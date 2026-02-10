Deportes

Las imágenes de Edwuin Cetré que se hicieron virales mientras se define su pase a Boca

El colombiano estuvo junto a su pareja viendo el triunfo de Estudiantes y muchos de los hinchas ya lo despidieron. Su desembarco en el Xeneize es inminente

Su presencia llamó la atención mientras se define su pase a Boca

La presencia de Edwuin Cetré se convirtió en el centro de atención en la platea del estadio de Estudiantes de La Plata. Acompañado por su pareja, el delantero colombiano de 28 años, dijo presente en el triunfo 1-0 frente a Deportivo Riestra por la cuarta fecha del Torneo Apertura, gracias al gol de Guido Carrillo a 15 minutos del epílogo.

La visita del jugador, quien no fue parte de los citados por el técnico Eduardo Domínguez mientras se define su traspaso a Boca Juniors, despertó expectativa entre los hinchas y no pasó inadvertida en la transmisión.

El futbolista llegó al estadio en su vehículo particular y bajó con un mate en la mano, vestido con ropa informal, sin la indumentaria oficial del club. Se ubicó junto a su pareja, la modelo Ayelén Sebastián, en uno de los palcos de UNO, el estadio de Estudiantes.

No fue convocado para el partido y permaneció alejado del banco de suplentes y el vestuario. Su expresión fue seria durante buena parte del encuentro, aunque respondió con gestos amables a los saludos de los hinchas que lo reconocieron. Incluso se sacó fotos con varios de ellos. Una simpatizante, por caso, directamente lo despidió. En la puerta del ascensor, le deseó buena suerte y señaló: “Te vamos a extrañar”.

En redes sociales circularon versiones sobre posibles silbidos hacia el atacante, pero en realidad ocurrieron cuando el equipo rival, Deportivo Riestra, salió a realizar el calentamiento.

El delantero dijo presente en el duelo contra Deportivo Riestra

El momento más destacado del seguimiento al colombiano se produjo a los 75 minutos, cuando Carrillo marcó el gol que puso en ventaja a Estudiantes. Cetré celebró efusivamente el tanto, levantando el puño y abrazando a su pareja, mientras los hinchas festejaban a su alrededor.

La ausencia del delantero en la cancha responde a la inminente concreción de su traspaso a Boca Juniors. El acuerdo implica la compra del 100% de los derechos federativos —repartidos entre Estudiantes e Independiente Medellín— con una cifra estimada en USD 3 millones para el club de La Plata. El contrato previsto tendría una duración de cuatro años.

El traspaso, aunque cercano, aún requiere la firma del intercambio de documentos y la revisión médica habitual. Desde el entorno del jugador y Boca creen que la operación está prácticamente cerrada, aunque todavía falta el anuncio oficial.

La despedida de Cetré del plantel y su última aparición en las gradas reflejan un proceso de salida ya en marcha, mientras Estudiantes y Boca ajustan los últimos detalles de su llegada a La Ribera, donde se reencontrará con Santiago Ascacibar, otro referente del Pincha que se mudó al Xeneize en este mercado de pases.

Con la victoria, el elenco platense alcanzó los ocho puntos y quedó a dos del líder de la Zona A, Vélez Sarsfield. El conjunto auriazul, en tanto, acumula seis unidades y viene de perder justamente ante el Fortín en Liniers, hecho que provocó las críticas de los fanáticos, con el entrenador Claudio Úbeda en el foco. El plantel sufre una racha de lesiones que incluye a su jugador más desequilibrante: el Changuito Zeballos, quien padece un desgarro. Cetré buscará maquillar esa ausencia y potenciar las chances de Boca cuando puedan compartir campo de juego.

