Messi confirmó que sufrió una lesión y se postergó el amistoso del Inter Miami en Puerto Rico: cuándo se jugará

El 10 blanqueó unas molestias físicas que dificultaban su presencia en el partido de este viernes. Debido a esto, se cambió la fecha y se jugará el 26 de febrero

“Hola a todos. Quiero mandar un saludo a la gente de Puerto Rico, tanto a los que iban a asistir al entrenamiento como al partido. La verdad es que en el último partido en Ecuador terminé con molestias, por lo que me retiré antes del final. Por eso, junto con los organizadores y el club, se decidió suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar, que podamos vernos y que podamos visitarlos pronto. Les envío a todos un enorme agradecimiento por su apoyo y cariño. Sé que las entradas ya se habían vendido y todo estaba en marcha, así que espero que podamos hacerlo realidad más adelante. Un fuerte abrazo a todos y todo lo mejor”.

Con ese mensaje, Lionel Messi confirmó su lesión, por lo que se postergó el amistoso que este viernes 13 de febrero iba a jugar el Inter Miami ante Independiente del Valle en Puerto Rico. El evento, que iba a incluir una práctica abierta antes del duelo en el Estadio Juan Ramón Loubriel, de Bayamón, debió cambiar de fecha. Minutos después del mensaje del capitán, de 38 años, en su cuenta de Instagram, las Garzas anunciaron que el cotejo pasó al 26 de febrero, en la misma sede.

La lesión es una pequeña distensión en el isquiotobial de la pierna izquierda, sufrida en el empate 2-2 ante Barcelona de Ecuador disputado el 7 de febrero, en el que anotó un golazo y regaló una asistencia. En dicho encuentro, fue sustituido luego de un breve diálogo con Javier Mascherano. Las alarmas habían sonado por su ausencia en el entrenamiento de la escuadra rosa, que debía viajar este jueves a la isla. Finalmente, la travesía quedó suspendida por la baja del campeón del mundo con la selección argentina.

Ante las molestias físicas de Lionel Messi se decidió cambiar de fecha el amistoso de Inter Miami contra Independiente del Valle en Puerto Rico (Crédito: @leomessi/Instagram)

El desembarco del Inter Miami y de Messi en Puerto Rico como parte de la gira de pretemporada había requerido una inversión por parte del giboerno local, que espera un impacto de alrededor de 19 millones de dólares en su economía. En consecuencia, para que el astro pueda estar presente, resultó postergado.

Ante la agenda apretada del último campeón de la élite de Norteamérica, la organización ubicó el amistoso en la ventana existente entre el debut de Las Garzas en la MLS (ante Los Ángeles Fútbol Club el 21/2 en condición de visitante) y la segunda fecha (excursión contra Orlando City, el 1° de marzo).

La lesión, aunque leve y en el contexto de su puesta a punto, es una primera alerta en un año especial para Messi y la selección argentina, porque en junio deberán defender el título logrado en Qatar 2022 en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Frenar a tiempo y dosificar el desgaste físico es el método que aplicó el rosarino para no exigirse de más y lamentar una dolencia que demande una rehabilitación más extensa.

Para la nueva temporada, el Inter Miami se reforzó con varios nombres importantes para revalidar su éxito en 2025: llegaron el ex Real Madrid Sergio Reguilón, el arquero de la selección de Canadá Dayne St Clair y el delantero argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame, entre otros.

Con Messi como bandera, la franquicia de Florida se convirtió en la de mayor valoración de la Major League Soccer, con 1.450 millones de dólares. Todo eso lo genera el ex Barcelona y PSG. Por eso, aunque tenga que esperar unos días más, Puerto Rico lo espera con los brazos abiertos.