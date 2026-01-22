La decisión que tomó la FIA sobre el “truco” del motor en Mercedes y Red Bull antes del arranque de la nueva era de la Fórmula 1

El nuevo Mercedes W17 de Fórmula 1 giró en el Autódromo de Silverstone. Se escucha cómo suena el flamante impulsor

Una reciente decisión de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) dejó el avance técnico de Mercedes y Red Bull Ford intacto: los dos fabricantes podrán iniciar el próximo campeonato de Fórmula 1 con motores capaces de aumentar la relación de compresión hasta 18:1 en caliente, un margen que supera el límite de 16:1 en frío fijado por el reglamento.

La consecuencia inmediata, según fuentes citadas por el sitio GPblog, es que este “truco”, como denominó el medio especializado, otorgará a ambas escuderías una ventaja que se traduce en más de 10 caballos de potencia adicionales, el equivalente aproximado a un par de décimas por vuelta, que podría compararse con el salto que representa la introducción de un paquete aerodinámico completo.

Tras la última reunión entre fabricantes de motores y la FIA, celebrada el jueves, Ferrari, Audi y Honda salieron sin conseguir la acción que reclamaban: la prohibición del mecanismo que utilizan Mercedes y Red Bull Ford. Según explicó el citado portal, la falta de acuerdo en torno a la propuesta de añadir un sensor de medición en la cámara de combustión —capaz de registrar la relación de compresión en caliente— dejó a estos fabricantes aún más rezagados, sin la herramienta técnica para limitar el funcionamiento del “truco”.

Mattia Binotto, jefe de Audi, y Fred Vasseur, de Ferrari, alzaron sus voces en contra del motor de Mercedes y los de Red Bull

El responsable del programa de F1 de Audi, Mattia Binotto, había expresado en el lanzamiento de la temporada de la marca en Berlín que su esperanza con la reciente reunión no era obtener claridad instantánea sobre la normativa vigente, sino al menos pactar un procedimiento de medición hacia adelante. En sus palabras: “Mi esperanza en esa reunión no es que haya claridad sobre la regulación en sí, sino más bien definir una metodología para el futuro”, según recogió GPblog.

Los motores desarrollados por Mercedes y Red Bull Powertrains emplean componentes que se expanden con la temperatura y desplazan el pistón más cerca de la parte superior del cilindro cuando el motor está caliente, alterando así la relación de compresión real. Su rival Audi admitió que el mayor obstáculo para formalizar una queja fue la imposibilidad de verificar el procedimiento exacto, ya que el acceso al interior de los motores que emplean este sistema está restringido. Los debates, hasta el momento, se han apoyado más en rumores que en pruebas concretas.

La revisión normativa de la F1 para 2026 establece un límite de compresión a 16:1, aunque, tal como recordaron los asistentes a la reunión, esta medición se realiza únicamente a temperatura ambiente. Ello permitió la implementación de diseños que, en la práctica, superan el límite cuando el motor alcanza su rango óptimo de funcionamiento, lo que provoca el desacuerdo de fabricantes como Ferrari, Audi y Honda, que consideran la práctica contraria al espíritu de la normativa técnica.

Adrian Newey, jefe de Aston Martin, escudería que desde este año será motorizada por Honda (REUTERS/Jakub Porzycki)

La FIA defendió su posición de no intervenir hasta que exista consenso técnico y reglamentario suficiente, y dejó claro que cualquier futura prohibición del método aplicado por Mercedes y Red Bull no se produciría antes del arranque de la nueva temporada, si es que llega a concretarse. Las voces consultadas coincidieron: el statu quo se mantendrá hasta nuevo aviso.

Durante el encuentro, la FIA logró cierto avance formal: se acordó un principio para medir la relación de compresión de los motores cuando éstos están calientes, pero su implantación no tiene fecha definida. Cualquier modificación de la normativa deberá someterse a una votación formal en la Comisión de F1, donde los equipos con motor Mercedes —cuatro en total— y Red Bull —sus dos equipos— ostentan la mayoría de la influencia, complicando aún más la posibilidad de cambiar la regla sin su respaldo, según confirmaron fuentes técnicas durante el cónclave.

Pese al descontento de Ferrari, Audi y Honda, el arranque del ciclo regulatorio de la F1 transcurrirá en medio de la polémica y la incertidumbre, lo que podría abrir la puerta a que se presenten nuevas reclamaciones oficiales durante el propio campeonato. La cuestión permanece sin resolución definitiva, mientras la ventaja de Mercedes y Red Bull Ford persiste bajo la legalidad vigente.

Este lunes y hasta el viernes 30, las once escuderías se presentarán en los tests colectivos y privados que se llevarán a cabo en el Circuito de Barcelona-Cataluña. Estos ensayos fueron pedidos por los equipos debido al estreno del reglamento técnico.