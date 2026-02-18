Deportes

Una ex figura de Boca Juniors reveló el llamado de Riquelme: “Me preguntó si iba a seguir de vacaciones o quería volver al club”

El uruguayo Nahitan Nandez dio detalles de su conversación con el presidente xeneize

Nahitan Nandez reveló que lo llamó Riquelme para volver a Boca

Nahitan Nandez ventiló que recibió mensajes de Juan Román Riquelme, quien lo tentó para regresar a Boca Juniors. El uruguayo, que actualmente atraviesa un gran momento personal con Al Qadsiah de Arabia Saudita y se prepara para afrontar el Mundial 2026 con la Celeste, se refirió a su futuro profesional y aseguró que en algún momento volverá a Peñarol. Sin embargo, no descartó volver a ponerse la camiseta azul y oro.

“Román me mandó mensajes en su momento, tuvimos contacto por un tiempo. Me dijo que en Boca dejé un lindo recuerdo y que le gustaría que vuelva a vestir la camiseta”, reconoció el mediocampista de 30 años en una entrevista con El Espectador Deportes de Uruguay. Vale recordar que Nandez no llegó a compartir vestuario con Riquelme porque arribó a Boca proveniente de Peñarol en 2017, tres años después del retiro del 10. Y tampoco llegó a convivir desde que es dirigente, ya que fue vendido al Cagliari a mediados de 2019, a pocos meses de que el ídolo fuera elegido vicepresidente de la institución.

Respecto a los contactos con Román, también blanqueó: “Me mandó un mensaje en chiste de si quería seguir de vacaciones o volver a Boca. Es la personalidad que tiene él”. Bajo la gestión de Daniel Angelici, Boca embolsó cerca de 14 millones de dólares por la venta de Nandez al Cagliari, donde militó durante cinco temporadas antes de firmar en el club saudí.

Nandez tuvo un buen paso
Nandez tuvo un buen paso por Boca entre 2017 y 2019 (Télam)

El uruguayo también comentó que tiene contactos con su compatriota Edinson Cavani: “Hablo seguido. Lo hice la semana pasada o en su cumpleaños, que volvía de su lesión. Si bien no pasó un buen momento en Boca, todos sabemos la clase de jugador que es. Lo que admiro de él es que está ahí y quiere cambiar las cosas. No tengo dudas de que las cambiará porque es un gran profesional y esto es fútbol, va a darle la vuelta. Esperemos que se vaya con buenas sensaciones”.

Nandez también admitió que tiene conversaciones y “buena relación” con el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio: “Estoy con contrato, pero a Peñarol quiero y voy a volver. Con mi representante tomamos la decisión de terminar el campeonato y ver qué hacer. Me queda un año más y no tengo claro si renovaré o pegaré la vuelta. En el fútbol todo puede cambiar de un día para el otro, pero tengo 30 años, estuve mucho fuera de casa, tengo a mis dos hijos en Uruguay y se me hace difícil. Son cosas que te hacen pensar en volver a casa”. Al mismo tiempo, no descartó tener un retorno a Cagliari, ya que su pareja es oriunda de allí, uno de sus hijos nació en Italia y su familia también tiene casa en ese país.

El polifuncional charrúa reconoció que disfruta de su presente en Arabia Saudita (anotó cinco goles en los últimos diez partidos), pero hizo una fuerte autocrítica por las últimas presentaciones de la selección uruguaya: “Dimos una imagen lamentable, no estábamos en la cancha. Nos comimos una goleada (1-5 ante Estados Unidos) que es dura de ver y presenciar. Estamos en deuda con nosotros, con la gente y todos. Pero tenemos la oportunidad de cambiar las sensaciones y hay que darle para adelante. El Mundial es una cosa maravillosa, una chance increíble”.

FUERTE CRÍTICA A NICOLÁS OTAMENDI

Luego de un breve debate por el supuesto dicho racista del argentino Gianluca Prestianni contra el brasileño Vinicius que dio vuelta al mundo, a Nandez también lo consultaron por la actitud de Nicolás Otamendi, quien le enseñó un tatuaje con la Copa del Mundo al 7 del Real Madrid. “Yo con esas cosas no estoy de acuerdo. El folclore dentro de la cancha todos lo hacemos, pero sobrar así no es mi tipo. Es un tipo grande, qué necesidad tiene, con todo lo que ganó y la experiencia que tiene… Cada uno sabe lo que hace y lo que no”.

