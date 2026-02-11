Freno inesperado en el pase de Cetré a Boca: el detalle que tiene la operación en stand by

Cetré ganó cuatro títulos en Estudiantes (@EdelpOficial/X)

Los números de la transferencia están cerrados: Boca Juniors está dispuesto a pagarle a Estudiantes una cifra estimada en USD 3 millones por el 50% de la ficha que posee de Edwuin Cetré. Las cifras del contrato del delantero, también: tenía previsto firmar un vínculo por cuatro años. Incluso, este lunes, se hizo presente en La Plata para ver al Pincha desde la platea (venció 1-0 a Deportivo Riestra) y los hinchas se despidieron de él, previendo su mudanza a La Ribera. Sin embargo, el pase entró al freezer. Y será cuestión de horas saber si finalmente se concretará o quedará descartado...

¿Qué pasó? Desde el Xeneize subrayan que el problema no es económico. Los rumores de que hubo un conflicto con Independiente Medellín son descartados desde el conjunto auriazul. El inconveniente es una de las rodillas del atacante, de 28 años. Estudios preliminares no dejaron tranquila a la dirigencia de Boca. Por eso, pisó la pelota. Y, según pudo saber Infobae, aguardará la revisión médica definitiva para tomar una decisión.

Vale recordar que hace diez días Cetré estaba vendido al Athletico Paranaense. Sin embargo, la transferencia fue “cancelada” por “divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”, según publicó el conjunto plantense en sus redes sociales.

En Brasil, por su parte, O Globo informó que el motivo de la caída de la negociación fue por la existencia de problemas detectados en los exámenes médicos realizados al futbolista, algo que fue negado por el Pincha. Ese escenario resurge ahora cuando la transferencia a Boca asomaba cerrada.

¿Existe algún antecedente de lesión en Cetré? Sí. En 2018, cuando jugaba en Santos Laguna, fue intervenido por una lesión de meniscos en una rodilla. Esa cicatriz sería la que surge en los estudios. Luego de aquella experiencia en México, el extremo jugó en Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y descolló en Estudiantes, donde disputó 86 partidos, anotó 12 goles y fue figura, por caso, en las últimas dos conquistas del cuadro que dirige Eduardo Domínguez: el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

La relación entre las dirigencias y sus referentes (Juan Román Riquelme y Juan Sebastián Verón) es óptima. De hecho, hace unas semanas sellaron el pase de Santiago Ascacibar al plantel que orienta Claudio Úbeda. ¿Existe la chance de que el resultado de la revisión derive en una renegociación de términos o que haga caer el pase? Este miércoles se disipará la incertidumbre.

En el inicio del Torneo Apertura, el elenco platense alcanzó los ocho puntos y quedó a dos del líder de la Zona A, Vélez Sarsfield. El conjunto auriazul, en tanto, acumula seis unidades y viene de perder justamente ante el Fortín en Liniers, hecho que provocó las críticas de los fanáticos, con el entrenador Claudio Úbeda en el foco. El plantel sufre una racha de lesiones que incluye a su jugador más desequilibrante: el Changuito Zeballos, quien padece un desgarro. La llegada de Cetré apuntaba a maquillar esa ausencia y potenciar las chances de Boca si los velocistas podían compartir campo de juego.