La durísima acusación de Rolando Schiavi sobre la incidencia de Claudio Úbeda en el armado del equipo de Boca

El histórico ex defensor xeneize apuntó contra el entrenador y puso en duda su autoridad al frente del equipo

Rolando Schiavi volvió a ser muy crítico con la actual gestión de Juan Román Riquelme en Boca Juniors y puso en duda la independencia del cuerpo técnico de Boca Juniors, apuntando específicamente a que Claudio Úbeda no define por completo la formación titular. La sugerencia de que existen influencias externas en la elección del equipo se produce en un momento clave, cuando el club afronta presiones deportivas y una significativa disconformidad entre los hinchas por el desempeño del equipo.

En las últimas horas, el ex defensor y figura histórica de Boca Juniors expresó de manera contundente en el programa de ESPN que, según su percepción, el entrenador actual no es quien decide qué jugadores salen a la cancha. “Úbeda no arma el equipo. No elige a los jugadores que entran a la cancha. No arma el 100% del equipo, es lo que viene pasando hace tiempo”, aseguró Schiavi.

La referencia del Flaco no solo interpela a Úbeda, sino que dirige la mirada hacia el rol que cumplen la dirigencia y figuras como Juan Román Riquelme, presidente y nombre central del proyecto deportivo del club. La afirmación deja entrever que las decisiones sobre la alineación titular podrían surgir desde otros ámbitos del club y no exclusivamente del cuerpo técnico.

La situación de Úbeda ya era compleja tras la reciente igualdad 0-0 con Platense en la Bombonera en el Torneo Apertura, resultado que avivó el debate sobre la continuidad del entrenador. Boca solo ganó dos de los cinco partidos disputados en el torneo, sin convencer ni en el juego ni en los resultados. Este clima ha generado malestar y desaprobación en los hinchas, que reprobaron al equipo especialmente después del empate frente a Platense.

Rolando Schiavi volvió a ser muy crítico con la gestión de Riquelme en Boca Juniors (Foto: Diego Barbatto)

No es la primera vez que Schiavi cuestiona públicamente la autonomía de los entrenadores en Boca. El ex zaguero, quien en su etapa como futbolista ganó nueve títulos con el club, reiteró que esta situación “viene desde hace tiempo”. También señaló: “En ciertos sectores del equipo, no. Es lo que viene pasando hace tiempo”, sugiriendo que las interferencias en las decisiones tácticas serían una práctica persistente.

Estos dichos suman tensión a la interna, en un contexto donde Boca se prepara para un encuentro decisivo frente a Racing en la Bombonera, partido en el que Leandro Paredes no estará disponible por lesión. El mediocampista de la selección argentina se perderá el partido por una molestia en el tobillo con la que viene lidiando hace varias fechas. El Xeneize afrontará el clásico frente a la Academia este viernes desde las 20:00.

La baja de Paredes no es la única, ya que se suma también la ausencia de Carlos Palacios en la convocatoria. En el lugar del mediocampista de la selección argentina figura Agustín Martegani, quien vuelve a ser tenido en cuenta tras casi un año sin sumar minutos y luego de haber estado muy cerca de dejar la institución. Además, la situación de Palacios se explica por la sinovitis crónica en la rodilla derecha, dolencia que arrastra desde finales del año pasado y por la que continúa bajo evaluación médica.

El probable equipo sería con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel o Edinson Cavani y Tomás Aranda o Lucas Janson.