Deportes

La durísima acusación de Rolando Schiavi sobre la incidencia de Claudio Úbeda en el armado del equipo de Boca

El ex defensor xeneize apuntó contra el entrenador y puso en duda su autoridad al frente del equipo

Guardar
El histórico ex defensor xeneize apuntó contra el entrenador y puso en duda su autoridad al frente del equipo

Rolando Schiavi volvió a ser muy crítico con la actual gestión de Juan Román Riquelme en Boca Juniors y puso en duda la independencia del cuerpo técnico de Boca Juniors, apuntando específicamente a que Claudio Úbeda no define por completo la formación titular. La sugerencia de que existen influencias externas en la elección del equipo se produce en un momento clave, cuando el club afronta presiones deportivas y una significativa disconformidad entre los hinchas por el desempeño del equipo.

En las últimas horas, el ex defensor y figura histórica de Boca Juniors expresó de manera contundente en el programa de ESPN que, según su percepción, el entrenador actual no es quien decide qué jugadores salen a la cancha. “Úbeda no arma el equipo. No elige a los jugadores que entran a la cancha. No arma el 100% del equipo, es lo que viene pasando hace tiempo”, aseguró Schiavi.

La referencia del Flaco no solo interpela a Úbeda, sino que dirige la mirada hacia el rol que cumplen la dirigencia y figuras como Juan Román Riquelme, presidente y nombre central del proyecto deportivo del club. La afirmación deja entrever que las decisiones sobre la alineación titular podrían surgir desde otros ámbitos del club y no exclusivamente del cuerpo técnico.

La situación de Úbeda ya era compleja tras la reciente igualdad 0-0 con Platense en la Bombonera en el Torneo Apertura, resultado que avivó el debate sobre la continuidad del entrenador. Boca solo ganó dos de los cinco partidos disputados en el torneo, sin convencer ni en el juego ni en los resultados. Este clima ha generado malestar y desaprobación en los hinchas, que reprobaron al equipo especialmente después del empate frente a Platense.

Rolando Schiavi volvió a ser
Rolando Schiavi volvió a ser muy crítico con la gestión de Riquelme en Boca Juniors (Foto: Diego Barbatto)

No es la primera vez que Schiavi cuestiona públicamente la autonomía de los entrenadores en Boca. El ex zaguero, quien en su etapa como futbolista ganó nueve títulos con el club, reiteró que esta situación “viene desde hace tiempo”. También señaló: “En ciertos sectores del equipo, no. Es lo que viene pasando hace tiempo”, sugiriendo que las interferencias en las decisiones tácticas serían una práctica persistente.

Estos dichos suman tensión a la interna, en un contexto donde Boca se prepara para un encuentro decisivo frente a Racing en la Bombonera, partido en el que Leandro Paredes no estará disponible por lesión. El mediocampista de la selección argentina se perderá el partido por una molestia en el tobillo con la que viene lidiando hace varias fechas. El Xeneize afrontará el clásico frente a la Academia este viernes desde las 20:00.

La baja de Paredes no es la única, ya que se suma también la ausencia de Carlos Palacios en la convocatoria. En el lugar del mediocampista de la selección argentina figura Agustín Martegani, quien vuelve a ser tenido en cuenta tras casi un año sin sumar minutos y luego de haber estado muy cerca de dejar la institución. Además, la situación de Palacios se explica por la sinovitis crónica en la rodilla derecha, dolencia que arrastra desde finales del año pasado y por la que continúa bajo evaluación médica.

El probable equipo sería con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel o Edinson Cavani y Tomás Aranda o Lucas Janson.

Temas Relacionados

Boca JuniorsRolando SchiaviClaudio ÚbedaJuan Román Riquelme

Últimas Noticias

Lautaro Martínez salió lesionado en Inter y su entrenador causó preocupación en Argentina: “Bastante grave”

Cristian Chivu ofreció un panorama alarmista tras la lesión de su capitán en el duelo ante el Bodo Glimt por la Champions League. El primer diagnóstico fue una fatiga en el gemelo izquierdo

Lautaro Martínez salió lesionado en

La polémica por los trajes de salto de esquí sacude el deporte y pone la mira en la tecnología

El escándalo internacional destapó las estrategias empleadas para modificar la indumentaria y abrir nuevas discusiones sobre los límites entre innovación técnica y equidad en la competencia de alto rendimiento

La polémica por los trajes

El llamado de atención que sorprendió a Verstappen y un lugar en el “altar”: el show de Colapinto en la foto grupal de la F1

Franco sonó en los parlantes en la pre producción de la imagen que inmortalizó a los corredores titulares de 2026

El llamado de atención que

La lectura de labios de la pelea entre Vinícius Júnior y Prestianni: el insulto del brasileño en el inicio del conflicto

Un especialista analizó la escena de la polémica en el triunfo del Real Madrid ante el Benfica por la Champions League: terminó con la denuncia del delantero por insultos racistas

La lectura de labios de

El Inter de Lautaro Martínez recibió una dura derrota 3-1 ante Bodo Glimt en Noruega por los playoffs de la Champions League: todos los goles

El conjunto italiano se fue del Círculo Polar Ártico con las manos vacías. Además, Atlético de Madrid igualó 3-3 ante Brujas, Bayer Leverkusen derrotó 2-0 al Olympiacos y Newcastle goleó 6-1 al Qarabag

El Inter de Lautaro Martínez
DEPORTES
Lautaro Martínez salió lesionado en

Lautaro Martínez salió lesionado en Inter y su entrenador causó preocupación en Argentina: “Bastante grave”

La polémica por los trajes de salto de esquí sacude el deporte y pone la mira en la tecnología

El llamado de atención que sorprendió a Verstappen y un lugar en el “altar”: el show de Colapinto en la foto grupal de la F1

La lectura de labios de la pelea entre Vinícius Júnior y Prestianni: el insulto del brasileño en el inicio del conflicto

El Inter de Lautaro Martínez recibió una dura derrota 3-1 ante Bodo Glimt en Noruega por los playoffs de la Champions League: todos los goles

TELESHOW
Sebastián Ortega: “Frank Sinatra nos

Sebastián Ortega: “Frank Sinatra nos consiguió un departamento y colegio cuando nos mudamos a Estados Unidos”

Nicki Nicole reprogramó su show sinfónico en el Teatro Colón debido al paro general: “Me duele muchísimo”

Catherine Fulop y Ova Sabatini llegaron a Roma para acompañar a Oriana Sabatini en la recta final de su embarazo: “Ya con nuestra bebita”

La influencer Julieta Puente anunció el sexo y el nombre del bebé que espera: “Te soñamos”

La respuesta de Costa a Pagani luego de sus polémicos comentarios: “No es un chiste”

INFOBAE AMÉRICA

Fiscalía panameña investiga delitos sexuales

Fiscalía panameña investiga delitos sexuales y corrupción de menores tras videos difundidos en Carnaval

Un ensayo clínico mostró eficacia en una vacuna personalizada contra el cáncer de mama más agresivo

Rafael Grossi advirtió que el tiempo se agota para un acuerdo nuclear con Irán

El protectorado como eje del nuevo orden internacional

Cómo el temor al abandono puede condicionar una relación de pareja y claves para prevenirlo