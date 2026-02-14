Denunciaron trampa en un partido de curling en los Juegos Olímpicos de Invierno: el fuerte exabrupto

Fuerte cruce entre Canadá y Suecia en un partido de Curling

La victoria de Canadá por 8-6 ante Suecia en el curling de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 terminó envuelta en fuertes acusaciones de trampa y un ambiente hostil en la pista. El duelo, correspondiente a la fase de round robin, estuvo marcado por reclamos constantes entre los equipos y la intervención de los árbitros ante la sospecha de movimientos antirreglamentarios.

El conflicto escaló cuando Suecia llevó las denuncias ante los oficiales y pidió una vigilancia estricta sobre las jugadas. De acuerdo con el comunicado de World Curling, los árbitros controlaron con atención la línea de los cerdos durante tres ends y no hallaron “violaciones de la línea de cerdos ni retoques de la piedra durante la observación”. Pese a la revisión, la tensión persistió hasta el final del partido.

Desde el inicio, el enfrentamiento se detuvo tras las primeras quejas suecas y la exigencia de Canadá para que también se observaran los lanzamientos escandinavos. El partido se desarrolló bajo estricta supervisión y una atmósfera tensa, especialmente después del cruce entre Marc Kennedy y Oskar Eriksson, donde este último acusó a su rival de tocar la piedra y Kennedy respondió con un insulto: “fuck off” (“vete a la mierda”).

El equipo sueco de curling en medio del duelo ante los canadienses que generó polémica (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Las cámaras captaron un exabrupto por parte del jugador canadiense, que negó haber tocado la piedra: “Vete a la mierda. No lo he hecho ni una vez”. El sueco le respondió: “Te mostraré un video después del partido”. Preguntado luego, Kennedy descartó el incidente: “Está bien. Es deporte. Son los Juegos Olímpicos. Ambos equipos intentan ganar. Oskar nos acusaba de hacer trampa. No me gustó. Llevo 25 años jugando al curling profesionalmente”. Estas palabras motivaron una advertencia de la Federación Internacional a Kennedy, quien podría ser suspendido en caso de reincidir.

Las reglas del torneo exigen el uso de mangos electrónicos en las piedras, equipadas con sensores y una tira magnética en el hielo, que encienden una luz roja si el contacto con la piedra persiste tras la hog line. El equipo sueco afirmó: “Él preguntó quién creíamos que estaba sobre la línea de los cerdos y yo señalé quién creíamos que estaba tocando la roca”, explicó Eriksson, quien subrayó que la luz roja no se encendió y por eso elevaron el reclamo. Canadá, bajo el liderazgo de Brad Jacobs, retuvo el triunfo en un encuentro signado por el recelo mutuo.

CÓMO SE JUEGA AL CURLING

El curling es uno de las competencias más vistas en los Juegos Olímpicos de Invierno ( REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Es un deporte de precisión que se juega sobre hielo y consiste en deslizar piedras de granito hacia una diana denominada “casa”, marcada en el extremo de una pista rectangular. Participan dos equipos de cuatro jugadores cada uno y el objetivo es colocar las piedras lo más cerca posible del centro de la casa.

Los elementos de juego son piedras (cada equipo dispone de ocho compuestas de granito, que pesan aproximadamente 20 kg cada una" y cepillos o escobas (se utilizan para barrer el hielo y controlar la velocidad y dirección de la piedra). Los equipos lanzan alternadamente sus piedras desde un extremo de la pista hasta la casa situada en el otro extremo. Existen varios roles en cada equipo: el “lead” lanza las dos primeras piedras; el “second” lanza la tercera y cuarta; el “third” o “vice-skip” lanza la quinta y sexta y ayuda en la estrategia; y el “skip” es el capitán, lanza las últimas dos y dirige la estrategia.

Cada jugador se impulsa desde un punto llamado “hack” y suelta la piedra apuntando hacia la casa. Al lanzar, se puede imprimir un giro a la piedra para que siga una trayectoria curva. Los compañeros barren el hielo delante de la piedra para reducir la fricción y modificar su velocidad y dirección. Cuando todas las piedras han sido lanzadas (ocho por equipo), se determina la puntuación. Solo el equipo con la piedra más cercana al centro de la casa anota puntos, sumando una por cada piedra mejor posicionada que la más próxima del rival. Se juegan varias rondas llamadas “entradas” (habitualmente 8 o 10). Gana el equipo con más puntos al final de todas las entradas.