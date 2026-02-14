Deportes

Se jugará el grueso de la fecha 5 del Torneo Apertura: la agenda completa

Cinco partidos le darán color a una la jornada del sábado en la Liga Profesional

Guardar
Diversos futbolistas celebran goles o
Diversos futbolistas celebran goles o comparten momentos de juego durante la emocionante Fecha 5 del Torneo Apertura.

Este sábado, la Liga Profesional de Fútbol dará continuidad a la quinta fecha del Torneo Apertura con cinco compromisos. Luego de la presentación de Racing ante Banfield en el Sur, la jornada seguirá con Huracán-Sarmiento y Talleres de Córdoba-Gimnasia de Mendoza, ambos desde las 19:45. En último turno, Independiente Rivadavia-Belgrano y Atlético Tucumán-Estudiantes de Río Cuarto cerrarán la actividad a partir de las 22.

HURACÁN VS SARMIENTO DE JUNÍN

Huracán recibirá a Sarmiento
Huracán recibirá a Sarmiento

Huracán se enfrentará a Sarmiento de Junín en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la continuidad de la quinta fecha del Torneo Apertura. El partido iniciará a las 19:45 con arbitraje de Sebastián Martínez Beligoy y televisación a cargo de TNT Sports.

El Globo viene de haber logrado su primera victoria en cuatro presentaciones, y lo hizo nada más ni nada menos que en el clásico ante San Lorenzo, aunque permanece fuera de los ocho primeros que avanzarán de fase en la Zona B por diferencia de gol. Por otro lado, el Kiwi viene también de ganarle a Atlético Tucumán como local y un triunfo en Parque Patricios lo mantendrá en los primeros lugares de la tabla.

Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Oscar Cortés, Alejandro Martínez; Eric Ramírez y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez

Sarmiento de Junín: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Yair Arismendi; Diego Churín y Junior Marabel. DT: Facundo Sava

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy

Hora: 19:45

TV: TNT Sports

TALLERES VS GIMNASIA DE MENDOZA

Gimnasia de Mendoza visitará a
Gimnasia de Mendoza visitará a Talleres

En simultáneo al cruce del Globo, Talleres saldrá a la cancha del Estadio Mario Alberto Kempes para medirse al recién ascendido Gimnasia de Mendoza por la Zona A. Se jugará desde las 19:45 con Darío Herrera como árbitro y transmisión de ESPN Premium.

El equipo de Carlos Tevez se repuso a una serie de dos caídas contra Platense y Vélez con su clasificación a 16avos de la Copa Argentina gracias a un 2-0 logrado sobre la hora ante Argentino de Merlo, pero el último empate 1-1 ante Lanús en el Sur volvió a causar preocupación porque se lo igualaron en el tiempo adicionado de la segunda parte.

En distinta sintonía, el Lobo mendocino tuvo un estreno auspicioso en la Primera División con una resonante victoria 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, tropezó con San Lorenzo (0-1) y Unión (0-4) y se levantó ante Instituto (1-0) como local.

Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Báez; Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Giovanni Baroni,  Ronaldo Martínez y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Juan José Franco, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Matías Recalde; Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Julián Ceballos, Facundo Lencioni; Valentino Simoni y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Darío Herrera

Hora: 19:45

TV: ESPN Premium

INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS BELGRANO

Independiente Rivadavia enfrentará a Belgrano
Independiente Rivadavia enfrentará a Belgrano

Duelo de protagonistas en Mendoza. Independiente Rivadavia buscará mantenerse en la cima de la Zona B contra Belgrano en el Estadio Juan Bautista Gargantini, mientras que el Pirata intentará acercarse al primer lugar. El encuentro comienza a partir de las 22 con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports.

La Lepra, que conservó a Sebastián Villa y apunta a su estreno en la Copa Libertadores, tuvo un gran inicio de año con pleno de triunfos en cuatro partidos del Apertura. Además, el vigente campeón de la Copa Argentina ya avanzó a 16avos tras eliminar a Estudiantes de Buenos Aires.

En consonancia, el elenco dirigido por Ricardo Zielinski conserva un invicto de dos victorias y dos empates y viene de quedarse con los tres puntos en Córdoba ante Banfield.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski

Estadio: Juan Bautista Gargantini

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 22:00

TV: TNT Sports

ATLÉTICO TUCUMÁN VS ESTUDIANTES (RC)

En simultáneo a lo que sucederá en Mendoza, Atlético Tucumán se presentará en el Estadio Monumental Presidente José Fierro ante Estudiantes de Río Cuarto en el cierre de la jornada de sábado. Todo empezará desde las 22 con arbitraje de Daniel Zamora y televisación a cargo de ESPN Premium.

Ambos equipos necesitan los tres puntos como agua en el desierto. El Decano, que es entrenado por Hugo Colace, está anteúltimo con dos puntos en la Zona B, mientras que el León de Córdoba le está costando su adaptación a la máxima categoría después de su ascenso a Primera: solo rescató una unidad sobre 12 posibles (0-0 - Argentinos) y ocupa la última colocación de la tabla.

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Gabriel Compagnucci; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Kevin Ortiz; Alexis Segovia, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Hugo Colace

Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Tomás Olmos, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Matías Valenti, Siro Rosané; Francisco Romero, Tomás González y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino

Estadio: Monumental Presidente José Fierro

Árbitro: Daniel Zamora

Hora: 22:00

TV: ESPN Premium

Temas Relacionados

Liga Profesional de FútbolTorneo AperturaHuracánSarmientoTalleres de CórdobaGimnasia de MendozaIndependiente RivadaviaBelgranoAtlético TucumánEstudiantes de Río Cuartodeportes-argentina

Últimas Noticias

Racing visitará a Banfield en el Florencio Sola con la presencia de público visitante: hora, TV y posibles formaciones

El Taladro y la Academia volverán a verse las caras con ambas parcialidades por la quinta jornada del Torneo Apertura. Arrancará a las 17:30

Racing visitará a Banfield en

Un nuevo capítulo entre amigos: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry definen un lugar en la final del Argentina Open

Desde las 16:00, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, los tenistas argentinos, que comparten más de 15 años de amistad, se enfrentarán por primera vez en el país dentro del ATP Tour

Un nuevo capítulo entre amigos:

El argentino que es fanático de Meteoro, se probó en simulador en la pandemia, fue campeón en Europa y está en el radar de Audi

Nazareno López Cesarato saltó del karting a autos de Fórmula de 270 caballos de potencia. Logró el título en la Ultimate Cup y lo reclutó la marca alemana. Sigue los pasos de Nicolás Varrone y busca seguir corriendo en Endurance

El argentino que es fanático

La Masacre de San Valentín: la pelea que marcó una época y fue vinculada a un brutal crimen mafioso

El sexto combate de la saga entre Sugar Ray Robinson y Jake LaMotta tuvo lugar el Día de Los Enamorados de 1951 y su brutalidad hizo que sea emparentada con una matanza adjudicada a Al Capone

La Masacre de San Valentín:

Sebastián Báez se metió en semifinales y el Argentina Open vuelve a tener tres argentinos tras 17 años

El bonaerense se sumó a Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry en la antesala de la definición, un escenario que el certamen porteño no repetía desde 2009

Sebastián Báez se metió en
DEPORTES
Racing visitará a Banfield en

Racing visitará a Banfield en el Florencio Sola con la presencia de público visitante: hora, TV y posibles formaciones

Un nuevo capítulo entre amigos: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry definen un lugar en la final del Argentina Open

El argentino que es fanático de Meteoro, se probó en simulador en la pandemia, fue campeón en Europa y está en el radar de Audi

La Masacre de San Valentín: la pelea que marcó una época y fue vinculada a un brutal crimen mafioso

Sebastián Báez se metió en semifinales y el Argentina Open vuelve a tener tres argentinos tras 17 años

TELESHOW
Bad Bunny hizo vibrar y

Bad Bunny hizo vibrar y bailar al estadio River Plate en su primera noche: la emoción por volver al país y el homenaje a Soda Stereo

Dany Lescano: “Ojalá tuviera mucho para dar a los que no tienen nada”

La resiliencia de Adriana Brodsky: “Las cosas fáciles nunca las tuve, por eso soy agradecida”

Arturo Puig vuelve al teatro con una obra en la que repasa su vida: “Son textos que marcaron mi memoria”

La divertida noche de Mirtha Legrand en la obra Papá por siempre: aplausos, risas y ovación

INFOBAE AMÉRICA

Von der Leyen pidió revivir

Von der Leyen pidió revivir la cláusula de defensa mutua de la Unión Europea: “Ha llegado el momento”

Marco Rubio dijo que no sabe si Rusia quiere poner fin a la guerra en Ucrania

Resucita el mantra de Guaidó: elecciones libres

Zelensky se reunirá con Marco Rubio en la antesala a las nuevas negociaciones trilaterales por la paz en Ucrania

Ecuador y EEUU encaminaron las negociaciones para el acuerdo comercial “recíproco”