La violenta pelea que protagonizó un jugador de la selección argentina: su rival le rompió la remera y desató un escándalo

En el duelo correspondiente a la vigésima primera jornada de la Bundesliga, una pelea entre Exequiel Palacios y Kevin Stoger interrumpió el empate 1-1 entre Bayer Leverkusen y Borussia Mönchengladbach, en el estadio Borussia-Park. El incidente, que involucró a varios jugadores y obligó la intervención del árbitro, marcó el momento más tenso de una tarde cargada de presión para ambos equipos.

La situación se desató en el minuto 68 cuando el mediocampista del Leverkusen y campeón mundial con la Selección Argentina, disputó un balón cerca de la banda con Kevin Stoger, del Mönchengladbach. Tras una falta, ambos futbolistas intercambiaron empujones mientras sus compañeros intentaban separarlos. En el forcejeo, Stoger logró arrancarle la camiseta a Palacios, quien quedó sin la prenda en pleno campo. La escena provocó un tumulto en el que intervinieron integrantes de los dos equipos y el árbitro Christian Dingert, quien finalmente decidió amonestar a los dos protagonistas y continuar el partido.

En lo que respecta al partido, Borussia Mönchengladbach tomó ventaja a los diez minutos gracias a un rebote aprovechado por Jannis Engelhardt, quien celebró su cumpleaños con el primer gol de la tarde. El tanto llegó tras un disparo de Haris Tabakovic que el arquero del Leverkusen, Janis Blaswich, apenas pudo contener. La presión de los locales y un error defensivo permitieron que Engelhardt convirtiera desde el área chica.

Palacios terminó sin remera tras el cruce con su rival (Reuters)

La reacción del equipo visitante llegó poco antes del descanso. En el minuto 44, un potente remate de Aleix García desde fuera del área provocó un desvío accidental de Philipp Sander, defensor del Mönchengladbach, quien introdujo el balón en su propia portería. La igualdad permitió al Leverkusen mantener la expectativa de una remontada y consolidar su posición en la parte alta de la tabla.

Durante el complemento, la intensidad no disminuyó. Patrick Schick estuvo cerca de adelantar al conjunto dirigido por Kasper Hjulmand con un remate que impactó en el poste izquierdo. Luego, un disparo de Jens Castrop obligó a Blaswich a realizar una intervención destacada para mantener la paridad. El ambiente se tornó aún más tenso tras el altercado entre Palacios y Stöger, que derivó en una tarjeta amarilla para cada uno.

Ambos futbolistas recibieron una tarjeta amarilla (AP)

En el tramo final, ninguno de los dos equipos logró romper la igualdad. El resultado dejó al Bayer Leverkusen en la quinta posición de la Bundesliga, tras ver interrumpida una racha de cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones. El conjunto de Hjulmand había sumado dos triunfos en el torneo local, uno en la Champions League frente al Villarreal y otro en la DFB Pokal ante el St Pauli. Por su parte, el Borussia Mönchengladbach extendió su sequía a cinco partidos sin ganar y ocupa el 12.º lugar, apenas tres puntos por encima de la zona de descenso.

La igualdad prolonga una tendencia negativa para el Gladbach, que no derrota al Leverkusen desde noviembre de 2019. El entrenador Eugen Polanski, pese a la racha adversa, cuenta con el respaldo de la dirigencia, según declaró el presidente Rainer Bonhof a medios locales durante la semana previa al choque.

En el apartado individual, Exequiel Palacios ingresó en la segunda mitad en reemplazo de Equi Fernández, mientras que Alejo Sarco tuvo minutos en el conjunto local.