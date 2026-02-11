Román Burruchaga habló de las amenazas que recibió en Rosario: “Fue una situación chocante y me asusté”

Román Burruchaga durante la final del domingo en Rosario frente a Camilo Ugo Carabelli. Había recibido las amenazas un día antes (Fuente: Rosario Challenger)

Las repercusiones por las amenazas a tenistas durante la semana pasada para que perdieran partidos en el Challenger 125 de Rosario continúan en Buenos Aires, donde se juega el ATP 250 Argentina Open. Si bien los jugadores transmiten tranquilidad al hablar y al competir, la preocupación crece puertas adentro del circuito.

Román Burruchaga fue uno de los afectados de manera directa y atravesó momentos de suma tensión. “Lamentablemente, son cosas que pasan y a las que estamos bastante acostumbrados; ya lo naturalizamos, aunque no debería ser así. En lo personal, lo que me pasó el otro día no es lo que suele ocurrir, fue un poco más chocante y anormal”, señaló el hijo de Jorge, campeón del mundo en México 1986.

El tenista relató con precisión las medidas que debió tomar tras recibir las amenazas: “Hicimos la denuncia para que pudieran cancelar las apuestas y estar un poco más tranquilos a la hora de jugar. Después, tuve que estar en una sala con policías y hablar por teléfono con la fiscalía, cosas que nunca había vivido y no se las deseo a nadie. Fue todo un poco estresante en estos días. A partir de ahí, estuve custodiado durante el sábado y también el domingo de la final”.

Burru no ocultó su temor ante el tono y el contenido de los mensajes. “Fue distinto a lo habitual, porque me llegaron varios datos sobre mí, mi familia y cuestiones personales. Por eso digo que fue más chocante y me hizo asustar un poco más”, admitió.

A la hora de salir a la cancha, el apoyo recibido resultó determinante para sobrellevar la situación. “Tuve bastante respaldo de la organización y de la directora del Challenger de Rosario, Gabriela Larrosa, a quien le agradezco públicamente por todo lo que hizo. La contención de mi equipo y de mi familia también me tranquilizó y, por suerte, pude jugar con normalidad”, explicó.

Sin embargo, reconoció que los pensamientos aparecieron durante el partido. “Inconscientemente me venían recuerdos o ideas relacionadas con lo ocurrido, pero no llegaron a afectarme internamente. Por suerte, pude competir con normalidad”, cerró Burruchaga, quien persigue el objetivo de meterse entre los 100 mejores del ranking.

Tras las amenazas, Román Burruchaga perdió la final (Fuente: Rosario Challenger)

Juan Manuel Cerúndolo: “Todos los días recibimos amenazas”

Juan Manuel Cerúndolo también expresó su inquietud y aseguró que ciertos episodios de acoso forman parte de la cotidianeidad del circuito. “Es como que todos los días recibimos amenazas del estilo ‘te voy a matar’ o ‘voy a matar a tu hermana o a tu mamá’. Está mal lo que hacemos al naturalizarlo, pero recibimos insultos y amenazas todos los días”, afirmó.

El zurdo recordó el impacto que generó lo sucedido en Rosario. “Fue bastante fuerte. No se sabía nada sobre lo de (Nikolás, tenista español que denunció el primer episodio ocurrido la semana pasada) Sánchez Izquierdo; era todo confidencial y nos preguntábamos qué estaba pasando. Supusimos que eran las amenazas habituales, pero cuando llegó la Policía y el partido se demoró, pensamos qué cosa tan grave podía haber ocurrido”, relató.

Y agregó: “Román (Burruchaga) es mi amigo, tengo mucha relación con él y fue fuertísimo. No lo podía creer: los mensajes, todo era una locura. Nunca había visto ni vivido algo así”.

Cerúndolo también hizo público el hostigamiento que recibe a nivel personal. “Amenazas recibo todos los días. Cada partido que perdés te llenan de insultos. Entrá a ver mi Instagram y está plagado de comentarios que dicen que me van a matar o critican cómo jugué. Ya se nos hace natural. No está bien, pero pasa desde que empezás a jugar Futures”, describió.

Sin embargo, aclaró que nunca le ofrecieron arreglar un partido. “Por suerte, jamás se me acercaron ni me propusieron nada. Tengo entendido que a muchos tenistas sí les ha pasado y es un tema bastante fuerte”, sostuvo.

El menor de los hermanos remarcó la complejidad del tema. “No sé cómo solucionarlo. Tal vez podrían cancelarse las apuestas, pero es un negocio que mueve millones y además es sponsor de la ATP. Es algo complicado. Creo que pasamos un límite bastante fuerte y la ATP, imagino, tendrá el informe y hará algo al respecto”, analizó.

Juan Manuel Cerúndolo jugó la semana pasada en el torneo santafesino y vivió de cerca lo ocurrido (Fuente: Rosario Challenger)

Qué dijo el tenista español que realizó la primera denuncia por amenazas de muerte en Rosario

Nikolás Sánchez Izquierdo describió con crudeza la pesadilla que vivió la semana pasada en el Challenger 125 de Rosario, horas antes de disputar su partido de octavos de final frente al argentino Valerio Aboian.

El jugador recibió un mensaje en su teléfono celular en el que le advertían: “Tenemos localizada a toda tu familia… si no pierdes tu partido de hoy la vamos a secuestrar. Tú tampoco saldrás vivo”. Las amenazas incluían nombres completos y la dirección de sus padres y de su hermano.

El impacto del mensaje fue inmediato. El español contó que su primera reacción fue buscar a alguien que se riera pensando que era una broma, pero al tomar conciencia de la gravedad de la situación decidió mostrar los mensajes a su entrenador, lo cual derivó en la intervención del supervisor y su traslado a una sala donde lo mantuvieron durante casi tres horas mientras se activaban los protocolos de seguridad.

En una entrevista con el medio español Punto de Break, Sánchez Izquierdo relató que mientras esperaba, intentó comunicarse con su familia “para asegurarme que estuvieran bien, pero sin trasladarles el miedo que tenía en el cuerpo”.

Sobre el partido, admitió que pasó a un plano secundario: “Lo que me preocupa es la seguridad… incluso pensé en no jugarlo”, dijo, y admitió que mentalmente no estaba preparado para competir después de semejante amenaza. Aboian, finalmente, se llevó el triunfo en sets corridos.

Nikolas Sánchez Izquierdo el mes pasado, durante el AAT Challenger de Palermo (Fuente: Prensa AAT / Omar Rasjido)

El español también subrayó su incredulidad por cómo habían obtenido sus datos personales y su número de identificación: “¿Cómo han conseguido mi teléfono? Nunca me había pasado… me decían que si no cumplía con sus peticiones, no saldría vivo de ahí”, sostuvo.

“El tenis es un deporte ya suficientemente complicado, y que pase algo así es muy angustioso. No se lo deseo ni a mi peor enemigo”, reflexionó el jugador, que luego de completar el partido -jugado a puertas cerradas con máxima seguridad- regresó a España.