La lesión que puso en alerta a la selección argentina de cara a la Finalissima ante España

El Atlético de Madrid confirmó que Nico González sufrió una dolencia muscular en un muslo

El argentino, durante el calentamiento
El argentino, durante el calentamiento antes del choque ante Rayo Vallecano (REUTERS/Ana Beltran)

Nico González, futbolista argentino del Atlético de Madrid, sufrió una lesión muscular en un muslo que lo mantendrá fuera de las canchas al menos entre dos y tres semanas, según los partes médicos difundidos por el club este lunes. El jugador terminó con molestias el encuentro ante el Rayo Vallecano (fue derrota 3-0 para el Colchonero), un hecho que ha generado inquietud en la selección argentina, ya que la Finalissima frente a España, prevista para el 27 de marzo de 2026 en Lusail, se aproxima y se complica su participación.

El informe oficial del Atlético de Madrid precisa que González realiza sesiones de fisioterapia y ejercicios de readaptación en el gimnasio. El club no especificó un plazo exacto de baja. Sin embargo, una ruptura fibrilar, como padece el polifuncional ex Argentinos, suele demandar una rehabilitación de alrededor de tres semanas.

El tiempo estimado de recuperación determina que González se perderá encuentros clave, como la eliminatoria de la Liga de Campeones ante el Club Brujas. Tampoco estaría disponible para la semifinal de vuelta de la Copa del Rey ante el Barcelona, ni para los compromisos de La Liga contra Espanyol, Oviedo y Real Sociedad.

La situación incrementa la preocupación en la selección argentina. Lionel Scaloni, seleccionador nacional, sigue de cerca la evolución del futbolista, considerado una pieza importante para la convocatoria de la Finalissima contra España. La incertidumbre persiste a poco más de un mes del partido sobre si el extremo -que puede jugar de delantero centro y hasta de lateral- llegará en plena forma física.

Este episodio se suma a un historial reciente: a finales del año pasado, González, de 27 años, ya había sufrido una lesión muscular, pero en la otra pierna, lo que lo apartó de la competencia durante un mes hasta mediados de enero. La dolencia actual no está relacionada con la lesión previa.

El cuerpo médico del Atlético de Madrid subrayó que la recuperación del futbolista dependerá íntegramente de cómo evolucione la lesión en los próximos días, sin comprometer su vuelta a la competición.

No es la única baja que sufrió Argentina de cara a su planificación para la Finalissima. A fines de enero, otro futbolista que suele estar en las convocatorias (al punto que fue campeón del mundo en Qatar 2022), como Juan Foyth, sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo, que le demandará una rehabilitación de al menos seis meses, por lo que no podrá ser de la partida en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Los problemas físicos se suman a otras preocupaciones de La Scaloneta, como la falta de ritmo de algunos futbolistas, como Marcos Acuña en River Plate o Nahuel Molina en el Atlético de Madrid.

De demorar tres semanas en su recuperación, Nico González dispondrá de 15 días más para ponerse a punto en cuanto a lo futbolístico, en pos de lograr la citación para la fecha FIFA de marzo, que le ofrece a Argentina la chance de sumar otro título si vence a España, vencedor de la última Eurocopa.

