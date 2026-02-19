Lanús y Flamengo disputarán el primer duelo por la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Jugadores de Lanús y Flamengo muestran su fervor y alegría en momentos capturados que preceden a su esperado enfrentamiento deportivo. (.)

Lanús y Flamengo se medirán este jueves en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez en el partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026, con la ambición de sumar un nuevo título internacional y la presión de obtener un resultado clave en la serie. El encuentro comenzará a las 21.30, con arbitraje del venezolano Alexis Herrera y la promesa de un duelo intenso entre los últimos campeones de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, respectivamente.

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino llega a este compromiso tras haber obtenido la Copa Sudamericana 2025, pero con la necesidad de recuperarse tras la derrota sufrida ante Independiente el último viernes, en el marco del Torneo Apertura. En ese partido, el Granate cortó una racha de cinco partidos sin perder y utilizó una formación alternativa, resguardando titulares para el cruce ante Flamengo. Dentro de las novedades en el plantel, la presencia de Marcelino Moreno sobresale, ya que el mediocampista se recuperó de una metatarsalgia en el pie izquierdo y estará disponible. Por otro lado, la situación de Rodrigo Castillo permanece incierta, debido a un “edema muscular en cara anterior del muslo izquierdo”, que lo deja prácticamente descartado para el primer juego. Si bien figura dentro de la lista de concentrados, todo hace suponer que Walter Bou será de la partida.

En la antesala del encuentro, el capitán Carlos Izquierdoz puso en perspectiva la magnitud del rival y la importancia del valor de mercado en el fútbol actual: “El valor de mercado es muy importante pero lo tomo con pinzas. Es verdad que Flamengo acaba de comprar a Lucas Paquetá por 40 millones de dólares, pero es el valor donde jugaba y que le da esa cotización. Pero el fútbol son once jugadores de cada lado”, explicó el defensor.

Flamengo, por su parte, arriba a La Fortaleza tras un inicio de temporada irregular, con apenas cuatro puntos sumados en tres fechas del Brasileirao, pero recobrando confianza tras vencer a Botafogo por 2-1 en los cuartos de final del Torneo Carioca. En ese partido, Lucas Paquetá, adquirido en enero por una cifra récord para el fútbol brasileño, marcó uno de los goles y justificó su llegada como la transferencia más alta en la historia del club. El entrenador Filipe Luis busca consolidar al equipo y aprovechar la experiencia internacional acumulada, con la mira puesta en resolver la serie en el Maracaná el próximo 26 de febrero.

De cara a este cruce, el Mengao no contará con Jorginho, el español Saúl Ñíguez, ni con Gonzalo Plata —sancionado— y Wallace Yan, quienes no viajaron a Buenos Aires. En la previa, el entrenador expresó: “Al entrar al centro de entrenamiento, la pared tiene los trofeos. La Recopa está ahí: un logro. Sabemos que queremos sumar otro. Es un título muy difícil”.

El historial entre ambos equipos muestra dos antecedentes recientes y un saldo favorable para el conjunto de Río de Janeiro: en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2012, Flamengo se impuso 3-0 como local, mientras que en el encuentro disputado en Lanús igualaron 1-1.

La campaña de Lanús para llegar a esta instancia incluyó victorias en las fases eliminatorias sobre Central Córdoba, Fluminense, Universidad de Chile y Atlético Mineiro, logrando el tercer título internacional de su historia y el primero para Pellegrino como entrenador. Ahora, el club buscará sumar la Recopa Sudamericana, un trofeo que nunca ha obtenido y que sería el noveno en 111 años de vida.

Por el lado del Fla, el equipo superó dificultades en la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero se mostró sólido en las etapas decisivas, eliminando a Inter de Porto Alegre, Estudiantes y Racing, hasta imponerse en la final ante Palmeiras. El conjunto carioca acumula cuatro títulos de la Libertadores y va por la segunda Recopa de su historia, tras haberla ganado en 2020 y perdido en 2023.

El duelo de ida en el sur del conurbano bonaerense abre una serie que se definirá en el Maracaná de Río de Janeiro, donde el próximo jueves uno de los dos equipos sumará un nuevo trofeo internacional a sus vitrinas.

Probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Everton Araujo; Lucas Paqueta, Giorgian De Arrascaeta, Everton; Pedro. DT: Filipe Luis.

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

VAR: Carlos Orbe (Ecuador)

Vuelta: jueves 26 de febrero, en el Maracaná (Río de Janeiro, Brasil).

Hora:

21.30 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

20.30 Venezuela y Bolivia

19.30 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)

18.30 México

21:30

Televisación: ESPN y Disney+