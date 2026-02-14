Se jugará el grueso de la fecha 5 del Torneo Apertura: la agenda completa

Diversos futbolistas celebran goles o comparten momentos de juego durante la emocionante Fecha 5 del Torneo Apertura.

Este sábado, la Liga Profesional de Fútbol dará continuidad a la quinta fecha del Torneo Apertura con cinco compromisos. Luego de la presentación de Racing ante Banfield en el Sur, la jornada seguirá con Huracán-Sarmiento y Talleres de Córdoba-Gimnasia de Mendoza, ambos desde las 19:45. En último turno, Independiente Rivadavia-Belgrano y Atlético Tucumán-Estudiantes de Río Cuarto cerrarán la actividad a partir de las 22.

HURACÁN VS SARMIENTO DE JUNÍN

Huracán recibirá a Sarmiento

Huracán se enfrentará a Sarmiento de Junín en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la continuidad de la quinta fecha del Torneo Apertura. El partido iniciará a las 19:45 con arbitraje de Sebastián Martínez Beligoy y televisación a cargo de TNT Sports.

El Globo viene de haber logrado su primera victoria en cuatro presentaciones, y lo hizo nada más ni nada menos que en el clásico ante San Lorenzo, aunque permanece fuera de los ocho primeros que avanzarán de fase en la Zona B por diferencia de gol. Por otro lado, el Kiwi viene también de ganarle a Atlético Tucumán como local y un triunfo en Parque Patricios lo mantendrá en los primeros lugares de la tabla.

Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Oscar Cortés, Alejandro Martínez; Eric Ramírez y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez

Sarmiento de Junín: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Yair Arismendi; Diego Churín y Junior Marabel. DT: Facundo Sava

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy

Hora: 19:45

TV: TNT Sports

TALLERES VS GIMNASIA DE MENDOZA

Gimnasia de Mendoza visitará a Talleres

En simultáneo al cruce del Globo, Talleres saldrá a la cancha del Estadio Mario Alberto Kempes para medirse al recién ascendido Gimnasia de Mendoza por la Zona A. Se jugará desde las 19:45 con Darío Herrera como árbitro y transmisión de ESPN Premium.

El equipo de Carlos Tevez se repuso a una serie de dos caídas contra Platense y Vélez con su clasificación a 16avos de la Copa Argentina gracias a un 2-0 logrado sobre la hora ante Argentino de Merlo, pero el último empate 1-1 ante Lanús en el Sur volvió a causar preocupación porque se lo igualaron en el tiempo adicionado de la segunda parte.

En distinta sintonía, el Lobo mendocino tuvo un estreno auspicioso en la Primera División con una resonante victoria 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, tropezó con San Lorenzo (0-1) y Unión (0-4) y se levantó ante Instituto (1-0) como local.

Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Báez; Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Giovanni Baroni, Ronaldo Martínez y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Juan José Franco, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Matías Recalde; Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Julián Ceballos, Facundo Lencioni; Valentino Simoni y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Darío Herrera

Hora: 19:45

TV: ESPN Premium

INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS BELGRANO

Independiente Rivadavia enfrentará a Belgrano

Duelo de protagonistas en Mendoza. Independiente Rivadavia buscará mantenerse en la cima de la Zona B contra Belgrano en el Estadio Juan Bautista Gargantini, mientras que el Pirata intentará acercarse al primer lugar. El encuentro comienza a partir de las 22 con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports.

La Lepra, que conservó a Sebastián Villa y apunta a su estreno en la Copa Libertadores, tuvo un gran inicio de año con pleno de triunfos en cuatro partidos del Apertura. Además, el vigente campeón de la Copa Argentina ya avanzó a 16avos tras eliminar a Estudiantes de Buenos Aires.

En consonancia, el elenco dirigido por Ricardo Zielinski conserva un invicto de dos victorias y dos empates y viene de quedarse con los tres puntos en Córdoba ante Banfield.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski

Estadio: Juan Bautista Gargantini

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 22:00

TV: TNT Sports

ATLÉTICO TUCUMÁN VS ESTUDIANTES (RC)

En simultáneo a lo que sucederá en Mendoza, Atlético Tucumán se presentará en el Estadio Monumental Presidente José Fierro ante Estudiantes de Río Cuarto en el cierre de la jornada de sábado. Todo empezará desde las 22 con arbitraje de Daniel Zamora y televisación a cargo de ESPN Premium.

Ambos equipos necesitan los tres puntos como agua en el desierto. El Decano, que es entrenado por Hugo Colace, está anteúltimo con dos puntos en la Zona B, mientras que el León de Córdoba le está costando su adaptación a la máxima categoría después de su ascenso a Primera: solo rescató una unidad sobre 12 posibles (0-0 - Argentinos) y ocupa la última colocación de la tabla.

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Gabriel Compagnucci; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Kevin Ortiz; Alexis Segovia, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Hugo Colace

Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Tomás Olmos, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Matías Valenti, Siro Rosané; Francisco Romero, Tomás González y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino

Estadio: Monumental Presidente José Fierro

Árbitro: Daniel Zamora

Hora: 22:00

TV: ESPN Premium