Las duras críticas a Simeone tras la goleada que sufrió el Atlético de Madrid y el inesperado cruce del técnico con Oblak

Atrás quedó la goleada del Atlético Madrid 4-0 ante el Barcelona por la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Este domingo, el equipo dirigido por Diego Simeone fue vencido 3-0 por el Rayo Vallecano por la fecha 24 de La Liga y recibió duras críticas de los principales portales deportivos españoles. Además, hubo un cruce entre el entrenador argentino y el arquero Jan Oblak.

Los comentarios en contra del Cholo llegaron por su decisión de alternar los jugadores pensando en el choque ante Brujas por los 16avos de final de la Champions League.

La portada de Marca

Los dardos comenzaron con los medios madridistas, que siguen bien cerca la actualidad del equipo colchonero. El diario Marca expresó en su principal artículo: “El Atlético merece el destierro. Y a Simeone lo que es de Simeone: resultó significativo que su primer movimiento, triple, incluyera a Le Normand y Vargas. Si se podía rescatar algo, que no fuera con excesivo peaje. Por supuesto, no se rescató. De hecho, llegó el tercero de la franja en jugada que retrató a Lookman y Llorente, que habían completado el carrusel del Cholo con la misma actitud displicente de sus compañeros, uno permitiendo el centro, otro permitiendo el remate".

En tanto que AS apuntó a un bipolar Atlético Madrid: “Podría decirse que el Atleti tiene dos caras. Que es un equipo en La Liga el fin de semana y otro los jueves de Copa. Doctor Jekyll y Mr.Hyde a rayas rojas y blancas. Pero el salto de unos días a otros es tal que va más allá de la bipolaridad. Es competir o no. Es convertirse en un chollo (de oferta)“.

El artículo del diario AS

El panorama por los medios catalanes no cambió y Mundo Deportivo indicó “ni atisbo de reacción ni de vergüenza torera de los rojiblancos, impotentes e incapaces ante un Rayo que, sin hacer nada del otro mundo, estaba ganando a un rival al que no tumbaba desde hace más de una década".

Mientras que Sport relató que las modificaciones hechas por Simeone durante el encuentro fueron “a mansalva con tambores de remontada. El Cholo sacó la artillería, pero el juego no mejoró. De hecho, estuvo más atascado que en la primera mitad si cabe. Batalla apenas intervino, ni cuando el Atlético acumuló calidad y desborde con Julián y Lookman".

La "bipolaridad" apuntada por Mundo Deportivo

En El Chiringuito también dijeron lo suyo y el panelista José Damián González sostuvo: “Que avisen todos los jugadores del Atlético Madrid, su cuerpo técnico, si al final de La Liga, solo van a estar pendientes del partido del Barcelona y de los de la Champions League, los que lleguen, ahora viene Brujas, dudo que se llegue a octavos de final. Es un atentado al coraje y corazón’ del himno, eso tiene que ser en todos los partidos”.

Por otro lado, luego del encuentro, el arquero Jan Oblak hizo una dura autocrítica y ante el micrófono de DAZN afirmó que “hemos tirado La Liga. Hemos perdido y merecimos perder”. Simeone le respondió al guardameta en la conferencia de prensa: “No comparto lo que dijo Oblak. El equipo no elige partidos, jugamos mal y cuando el rival juega mejor y te gana”.

El diario Sport también se hizo eco

El Rayo Vallecano sorprendió al Atlético de Madrid con una victoria por 3-0 como local en la jornada 24 de LaLiga.

Con este resultado, la confianza que había ganado el Atlético de Madrid tras el 4-0 al Barcelona y su acercamiento a la final de la Copa del Rey quedó opacada, justo cuando el equipo se prepara para enfrentar al Brujas en la Champions League. La actuación del Rayo dejó preocupaciones en el vestuario visitante en la antesala de su viaje a Bélgica para disputar el partido de playoffs.

La dura crítica en El Chiringuito al Atlético Madrid tras la goleada sufrida frente al Rayo Vallecano

El encuentro se definió desde la primera mitad: Pérez y Valentín aprovecharon para anotar dos goles en apenas cinco minutos. Aunque en el complemento el Atlético de Madrid incorporó a algunos de sus principales futbolistas, no logró descontar.

A los 76 minutos, Mendy selló el marcador con un gol de cabeza, garantizando los tres puntos para el Rayo Vallecano y consolidando un resultado clave en la liga española.

La dura autocrítica de Jan Oblak tras la goleada sufrida frente al Rayo Vallecano : "Hemos tirado La Liga. Hemos perdido y merecimos perder"

Este domingo los argentinos Nico González y Thiago Almada fueron titulares en el Atlético Madrid. En el segundo tiempo ingresó Julián Álvarez a los 56 minutos en lugar de Alex Baena, pero El Araña no pudo hacer mucho. No jugaron el arquero Juan Musso ni el volante Giuliano Simeone.

Luego de 24 fechas, el Atlético Madrid marcha cuarto en La Liga con 45 puntos y quedó a 15 del líder, Real Madrid. El elenco conducido por Diego Simeone sumó su quinta derrota en el campeonato, donde también cosechó 13 victorias y 6 caídas.

La respuesta de Diego Simeone negando la afirmación del arquero Jan Oblak "Hemos tirado La Liga"