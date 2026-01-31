Franco Colapinto mostró el particular desafío que realizó en la nieve: “Nunca me divertí tanto”

El argentino disfurtó de sus días libres en Andorra

Después de completar su trabajo en los primeros ensayos de pretemporada en la Fórmula 1 de la mano de Alpine en Barcelona, Franco Colapinto aceptó un desafío extremo en la nieve. Acompañado por sus representantes, Jamie Campell Walter y María Catarineu, el argentino manejó un vehículo sobre un circuito de Andorra completamente nevado.

“No me divertí tanto nunca. Qué lindo estoooooo!!!!”, comentó el propio pilarense en una historia en su Instagram. En el video que publicó el corredor, su representante británico fue el copiloto que lo acompañó mientras manejaba.

Jamie Campell Walter, que maneja la agencia que representa a Colapinto (Bullet Sports Management) junto a su esposa María Catarineu, replicó en sus redes más videos e imágenes del joven de 22 años girando en el Circuit Andorra Pas de la Casa. “Es tiempo de algo de diversión”, escribió el agente en una historia. Luego subió un video del corredor albiceleste tirándose de espaldas en la nieve, desatando las risas entre los presentes.

La imagen que compartió Jamie Campell Walter en sus redes del circuito (@jamiecampellwalter)

Franco Colapinto viene de participar de sus primeros test de pretemporada en la Fórmula 1 en el Circuit de Catalunya. El argentino completó 60 vueltas (279 km) en la práctica del lunes a bordo del nuevo auto de Alpine y 58 giros (570 km) el miércoles por la mañana. En un contexto clave para comprobar la fiabilidad del monoplaza y adaptarse al nuevo reglamento técnico, el pilarense realizó un total de 118 vueltas y su mejor tiempo fue de 1:19.150, más allá de que esto último no representa un objetivo importante durante pruebas de esta característica.

Por su parte, Pierre Gasly se subió por primera vez en Montmeló al A526 -lo probó en una sesión privada en Silverstone- durante el segundo turno del miércoles: registró un total de 63 vueltas. El francés fue el encargado de comandar al equipo durante el día viernes, donde dio 164 giros y acumuló un total de 231. Alpine, por su parte, alcanzó las 349 vueltas durante los tres días de actividad habilitados (1625 kilómetros recorridos).

Jamie Campell Walter y María Catarineu, representantes de Colapinto, disfrutaron de un día bajo la nieve con el piloto argentino (jamiecampellwalter)

“Coches nuevos, nueva generación, es una era completamente nueva de coches y las novedades son tan diferentes que hay mucho a lo que acostumbrarse. No solo para nosotros, los pilotos, sino también para los ingenieros y los mecánicos”, comentó Colapinto sobre la actividad de Alpine en el ensayo privado de Barcelona, en diálogo con Sky Sports.

Respecto a los test, explicó: “Esta prueba es muy valiosa para que todos entiendan cómo funciona todo, cómo necesitamos empezar a entender el estilo de conducción, la técnica, para que los mecánicos entiendan cómo conducir el coche, dónde están las partes más sensibles de los sistemas, del chasis y de la configuración”.

Colapinto participó por primera vez de los test de pretemporada en la Fórmula 1 (@AlpineF1Team)

“Hay bastante potencia al salir de las curvas y eso es genial. Es una sensación agradable. Pero claro, tienes mucha menos lentitud. Y esa menor lentitud hace que sea más difícil acelerar con la potencia extra.Así que hay mucho derrape, lo que lo hace divertido. No tanto para los neumáticos, pero sí para nosotros, derrapar un poco más”, agregó sobre las características del monoplaza.

Quien también brindó su punto de vista de los nuevos vehículos fue Steve Nielsen, director general de Alpine, quien afirmó que “tiene velocidades en línea recta mucho más altas que las que habíamos visto antes, así como menos carga aerodinámica en las curvas”.

La próxima instancia de ensayos se llevará a cabo del 11 al 13 de febrero en el circuito de Bahréin, mientras que la tercera tanda quedó programada entre el 18 y el 20 del mismo mes, también en el trazado de Medio Oriente. El arranque oficial del calendario 2026 será en el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.