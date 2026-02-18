La decisión en medio de la “guerra de motores” de la Fórmula 1 que favorecerá a Alpine en el inicio de la temporada

Alpine podrá usar los motores Mercedes, los mejores de la nueva era de la F1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

La controversia sobre las reglas de medición de la relación de compresión de los motores en la Fórmula 1 se encuentra en un momento clave, con los cinco fabricantes de unidades de potencia y la FIA a punto de definir si introducen un nuevo control a partir del 1 de agosto que podría tener repercusiones inmediatas en el rendimiento de equipos como Mercedes y el resto de las escuderías que son clientes, como es el caso de Alpine, McLaren y Williams, por ser señalados por haber encontrado una interpretación técnica inesperada pero legal del reglamento.

El proceso de votación, que cuenta con un plazo de 10 días y requiere una mayoría entre los equipos, busca impedir que esta problemática condicione la temporada de 2026 y lleve la disputa técnica hasta el inicio del campeonato en el Gran Premio de Australia. El lapso que se usará será el parate en medio del año calendario, después del Gran Premio en Hungría (26 de julio) y con el resto de la actividad en el circuito de Zandvoort, Países Bajos (23 de agosto).

De esta manera, sea cual sea el resultado del voto electrónico, Mercedes y los usuarios de sus motores tendrán luz verde para comenzar la temporada y correr en base a los controles de cumplimiento actuales que se llevan a cabo a temperatura ambiente.

Hay que recordar que la clave del desacuerdo radica en que la normativa de motores de 2026 exige una relación de compresión de 16:1, inferior al 18:1 del ciclo anterior, pero la medición tradicional se realiza en frío y no recoge la expansión térmica real durante la competición. Un grupo de fabricantes liderados por Audi sospecha que Mercedes podría aprovechar este vacío, acercándose a una relación de 18:1 en plena marcha sin incumplir la prueba estática, lo que le otorgaría una ventaja considerable en caballos de fuerza.

La solución propuesta consiste en una nueva metodología, desarrollada en conjunto por la FIA y los fabricantes, para cuantificar el cambio de la relación de compresión desde condiciones ambientales hasta la operación estándar en pista. El comunicado de la FIA detalla: “Tras la validación de este enfoque, se ha presentado una propuesta según la cual, a partir del 1 de agosto de 2026, el cumplimiento del límite de la relación de compresión deberá demostrarse no sólo en condiciones ambientales, sino también a una temperatura de funcionamiento representativa de 130°C”, citó el reporte de la Federación Internacional del Automóvil.

Los motores Mercedes, objeto de una discusión que generó un tenso clima en la F1

El director de Mercedes Toto Wolff fue tajante en su postura durante el evento presentación del monoplaza W17. “No entiendo que algunos equipos se centren más en los otros y siguen argumentando un caso muy claro y transparente. Simplemente pónganse las pilas. Celebrando reuniones secretas, enviando cartas secretas y tratando de inventar formas de pruebas que simplemente no existen... Creo que, al menos desde aquí, podemos decir que intentamos minimizar las distracciones, prestándonos más atención a nosotros mismos que a los demás, cuando está bastante claro lo que dicen las normas y también lo que la FIA nos ha dicho y les ha dicho hasta ahora”, citó.

La decisión, que también involucra a los órganos comerciales de la F1 como la FOM, precisa de la aprobación de al menos cuatro fabricantes y ambas instituciones para concretarse. El resultado de la votación se hará público en los próximos días y, como todo cambio normativo, quedará sujeto al visto bueno final del Consejo Mundial del Deporte Motor.

Los equipos que utilizan motores Mercedes, como McLaren, Williams y Alpine, trataron de reducir el foco de presión sobre el asunto. James Vowles, director de Williams, y quien fue parte de la estructura de las Flechas de Plata, apoyó el desarrollo de los impulsores: “Creo que probablemente haya un malentendido sobre lo importante que es. Estoy seguro de que habrá una resolución. Para mí, francamente, es solo ruido, y supongo que desaparecerá en las próximas 48 horas. Entiendo por qué todo el mundo se ha centrado en ello, pero no diría que sea un tema tan importante en esta carrera por el campeonato.”

Por su parte, Red Bull celebró que se esté trabajando en clarificar los criterios técnicos. Así lo calificó el director Laurent Mekies: “No creemos que sea ruido, creemos que debemos tener claridad. No nos estresa si va a la izquierda o si va a la derecha, pero debemos tener claridad sobre lo que podemos y lo que no podemos hacer. Es cierto que aún es pronto, pero muy pronto llegaremos a un punto en el que cualquier ventaja competitiva, por pequeña que sea, marcará la diferencia, por lo que lo que queremos es claridad y estoy de acuerdo con James en que esperamos conseguir esa claridad muy pronto”, citó el hombre que reemplazó en sus funciones a Christian Horner en la escudería de los Dos Toros en declaraciones que publicó el sitio Motorsport.

El medio italiano AutoRacer resumió el “posible truco” en la relación de compresión del motor en disputa: “Al parecer, los técnicos de Mercedes han encontrado la manera de acercar la capacidad de esta relación al antiguo valor de 18:1, en comparación con el 16:1 impuesto por el reglamento técnico de este año”. Sin embargo, reconocieron que algunos “expertos” en el tema plantean como “improbable” llegar a una compresión 18:1: “Alcanzar una relación de compresión más alta habría supuesto hablar de una ventaja, según algunos, de hasta 20 CV”.

Aunque se difundieron especulaciones sobre la posibilidad de que los equipos provistos por unidades de potencia Mercedes pudieran verse excluidos en el estreno del campeonato de la F1 en Melbourne Park (6 y el 8 de marzo), el informe de la FIA le puso claridad a un tema que había sido foco central en el comienzo de un 2026 muy especial para el mundo del Gran Circo.