Escupitajo e intento de golpe: el mal momento que pasaron los jugadores de San Lorenzo antes del clásico ante Huracán

La hinchada del "Globo" lanzó escupitajos a Devecchi

La tensión en el clásico se intensificó incluso antes de que rodara la pelota en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde la rivalidad entre Huracán y San Lorenzo volvió a quedar al descubierto con incidentes en la platea local. Los protagonistas del Ciclón vivieron momentos de hostilidad en el acceso a los vestuarios, cuando varios simpatizantes del Globo se acercaron sin barreras de protección.

En uno de los episodios más destacados, un hincha de Huracán lanzó un escupitajo dirigido a José Devecchi, arquero suplente de los visitantes, mientras abandonaba el campo luego de la entrada en calor. La reacción de Devecchi fue de asombro y desafío, pero evitó cualquier confrontación mayor.

La hinchada local amagó un golpe direccionado a Diego Herazo

La situación escaló cuando el resto de los jugadores de San Lorenzo transitaba hacia el vestuario visitante. Los insultos subieron de tono y uno de los hinchas intentó golpear a Diego Herazo. Aunque la piña que arrojó el hombre en la tribuna no llegó a impactar, el clima se volvió más áspero y la tensión aumentó entre ambos planteles.

En la escena, los encargados de la seguridad actuaron rápidamente. Intervinieron para contener la situación y evitaron que el incidente pasara a mayores, aunque no fue una tarea sencilla por la alteración que manifestó la hinchada local. Pese a la proximidad con el público, ningún futbolista resultó herido ni la situación derivó en hechos más graves.

Los plateístas locales estuvieron a escasa distancia de los futbolistas rivales, lo que resultó en insultos, agresiones verbales y hasta intentos de agresión física. La rivalidad entre Huracán y San Lorenzo suma así otro capítulo polémico, esta vez en la previa del partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026.

Jordy Caicedo convirtió el único gol para el triunfo de Huracán (Foto: FOTOBAIRES)

El Globo celebró su primer triunfo del campeonato con un ajustado 1-0 y reafirmó el carácter de fortaleza que mantiene el Tomás Adolfo Ducó desde 2017 ante su clásico rival. El único gol del partido fue obra del delantero ecuatoriano Jordy Caicedo, de cabeza. Este tanto fue suficiente para desatar el entusiasmo de los hinchas locales, que vieron cómo el equipo conserva el invicto como local en los últimos ocho clásicos, de los cuales ganó cuatro.

El Ciclón, por su parte, no logró revertir una estadística adversa: lleva ocho años sin poder ganar en terreno de Huracán. El último clásico jugado había terminado en empate sin goles en el estadio Pedro Bidegain durante el Clausura 2025, pero esta vez la victoria quedó en manos de los de Parque Patricios.

En el historial general, ambos equipos se han cruzado en 192 ocasiones: San Lorenzo suma 87 triunfos, Huracán se impuso en 49 oportunidades y han igualado en 56 partidos. El resultado de esta jornada permitió que el Globo volviera a festejar ante su público y prolongara una supremacía reciente en el clásico porteño.