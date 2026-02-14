Deportes

Histórico triunfo de la Selección Sub 20 femenina frente a Brasil en el Sudamericano

La Albiceleste se impuso 2-1 con goles de García Rojo y Kishi Núñez

Argentina se impone a Brasil en un duelo decisivo del Sudamericano Femenino Sub-20.

La selección argentina Sub 20 derrotó 2-1 a Brasil en su cuarto partido por el Sudamericano femenino y cierra la fase inicial en el estadio Luis Alfonso Giagni de Asunción, Paraguay. Los tantos fueron convertidos por Denise García Rojo y Kishi Núñez, para dar vuelta la historia luego de que las brasileñas se pusieran arriba a través de Brendha. Es un resultado histórico: nunca la Albiceleste se había impuesto a la Canarinha en esta categoría y competencia (las argentinas registraban cuatro derrotas en cuatro partidos).

El encuentro alcanzó su momento decisivo en la segunda mitad, cuando Kishi Núñez marcó el gol que dio la ventaja a la Albiceleste, tras una serie de jugadas intensas y cambios de dominio. Previamente, el primer tiempo terminó igualado. Brendha había adelantado al conjunto brasileño al inicio del partido, pero Denise García Rojo igualó diez minutos más tarde. Ambos equipos sostuvieron la paridad con intensidad en el juego. En la etapa final, Argentina presionó en ataque y no cedió terreno, asegurando un triunfo que la consolida como principal candidata del grupo.

Bajo la dirección de Christian Meloni, el equipo mostró una identidad de juego en la que predominó el equilibrio colectivo y un ataque eficaz. En el debut, Argentina superó a Ecuador por 2-1. Posteriormente, logró una doble goleada consecutiva por 4-0 frente a Perú y Bolivia, lo que le permitió asegurar su pase al hexagonal final antes de enfrentarse a Brasil.

El clásico ante el conjunto brasileño, que también llegó invicto a este compromiso, fue el cierre de una primera fase marcada por la supremacía de ambos equipos sobre sus rivales. El seleccionado argentino impuso su ritmo, generó protagonismo y aprovechó la precisión de sus figuras en la zona ofensiva, para alcanzar la continuidad del equipo en el torneo juvenil. El trabajo grupal y la contundencia ante el arco resultaron determinantes en el rendimiento del seleccionado durante esta etapa inicial.

Por su parte, Brasil, dirigido por Camilla Orlando, reafirmó su condición de potencia regional en la categoría. El equipo inició el torneo con un triunfo 3-2 sobre Ecuador, para luego golear 5-0 a Bolivia y 6-0 a Perú. La trayectoria del conjunto brasileño en el Sudamericano sub 20 femenino es inigualable: obtuvo todos los títulos desde la inauguración del certamen en 2004, de esa manera dejó en evidencia una hegemonía que se sostiene en la calidad de sus jugadoras, tanto juveniles como en la selección mayor.

La fase final se presenta como un desafío de máxima exigencia para Argentina, que buscará sostener el nivel alcanzado y obtener uno de los cupos directos para la Copa Mundial femenina sub 20 de Polonia 2026. La edición anterior marcó un hito para el fútbol femenino argentino: el seleccionado no solo logró la clasificación tras 12 años de ausencia, sino que además avanzó por primera vez a los octavos de final en el torneo internacional.

Con los grupos ya definidos, la competencia se intensifica y el margen de error se reduce. Las cuatro naciones que terminen en las posiciones más altas accederán al Mundial, mientras que el desempeño en esta fase final servirá de termómetro para medir el crecimiento del fútbol femenino juvenil. La campaña de Argentina y Brasil hasta el momento refleja una tendencia de dominio, aunque el desenlace del torneo dependerá de su capacidad para mantener la regularidad en la próxima instancia.

La fase final comenzará este lunes en el estadio Luis Alfonso Giagni, Colombia se enfrentará al 3° del Grupo B, el líder de esa zona se medirá ante Venezuela, y Paraguay jugará frente al 2° B, todos los partidos son a las 18:00.

FORMACIONES

Argentina: Priscila Siben, Pilar Sabransky, Valentina Tesio, Francisca Altgelt, Mercedes Diz, Luzmila Ramírez, Luisana Araya, Julia Vinhas Robledo, Denise García Rojo, Brisa Jara, Violeta Álvarez. DT: Christian Meloni.

Suplentes: Paulina Aprile, Juana Schipper, Carolina Ceniza, Juana Cangaro, Julieta Aguilar, Agustina Maldonado, Kishi Núñez, Julieta Martínez, Annika Paz, Delfina Lombardi.

Brasil: Eluiza Kavalek, Sofia Chaves, Ana Beatriz Souza, Gisele Silva, Maria Luisa Da Silva, Vitoria Rodrigues, Bianca Martins, Ana Campos, Evelin Bonifacio, Brendha Da Silva, Emily Do Nascimento. DT: Camilla Orlando.

Suplentes: Isadora, Samara Venceslau, Nayara Santos, Isabela Nunes Melo, Maria Nogueira, Maria Freitas, Kaylane Vieira, Taiana Ribeiro, Adrielly De Souza, Thaynara Vieira.

Goles: Brendha Da Silva (6′ PT); Denise García Rojo (14’ PT) y Kishi Núñez (32′ ST)

Estadio: Luis Alfonso Giagni

Árbitro: Brenda Cisternas (Chile)

