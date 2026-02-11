Deportes

Cambio de esquema y dos dudas en Boca: el equipo que piensa Úbeda para buscar la recuperación ante Platense

El entrenador tendría decidido darle más libertad a Santiago Ascacíbar para que pise el área. Barinaga y Zenón podrían salir del once

Claudio Úbeda no tiene decidido
Claudio Úbeda no tiene decidido si repetirá el mismo XI que perdió con Vélez

La derrota de Boca Juniors por 2-1 frente a Vélez en Liniers ilustró la irregularidad del hexacampeón de la Copa Libertadores en el Torneo Apertura. El entrenador, Claudio Úbeda, permanece en el ojo del huracán para los hinchas y, con vistas al duelo de este domingo desde las 19:30 ante Platense en La Bombonera, analiza un cambio de esquema, más allá de que mantiene algunas dudas en el once inicial.

Según divulgó ESPN, la principal modificación estaría en el planteamiento táctico. El 4-3-3 utilizado frente al Fortín mutaría a un 4-4-2, con la presencia de Leandro Paredes y Milton Delgado más centralizados en la línea de contención de la mitad de la cancha.

El principal beneficiado es Santiago Ascacíbar, porque el ex volante de Estudiantes tendría mayor libertad para adelantarse en el campo y llegar con más facilidad al área rival. La flamante incorporación disputó todos los minutos desde su llegada y nada hace creer su salida de la formación.

Sin embargo, Kevin Zenón y Juan Barinaga permanecen como las dos dudas a dilucidar en la estrategia frente al Calamar. Ninguno de los dos termina de conformar en su rendimiento y ya se barajan reemplazantes.

Santiago Ascacíbar jugó todos los
Santiago Ascacíbar jugó todos los minutos a partir de su llegada a Boca Juniors (Crédito: Fotobaires)

En el caso de Zenón, el que pica en punta para suplantarlo es Carlos Palacios. El mediocampista chileno regresó a las prácticas junto a Lucas Janson y ambos podrían ser tenidos en cuenta por Úbeda. Por otro lado, Marcelo Weigandt reemplazó a Barinaga por una molestia física en el José Amalfitani y podría salir desde el arranque en lo que sería su regreso a la cancha de Boca Juniors después del préstamo de dos temporadas en Inter Miami.

Ya en la parte ofensiva, todo apunta a que Edinson Cavani todavía deberá esperar para su regreso en el Xeneize. El delantero uruguayo de 38 años está a la par de sus compañeros y realizó fútbol en las prácticas, pero viene de quedarse afuera de la lista de concentrados ante Vélez. Con el cambio de esquema a cuestas, el DT optaría por la dupla conformada por Miguel Merentiel y Gonzalo Gelini, quien está a las puertas de su tercer partido como titular en la Primera División y el segundo en La Bombonera con 19 años.

Con todos estos asteriscos, el probable equipo de la Ribera para recibir a Platense sería con Agustín Marchesín en el arco; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la defensa; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Kevin Zenón o Carlos Palacios en el mediocampo; Gonzalo Gelini y Miguel Merentiel en la delantera.

Juan Román Riquelme charló con
Juan Román Riquelme charló con el plantel durante la jornada de este lunes (Crédito: Fotobaires)

Vale destacar que la reciente caída de Boca Juniors en condición de visitante motivó una nueva visita del presidente del club, Juan Román Riquelme, a los jugadores durante la jornada de este lunes en el Boca Predio. El máximo dirigente dialogó con el cuerpo técnico y mantuvo un cónclave con las principales figuras del plantel, entre ellos Agustín Marchesín, Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Ander Herrera.

Allí, se hizo foco en la imagen que deja el equipo en cada duelo fuera de su casa, un hecho recurrente en el último tiempo con futbolistas que no dan la talla, actúan con desidia y exhiben una pálida cara a nivel colectivo. Además, palpó el ambiente entre técnico y jugadores para saber dónde estaba parado Boca, porque el viernes 20 chocará con Racing como local y, a continuación, enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de la Copa Argentina.

Actualmente, Boca Juniors ocupa la sexta colocación de la Zona A con seis puntos en cuatro presentaciones después de imponerse a Riestra y Newell’s en su cancha y caer contra Estudiantes y Vélez como visitante.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura

De la frustración al ingenio: la verdadera historia detrás de las tarjetas que usan los árbitros de fútbol

Un episodio polémico, una inspiración inesperada y una colaboración familiar marcaron el nacimiento de un símbolo universal que, luego, se extendió a otros deportes. Por qué esta invención transformó para siempre el arbitraje y el espectáculo deportivo

Brilló en la Premier, fue verdugo de la Argentina de Messi y hoy se destaca como actor: "Quiero ser villano de James Bond"

El noruego John Carew anotó 150 goles en su carrera, pero tras retirarse en 2012 se volcó a una actividad muy diferente

Así es la sorprendente tecnología detrás de la ropa que protege a los atletas olímpicos en Milán y Cortina d'Ampezzo

Prendas con calefacción, materiales que absorben la humedad y sistemas inteligentes permiten desafiar el frío extremo en los Juegos Olímpicos. Qué innovaciones ya están presentes y cómo podrían transformar la vida diaria fuera del deporte

Malestar en los Juegos Olímpicos de Invierno por la fragilidad de las medallas: "Se parten en dos"

Al menos cinco deportistas denunciaron problemas con las preseas en menos de una semana de competencia. La respuesta de la organización

Tom Brady y una mentalidad que le dio siete anillos de Super Bowl: "Para ser campeón hay que estar por encima del 99% del resto"

El histórico mariscal de campo reveló en una charla con Daniel Cormier, el podcast Champion Mindset, cómo la disciplina, la exigencia y el compromiso absoluto fueron claves en su carrera para alcanzar la excelencia y dejar un legado único en la NFL

De la frustración al ingenio: la verdadera historia detrás de las tarjetas que usan los árbitros de fútbol

Ivana Figueiras defendió a la China Suárez y habló de la polémica tras elegir a la modelo para la campaña de su marca

"No hay nada como la crudeza y la emotividad": el día que Robert Plant hizo un llamado a preservar la esencia del rock

