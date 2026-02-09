Es argentino, a los 11 años probó un auto de Rally y es candidato a correr en el Mundial: por qué comparan su historia con la de Messi

Juan Manuel Grigera manejando de chico un auto de Rally

El bonaerense Laureano Grigera es un ex navegante de Rally y su hijo Juan Manuel se crió en parques de asistencias, que son los boxes en el mundo de los derrapes. Su futuro estaba cantado y a los 11 años se subió a un auto de la especialidad y empezó a romper récords de precocidad. El talento del chico, nacido el 20 de enero de 2009, en Lomas de Zamora, fue tal, que a sus 13 años su familia decidió mudarse a Europa para que pueda desarrollarse y cumplir su sueño de correr en el Campeonato del Mundo. Se encamina a poder conseguirlo el año próximo de la mano del M-Sport, una histórica escudería con 47 años de experiencia y que atiende a Ford en el certamen ecuménico desde 1996 y también en el Rally Dakar el Campeonato Mundial de Rally Raid desde el año pasado.

Argentina tiene una fuerte tradición en el Rally con un campeonato nacional que cumple 46 años. Además, fue sede en 38 ocasiones del Campeonato Mundial. En Córdoba, la meca de la especialidad en nuestro país, surgieron los mejores exponentes históricos como Jorge Raúl Recalde, el único americano en ganar una clasificación general en la edición 1988 de la fecha mundialista. Grigera quiere tomar el legado del recordado Cóndor de Traslasierra y de otros próceres argentinos de la disciplina.

Infobae habló con Juan Manuel, que también se lució en otro deporte, el rugby, que lo jugó hasta 2023: “Era segunda línea. Salí campeón de España en la Sub 14”. Aunque lo suyo siempre fue el Rally y recuerda que “mi papá corrió muchos años como copiloto profesional y básicamente nací y crecí en un parque de asistencia. Siempre en el mundo de los Rally, casi nada de pista y fue por donde dirigí mis gustos”. A sus 3 años su familia se mudó a Pinamar y con seis años corrió la competencia más importante sobre arena en nuestro país, que es la versión sudamericana del mítico Le Touquet nacido en Francia: “Empecé a andar en cuatriciclos y corrí cinco ediciones del Enduro del Verano en Villa Gesell. La primera vez fue con seis años en la categoría Junior y fui el más chico en participar”.

Laureano con Juan Manuel en sus brazos en un parque de asistencia (Crédito: Prensa Juan Manuel Grigera)

A los 11 años condujo por primera vez un auto de Rally y fue sobre un Renault Clio N3. A los 12 años probó un Mitsubishi Lancer EVO 9 y un Maxi Rally, un auto de la categoría que supo ser la mayor del campeonato nacional en la década pasada. La pandemia de COVID-19 adelantó una decisión que los Grigera ya habían tomado: irse a Europa para que el pequeño Juanma, de 13 años, pueda plasmar su desarrollo para poder llegar al Mundial de Rally. Su padre cerró la empresa de construcción en Pinamar y abrió otra similar en España. Primero se mudaron a Málaga. Más tarde se afincaron en Barcelona, donde siguen viviendo. Grigera se fue a la misma edad que Lionel Messi, aunque es cierto que el astro del fútbol y su familia se fueron a Barcelona ya que dicho club se hizo cargo del tratamiento con hormonas de crecimiento que necesitaba el crack nacido en Rosario. Pero sus historias confluyen en el crecimiento profesional en España. “Nos fuimos porque en Europa, la FIA (Federación Internacional del Automóvil) empezó a potenciar mucho la categoría Kartcross (o Autocross) en la pirámide de la FIA sería el karting de la tierra. Antes habíamos llevado un Kartcross a Argentina y empezamos a girar”. Con el Kartcross corrió los campeonatos español y europeo.

Luego corrió en los Side by Side (vehículos tipo areneros) y con 14 años (otro récord) fue campeón en la G-Series SBS. Ya estaba en boca de todos en el ambiente, pero por su corta edad debió hacer un programa especial para conseguir la licencia para correr en Rally. “La federación española me propuso correr una copa promocional, la Kobe Toyota. La corrimos, fuimos bien (dos terceros puestos y dos cuartos puestos)”. A principios del año pasado fue cuarto en la Clio Ice Trophy sobre nieve: terminó tercero y fue elegido como la revelación del certamen. Más tarde se dio el salto al campeonato español de Rally. “A finales de febrero (2025) me llamaron de parte del equipo Past Racing para hacer unas pruebas en Madrid. Allí estuvieron Carlos Sainz, Laia Sanz y Nani Roma (los tres figuras del Rally Raid y del Rally Dakar). Probé tanto el Rally 3 como el Rally 2. Me fue muy bien en la prueba, pude ser rápido y empezamos ahí a trabajar para poder correr”. De su encuentro con Sainz padre (bicampeón mundial de Rally en 1990 y 1992), recuerda que “Pudimos hablar un poco y me presentó Daniel Alonso, el dueño del equipo. Con Carlos hablamos de la Argentina, de la época donde él venía a correr a Córdoba. La verdad que fue muy lindo ese encuentro con Carlos y obviamente ver a un ídolo”.

En el Rally se corre por caminos abiertos de tierra y asfalto en Europa, una superficie que no suele usarse en las carreras de Argentina. Las competencias se llevan a cabo durante todo el fin de semana y se dividen por tramos cronometrados que conforman una etapa, de las que se llevan a cabo una por día. Los navegantes cumplen con un rol clave, ya que leen la hoja de ruta. El margen de error es mínimo ya que no hay vías de escapes o defensas para contener un impacto como pasa en un autódromo.

Con seis años fue el más joven en correr el Enduro del Verano, la versión sudamericana del Le Touquet (Crédito: Prensa Juan Manuel Grigera)

El año pasado, Juan Manuel peleó hasta la última jornada el título en el Campeonato Rally3 Trophy Iberia y para conducir su Ford Fiesta debió correr con un permiso especial. “Al ser menor no tengo carnet de conducir, entonces fue muy difícil. Tuve que certificar kilómetros de tests y de carrera. Ahora soy el único que puede correr así. Cuando hago los reconocimientos con la hoja de ruta tiene que manejar mi coach. Yo voy atrás y voy diciendo lo que percibo visualmente”, explica. “La federación nos impuso en las primeras carreras algunas restricciones y no me permitiría acelerar todo lo que me gustaba. Una vez que se nos retiró eso, empezamos a acelerar, a estar adelante y fuimos ganando tramos, estando en la pelea constantemente por la victoria. Gané en Asturias y me puse como líder. Pero en la última carrera, a falta de unos kilómetros, se nos rompió un brazo de dirección y nos quedamos tirados”.

Su experiencia sobre nieve le permitió a Grigera ganar en Andorra otra vez y fue el mes pasado al ganar sobre un Ford Fiesta Rally3 de Puzzle Motor, un auto similar al que probó Franco Colapinto hace unos días, también en Andorra. De esta temporada anticipa que “este año competiré en el Súper Campeonato de España en la clase Rally 3, que son nueve fechas, tanto de tierra como de asfalto. También haré el Campeonato Asturiano, todo de la mano de Past Racing y M-Sport. Apunto a terminar de pulir el manejo, conocer el asfalto, que para mí era algo bastante nuevo, y ya en 2027 dar el salto al Mundial donde apunto primero categoría Junior”. Si llega a salir campeón, M-Sport le cubrirá la temporada en el Campeonato Mundial o en el Europeo. En su defecto, el salto al certamen ecuménico podría ser también en 2028.

Sobre la decisión de irse al Viejo Mundo asegura que “como suele pasar en pista, en Europa se abren más puertas, hay más posibilidades. Estar acá te permite un montón de cosas, como fue la oportunidad de estar siempre disponible y obviamente también te permite medirte con pilotos que están un paso totalmente por encima. Por ejemplo, este año en Portugal vinieron pilotos de punta de la Junior World Rally Car y nos pudimos medir. Acá tenés el tema asfalto, por ejemplo, que en Argentina es nulo. Y se trabaja totalmente de una forma más profesional o más de Mundial”.

En España se le abrieron las puertas y pudo conocer a figuras internacionales como Fernando Alonso (Crédito: Prensa Juan Manuel Grigera)

Aunque debajo del auto también realiza una formación en Monlau, que es un centro universitario especializado en deporte motor. Está en Barcelona y allí se forman profesionales que luego son contratados por los equipos. “Estoy estudiando Mecánico de Competición. Me están enseñando un montón de cosas que me sirven para también arriba del auto de carrera, entender un poco más la parte mecánica del auto, más central. Aprendo un montón también para el día de mañana cuando estemos en el mundial, que son rallies largos, duros, y tener ese plus te ayuda un montón”.

En su tiempo libre sigue vinculado al automovilismo y la velocidad: “Estudio en un ámbito de carreras, disfruto mucho del simulador, tanto con entrenamiento como para despejar un poco la cabeza con amigos de carreras también. Me gusta mucho la bici en la carretera y la montaña”.

Sobre sus referentes, cuenta que “hasta hace poco podría decir Kale Rovanpera (NdR: el campeón mundial más joven de la historia con 23 años), pero bueno, ahora se pasó al lado de los circuitos (Súper Fórmula). También por lo que fue su trayectoria, haber empezado tan joven e hizo todo rápido. Si me fijo en otros pilotos, puede ser un Oliver Solberg (hijo del campeón mundial 2003), que viene haciendo un trabajo yo creo que increíble. Creo que también tuvimos un poco la misma escuela. Él empezó también en el Kartcross. De pilotos los más viejos, me gusta mucho Thierry Neuville (campeón mundial en 2024), pude compartir con él. Corrí para su equipo (Life Live) en Kartcross y también me ayudó un montón él”.

Grigera se desarrolló en Europa corriendo en tierra, asfalto y nieve (Crédito: Prensa Juan Manuel Grigera)

En tanto que explica por qué no tiene un estilo definido y eso se debe al trabajo con su psicólogo, Gustavo Ruiz, el mismo de Colapinto. “Si me defino, me limito. O sea, porque un rally puede ser más rápido en lo rápido, otro día un poco más rápido en lo lento y así. Con Gustavo empezamos después de la segunda carrera del año pasado y me ayudó un montón. Intentamos tener frecuencia cada dos semanas. Me ayudó mucho porque laburás también un montón de otras cosas que sirven para estar siempre presente en el tramo, donde capaz hay más margen de error y si lo cometés podés corregirlo. Es un método de concentración para dejar el error de lado y seguir haciendo el mismo trabajo que venimos antes sin tener presente aquel error en cada kilómetro”.

Se ilusiona con una posible fecha en Argentina, cuya última visita del Mundial fue en 2019. “Yo creo que muchos pilotos lo sueñan. Al fin y al cabo, le preguntás a cualquiera del Mundial y te dicen: ‘Qué lindo es Argentina, cómo me gustaría volver a correr ahí’. Para mí, siendo argentino también sería algo muy lindo, porque también crecí viendo el Mundial en Córdoba, con sus caminos hermosos, la gente con las banderas argentinas, esa sensación que tengo del país que es el tuyo y cuando estás afuera lo extrañás. Cuando veo los videos me genera algo muy lindo”. Y sobre lo que más extraña de Argentina revela que “si bien me mudé con mi familia, lo que más extraño es al resto de mis familiares y los amigos. Y obvio, el asado, pero acá ayuda que está lleno de carnicerías argentinas”

No es cordobés, tampoco siguió el mismo camino de los próceres como el propio Recalde, Ernesto Soto, Jorge Bescham, Gabriel Raies o Federico Villagra, formados a nivel nacional. Pero Juan Manuel Grigera tiene su propia hoja de ruta para llegar al Campeonato Mundial de Rally y está encaminado para conseguirlo.