Inter y Atlético de Madrid animarán la segunda jornada de los playoffs de la Champions League: la agenda completa de los cruces

Se cierra la primera fecha de los playoffs

Los cruces de los playoffs previos a los octavos de final de la Champions League empiezan a tomar forma tras los primeros resultados. El Real Madrid logró una victoria ajustada en su visita al Benfica en Portugal, mientras que el Galatasaray se impuso con claridad ante la Juventus, PSG sobre Mónaco y Dortmund frente a Atalanta.

En esta instancia de repechaje, cuatro partidos completarán la primera ronda. El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, viajará a Bélgica para enfrentar al Brujas, al tiempo que el Inter, con Lautaro Martínez, tendrá como próximo destino Noruega, donde se medirá ante el Bodo Glimt.

El Newcastle de la Premier League será visitante en el Tofiq Behramov ante el Qarabag, mientras que el Olympiacos recibirá al Bayer Leverkusen en Grecia. Cada uno de estos cruces tendrá su respectivo partido de vuelta la próxima semana, donde se definirá qué equipos avanzarán a la siguiente etapa del torneo continental para unirse a los ya clasificados Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting de Lisboa, Arsenal y Manchester City.

Todos los partidos de la jornada

Qarabag vs Newcastle

Newcastle visita al Qarabag

Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney +

Estadio: Estadio Tofiq Behramov

Olympiacos vs Leverkusen

Leverkusen visita al Olympiacos en Grecia

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN 3 / DGO / Disney +

Estadio: Estadio Georgios Karaiskakis

Bodo Glimt vs Inter

El Inter visita al equipo noruego

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN 2 / DGO / Disney+

Estadio: Aspmyra Stadion

Club Brujas vs Atlético Madrid

El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez celebra su gol (EFE/Juanjo Martín)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN /DGO / Disney +

Estadio: Estadio Jan Breydel