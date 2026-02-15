Tras el histórico triunfo ante Brasil, se conoció el fixture de la selección argentina en la fase final del Sudamericano Sub 20 femenino

Argentina viene de vencer a Brasil en la última fecha de la zona de grupos (Foto: Conmebol)

Tras su resonante triunfo ante Brasil, la selección argentina Sub 20 ya conoce su camino en la instancia final del Sudamericano que se desarrolla en Paraguay. El cierre de la fase de grupos definió a los seis seleccionados que disputarán el hexagonal final del certamen, junto con el cronograma de partidos que se inaugura el lunes.

El combinado nacional comenzará su ruta este lunes 16 de febrero contra Venezuela desde las 20 en el Estadio Luis Alfonso Giagni. Ese mismo día jugarán Paraguay-Brasil (18.00) y Colombia Ecuador (22.00) en la sede de Ypané.

La actividad se reactivará el jueves 19: Argentina jugará contra Ecuador a partir de las 22.00 en el Estadio CARFEM. Previamente, Colombia chocará con Brasil (20.00) y Venezuela ante Paraguay (18.00).

El tercer paso será el domingo 22 con otra edición del siempre atractivo clásico sudamericano contra Brasil: será en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa a partir de las 20. Mientras tanto, el miércoles 25, las albicelestes se verán las caras contra el representativo de Paraguay desde las 22.00 en Ypané.

La última jornada, pautada para el sábado 28 de febrero, definirá su cronograma una vez que se sepa el cuadro de situación de cada equipo: Argentina jugará contra Colombia, Brasil ante Venezuela y Ecuador con Paraguay.

Calendario de partidos Sudamericano Sub 20 femenino (Conmebol)

El atractivo extra de este hexagonal radica en los boletos a la próxima cita mundialista: los cuatro mejores equipos de esta fase obtendrán la clasificación directa para la Copa Mundial Femenina Sub 20 de Polonia 2026. Este incentivo eleva la exigencia y la competitividad en cada jornada, ya que no solo estará en juego el título sudamericano, sino también el pasaje a uno de los torneos más importantes de la categoría a nivel global.

El recorrido de la selección argentina hasta el hexagonal fue contundente: derrotó a Ecuador por 2-1 en el debut y luego sumó dos goleadas seguidas de 4-0 ante Perú y Bolivia. En el partido más esperado ante Brasil, donde la Albiceleste consiguió imponerse por 2-1, logró un resultado histórico: nunca antes había vencido a la Canarinha en esta categoría y certamen. Además de la racha positiva, el equipo argentino mostró solidez y eficacia, lo que alimenta las expectativas de cara a la fase decisiva.

El rendimiento de Brasil, por su parte, estuvo marcado por una contundente capacidad ofensiva en la fase de grupos. El seleccionado brasileño debutó con un triunfo ajustado de 3-2 sobre Ecuador, luego goleó 5-0 a Bolivia y 6-0 a Perú, pero tropezó ante Argentina, sufrió así su primera derrota del torneo. A pesar del traspié, la Verdeamarela accedió sin sobresaltos al hexagonal como uno de los favoritos.

Ecuador completó los equipos clasificados del Grupo B tras goleadas como el 6-0 ante Bolivia y el 4-0 sobre Perú. Aunque perdió frente a Brasil y Argentina, el conjunto ecuatoriano logró sellar su pase a la siguiente fase con una diferencia de goles favorable. En contraste, tanto Perú como Bolivia no sumaron los puntos necesarios y no avanzaron a la próxima instancia.

Argentina continía en competencia por su boleto al Mundial Sub 20 de Polonia (AFA)

En el Grupo A, Colombia sobresalió al quedarse con el primer puesto: se destacó como el único seleccionado que no recibió tantos en toda la primera fase. Su campaña incluyó empates sin goles contra Chile y Paraguay, una victoria mínima de 1-0 ante Venezuela y un triunfo por 2-0 frente a Uruguay. La fortaleza defensiva fue la característica principal del equipo cafetero, que ahora buscará trasladar ese rendimiento al hexagonal.

Venezuela ocupó el segundo lugar de la zona con dos victorias, un empate y una derrota, tras un desempeño regular que le permitió avanzar sin apuro. Paraguay se quedó con el tercer puesto gracias a un triunfo, dos empates y un solo partido perdido, dejando fuera a Uruguay y Chile, que no lograron sumar los puntos suficientes para seguir en carrera.