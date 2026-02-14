Francisco Cerúndolo venció a Tomás Etcheverry y se clasificó a la final del Argentina Open por tercera vez en su carrera

Francico Cerúndolo se clasificó para su tercera final en el Argentina Open y este domingo buscará su primer título en casa (Crédito: Argentina Open)

El duelo de semifinales del Argentina Open quedó en manos de Francisco Cerúndolo, quien superó a Tomás Etcheverry por 6-3 y 7-5. El porteño se clasificó por tercera vez a la final del certamen en Buenos Aires, donde este domingo buscará su primer título en casa frente a Sebastián Báez o Luciano Darderi.

Una vez finalizada la sobremesa y con una brisa persistente que se hacía sentir en el ambiente, el público comenzó a acercarse con cautela al Buenos Aires Lawn Tennis Club para presenciar las semifinales del Argentina Open. Más de algún desprevenido todavía creía que serían cuatro los tenistas locales en esa instancia, aunque las raíces indiquen que Darderi nació un día como hoy hace 24 años en Argentina, desde hace más de la mitad de su vida compite bajo la bandera italiana.

Minutos antes de las 16:00, los encargados del mantenimiento terminaron de maquillar con polvo de ladrillo la cancha central, que quedó en óptimas condiciones para la ocasión. El público tomó asiento en las gradas de la catedral del tenis porteño a la espera de Cerúndolo, la mejor raqueta nacional (19°), y de Etcheverry (54°), protagonistas del duelo argentino.

Desde el court Guillermo Vilas se escuchaban gritos y cánticos eufóricos que provenían de la segunda cancha en importancia del club porteño. Era la torcida brasileña, que había acompañado desde el inicio de la semana a Joao Fonseca (33°), el último campeón, eliminado en su debut, y que decidió volcar su aliento a la dupla conformada por Orlando Luz (54 del ranking mundial en la especialidad) y Rafael Matos (34°) los brasileños que vencieron en semifinales al argentino Guido Andreozzi (31°) y el francés Manuel Guinard (25°).

Cerúndolo abrió el partido con su saque y, tras un extenso game de 9 minutos y 30 segundos en el que debió salvar un break point, puso el 1-0 inicial. En el cuarto game, Fran dio el primer golpe al quebrar el servicio de su rival luego de que este dispusiera de un 40-0. Con paciencia y un tiro ganador de derecha, se adelantó 3-1 en el marcador. Esa diferencia la supo mantener y se adueño del set por 6-3.

Francisco Cerúndolo venció a su compatriota Tomás Etcheverry en las semifinales del Argentina Open (Crédito: Argentina Open)

En el segundo set, el porteño mantuvo la consistencia en sus golpes, continuó pegando con potencia y profundidad hacia las líneas y fue en busca del quiebre que le permitiera encaminar el partido en casa. Con esa premisa consiguió la ventaja en el undécimo game para cerrarlo 7-5.

Al cierre del encuentro con el triunfo entre sus manos, el albiceleste manifestó: “Estaba muy difícil para jugar. Había un viento impresionante. Había que adaptarse. Con Tommy nos conocemos desde los 8 años. Era un momento especial para los dos, un partido incómodo de jugar. Estoy muy contento por haber ganado y estar en mi tercera final acá”.

Y admitió: “Sabía que tenía que ser paciente. Jugué bien con el saque, casi no tuve games de saque comprometidos. Fue importante eso ante un jugador que saca increíble y es muy sólido desde la base”.

En relación con su regreso a una definición en el certamen porteño, Fran señaló: “Quería darme una nueva oportunidad acá. Lo conseguí. Ahora quiero salir con todo en la final y ganarla”.

El argentino enfrentará este domingo al vencedor del cruce entre Sebastián Báez (34°) y Luciano Darderi (22°), con la ilusión de conquistar su primer título ATP Tour en el país.

El mayor de los Cerúndolo alcanzó su séptima final en el circuito, instancia en la que conquistó los títulos de Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024. Además, se convirtió en el sexto jugador con al menos tres finales en el ATP de Buenos Aires, una lista que integran David Ferrer (4), Nicolás Almagro (3), Juan Mónaco (3), Carlos Moyá (3) y Diego Schwartzman (3).

Asimismo, acumula siete victorias ante compatriotas desde aquella derrota frente a Etcheverry en el US Open 2024. En ese lapso lo superó en tres ocasiones y también se impuso a Facundo Díaz Acosta, Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Comesaña y Mariano Navone. A su vez, lidera el ATP Tour en canchas lentas desde 2024 con 45 triunfos, seguido por Luciano Darderi (43), Sebastián Báez (42), Alexander Zverev (41) y Carlos Alcaraz (39).