. El rival será Gimnasia de Chivilcoy, por los 32avos de final del certamen (arrancará a las 21:15 en el estadio Padre Martearena). A priori, Paredes tampoco será tenido en cuenta para esa cita, al mismo tiempo que se especula que su regreso a las canchas podría ser el sábado 28 de febrero ante Gimnasia de Mendoza o el duelo siguiente ante Lanús (fue postergado para el miércoles 4 de marzo por las finales de Recopa Sudamericana del Granate ante Flamengo).

A la hora de repasar los convocados para el clásico contra Racing, hay que mencionar que Lucas Blondel volvió a estar fuera de la nómina y sí figuró Agustín Martegani, que en la última semana había sonado para reforzar a Newell’s y Libertad de Paraguay. La espera se estira para el chileno Carlos Palacios, que arrastra una sinovitis en su rodilla derecha y todavía no sumó minutos en lo que va del 2026 (ni en amistosos ni en cotejos oficiales). En tanto, siguen con sus respectivas recuperaciones Alan Velasco, Ander Herrera, Exequiel Zeballos y Rodrigo Battaglia.

LA LISTA DE CONCENTRADOS DE BOCA JUNIORS

  • Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García
  • Defensores: Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida
  • Mediocampistas: Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón y Agustín Martegani
  • Delanteros: Tomás Aranda, Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre, Lucas Janson, Ángel Romero, Edinson Cavani y Miguel Merentiel

