“Di todo el amor que tenía”: Simeone contó una emotiva historia con su mamá al referirse a los 20 años de su retiro como futbolista

El técnico del Atlético de Madrid habló a 20 años de su retiro como futbolista

“Hace poco confirmé un pensamiento con mi mamá, antes de la muerte de mi papá”, relató Diego Pablo Simeone durante la rueda de prensa celebrada en Bruselas. El entrenador del Atlético de Madrid evocó la serenidad de su madre en aquel momento: “Mi mamá estaba tranquila, en paz. Y le decía: ‘¿Cómo estás tan tranquila si se murió papá?’ Y me respondió: ‘Es que di todo. Di todo el amor que tenía’”.

Esa frase, según Simeone, marcó su manera de comprender las despedidas. “Por eso actué de la misma manera cuando me tocó dejar de jugar”, reconoció el técnico argentino, al cumplirse veinte años de su retiro como futbolista. “No tengo ninguna necesidad de volver atrás y decir ‘me gustaría jugar’. Cuando tuve que estar, estuve. Cuando tuve que jugar, jugué. Cuando tuve que dar todo, lo di. A veces lo hice bien, a veces mal, pero siempre al 100%. Eso me da tranquilidad y paz”.

El entrenador trasladó ese principio de entrega al grupo. “El equipo es de todos y no de diez”, afirmó. Recalcó la importancia de tener a cada jugador en las mejores condiciones para lo que viene. El discurso de Simeone se dio en la previa del choque de este miércoles 18 de febrero ante Brujas de Bélgica, por los playoffs de la Liga de Campeones: “Han tenido resultados de local muy importantes. Es un equipo que sabe a lo que juega y tiene gente muy rápida arriba. Vamos a encontrar un rival que compite bien, con gente joven, experiencia en la portería y un buen capitán en el mediocampo. Tiene una presión muy buena y presión arriba. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño”.

Sobre la exigencia de la competición, el técnico fue contundente: “Todos los equipos en Champions son buenos. Todas las situaciones te las pueden generar. Mañana, como todos los partidos fuera de casa, será duro y difícil. Hay que sacarlo como podamos”.

En cuanto a la actitud y la constancia de sus futbolistas, Simeone fue claro: “Los futbolistas salen motivados siempre. Es difícil que alguien salga a perder o a jugar mal”. Añadió: “Lo complicado es mantener la regularidad. Sucede en todas las ligas”.

Ese es el mayor inconveniente que viene sufriendo el colchonero en la temporada. En la Copa del Rey está en semifinales y en el duelo de ida apabulló 4-0 al Barcelona. Pero en la Liga aparece tercero en la tabla de posiciones -mismo escalón que el Villarreal-, a 15 puntos del líder, el Real Madrid. Más: viene de caer 3-0 ante el Rayo Vallecano. Y en la carrera por la Orejona culminó 14° en la fase liga, a tres puntos de avanzar directamente a octavos de final.

Esos vaivenes son los que intenta ajustar el Cholo Simeone, quien cumplió dos décadas de su despedida como jugador profesional, entonces con la camiseta de Racing Club. El entrenador, de 55 años, asegura vivir cada desafío personal y profesional desde la tranquilidad de haber entregado todo en el momento adecuado, tal como ilustró su mamá en un momento delicado de sus vidas.