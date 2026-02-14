Deportes

Racing visitará a Banfield en el Florencio Sola con la presencia de público visitante: hora, TV y posibles formaciones

El Taladro y la Academia volverán a verse las caras con ambas parcialidades por la quinta jornada del Torneo Apertura. Arrancará a las 17:30

El cruce entre Banfield y Racing contará con el regreso del público visitante por la quinta fecha del Torneo Apertura, a disputarse este sábado 14 de febrero a las 17:30 en el estadio Florencio Sola. La conducción arbitral estará a cargo de Pablo Dóvalo y el encuentro se podrá ver por TNT Sports Premium.

La Academia llega al sur bonaerense tras obtener su primer triunfo en el campeonato, un 2-1 frente a Argentinos Juniors en el Cilindro que sirvió para cortar una racha de tres caídas consecutivas. El conjunto dirigido por Gustavo Costas mantiene una incógnita en la defensa: Nazareno Colombo continúa entrenando de manera diferenciada por una molestia, lo que abre la posibilidad de que Marco Di Césare conserve la titularidad o que Franco Pardo tenga una oportunidad desde el inicio. En el partido anterior, Costas modificó el esquema táctico al abandonar el 3-4-3 y volver a la línea de cuatro, para buscar mayor solidez y funcionamiento colectivo.

El arranque del torneo presentó serias complicaciones para el plantel a cargo de Pedro Troglio. Las inhibiciones económicas y la salida de jugadores clave obligaron al entrenador a realizar ajustes inmediatos, al recurrir a futbolistas recién llegados y deberá adaptar variantes ante lesiones y sanciones. La última baja confirmada es la de Santiago Esquivel, quien sufrió un desgarro y no estará disponible ante Racing. Su lugar será cubierto por Ignacio Pais, refuerzo proveniente de Danubio, de la Primera División de Uruguay, que apenas arribó al país días antes del encuentro y tendrá su debut inmediato con la camiseta del Taladro.

En la era profesional, el historial entre ambos conjuntos marca que Racing se impuso en 46 oportunidades, Banfield ganó 30 y empataron en las 30 restantes (106 partidos en total).

Hoy también se llevarán a cabo otros cuatro encuentros correspondientes a la quinta jornada del campeonato de Primera División: Huracán-Sarmiento, Talleres-Gimnasia de Mendoza (ambos a partir de las 19:45), Independiente Rivadavia de Mendoza-Belgrano de Córdoba y Atlético Tucumán-Estudiantes de Río Cuarto (cerrarán desde las 22).

Posibles formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Juan Alfaro, Santiago Esquivel, Lautaro Villegas; Lautaro Gómez, Mauro Méndez y Nicolás Colazo. DT: Pedro Troglio

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas

Árbitro: Pablo Dóvalo

Hora: 17:30

Estadio: Florencio Sola

TV: TNT Sports Premium

TABLA DE POSICIONES

