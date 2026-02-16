Una jugada nunca vista: el VAR anuló el gol de un equipo por una falta de su entrenador

El entrenador argentino de Boston River, Israel Damonte, estuvo involucrado en una insólita jugada.

Un hecho sin precedentes ocurrió en el fútbol uruguayo: el árbitro le anuló un gol a Boston River tras intervención del VAR luego que el técnico argentino Israel Damonte cometiera una falta sobre un futbolista rival fuera del campo de juego. La decisión quedó marcada como un caso excepcional en el universo futbolístico durante el partido que Danubio venció 2 a 0 en los Jardines del Hipódromo.

La polémica jugada se produjo a los 11 minutos de la segunda mitad, cuando Danubio ya estaba al frente por dos goles. Nicolás Azambuja, jugador del equipo local, intentó avanzar por la banda izquierda y, al salir del terreno, chocó con Israel Damonte, quien se encontraba fuera de su área técnica. En plena confusión, Boston River logró recuperar el balón y, en la continuidad de la acción, el argentino Francisco Bonfiglio anotó el gol del descuento (1-2). Sin embargo, los jugadores de Danubio reclamaron al árbitro Esteban Guerra, quien detuvo el partido y acudió a revisar la acción en campo por solicitud del VAR.

En las cabinas de videoarbitraje estaban Andrés Cunha (recordado por su actuación en la final de la Copa Libertadores de 2018 entre Boca y River en Madrid) y Daniel Fedorczuk. Una vez que Guerra se acercó a la pantalla, los integrantes del VAR le mostraron al juez cómo el técnico argentino había bloqueado físicamente a Azambuja, interrumpiendo su participación en la jugada.

Finalmente, el réferi retrocedió la jugada, anuló el tanto de la visita, cobró tiro libre en el lugar exacto de la infracción y amonestó a Damonte. La secuencia quedó registrada como algo nunca vista, ya que un técnico cometió una falta que luego tuvo consecuencia directa en el marcador. El cuerpo arbitral del duelo válido por la segunda fecha del certamen de Primera División en Uruguay actuó según el reglamento: la interferencia del entrenador provocó la caída de Azambuja y lo imposibilitó de continuar en la jugada, alterando así el desarrollo normal. La anulación del tanto obedeció tanto al espíritu del reglamento como a su letra, otorgando a Danubio el tiro libre en el punto del choque.

El entrenador de Boston River, Israel Damonte, choca con un jugador en una jugada que llevó a la anulación de un gol por el VAR en el fútbol uruguayo.

¿Qué dijo Damonte tras la derrota de su equipo? “Lamentablemente hoy no pudimos. Quizás las jugadas que tuvimos, sobre todo al principio, poder marcar y quedar arriba en el marcador. Entonces, bueno, se hace complicado, pero recién arrancamos, van dos fechas. Obviamente que necesitamos empezar a sumar. Hay cosas buenas, hay cosas por mejorar. Pero bueno, el equipo no estuvo como estuvo el partido anterior. Así todo, me parece que no fue un muy mal partido, sino que no estuvimos precisos, estuvimos muy imprecisos. Nos faltó, quizás, estar un poquito más fino. Y bueno, tuvimos alguna jugada que terminaron siendo a favor de ellos y fueron importantes, sobre todo en los goles”, fue su primer análisis en AUF TV luego del encuentro.

“Creo que el primer tiempo llegamos muchas veces a la situación de poder centrar cómodos, de superioridad por fuera. Y bueno, lamentablemente, como te decía, no estuvimos finos en el último pase. El primer tiempo fue bastante parejo. Tuvimos la de sur clara. Pero bueno, después ya en el segundo tiempo arrancamos y arrancamos cruzados. Esos partidos que ya en la primera jugada no la llevamos puesta, le queda ahí a Fernández, que viene el primer gol y rápido nos hacen el segundo gol, después se nos hizo un poco complicado y cuando hacemos el gol, pasa la jugada del choque. Así que son momentos que hay que tratar de trabajar y de salir rápido de esto”, concluyó, casi sin mencionar el impacto que generó la jugada con intervención del VAR que le anuló un gol a Boston River.

Más allá de la mencionada jugada, el partido tuvo un momento dramático en los minutos finales: un fuerte choque de cabezas entre Ivo Costantino (Danubio) y Martín González (Boston River) requirió la inmediata intervención de los servicios médicos. Costantino debió ser retirado en ambulancia, y horas después el club confirmó que permanecía consciente, llevando tranquilidad a los presentes.

Con la victoria, la Franja es uno de los líderes del torneo con 6 puntos junto a Deportivo Maldonado y Central Español. Por su parte, Boston sumó su segunda derrota en un par de jornadas en la máxima categoría del fútbol charrúa.

El árbitro revisa el VAR para anular un gol en un partido de fútbol uruguayo, donde el entrenador de Boston River, Israel Damonte, estuvo involucrado en una controvertida jugada.