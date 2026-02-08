La autocrítica de Juanfer Quintero tras los silbidos de los hinchas de River Plate en la dura goleada ante Tigre

River Plate fue sorprendido por Tigre y cayó goleado 4-1 en el Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura. La floja actuación del equipo de Marcelo Gallardo obligó a una fuerte mirada puertas adentro y el capitán, Juan Fernando Quintero, tomó la palabra en medio de una noche tensa en Núñez con mucha reprobación y silbidos al final de cada etapa.

En charla con la transmisión oficial de ESPN, Juanfer le mandó un mensaje a los fanáticos tras perder por los goles de Tiago Serrago, David Romero y Nacho Russo por duplicado: “Le pido disculpas a la gente, nos hacemos cargo del resultado. Recién empieza esto”. Cabe mencionar que Lautaro Rivero anotó el descuento sobre el cierre.

A continuación, el colombiano de 33 años analizó lo que dejó una producción colectiva inesperada contra el Matador: “Bueno, es difícil. Seguramente ahora con cabeza más fría miraremos las jugadas. Lo primero es que perdimos la pelota donde no debíamos. Ellos aprovecharon los contragolpes y tuvieron eficacia. Creo que de alguna u otra forma eso hizo la diferencia en el partido: cuatro llegadas, cuatro goles. No puede pasar. Venimos en mejora. Hoy, perdimos".

Además, se refirió al clima con los hinchas, que en el primer tiempo le pidieron más actitud a los futbolistas y, con el 0-4 parcial, cantaron “jugadores...”, una actitud de evidente reprobación a lo mostrado en la cancha: “Es normal, es normal. La exigencia es altísima”. “Creo que ahora viene la autocrítica, vamos a pensarlo. Seguramente vamos a salir de esto. Solamente es un partido también, es algo que no pensábamos que iba a pasar, pero pasó. Seguramente vamos a analizar qué fue lo que realmente pudo hacer la diferencia”, concluyó en un duro discurso.

Quintero volvió a ser titular en la Banda y salió reemplazado a los 72 minutos para permitir el ingreso de Kevin Castaño. El volante ofensivo había tenido una discreta primera parte y, en el complemento, se apagó con el paso del reloj hasta su salida. Vale remarcar que venía de tener dos buenas actuaciones con la asistencia del 1-0 contra Barracas Central y los dos goles del triunfo convertidos contra Gimnasia en condición de local.

La última vez que el club de Núñez había recibido cuatro goles como local había sido el 11 de diciembre del 2016 en una derrota 2-4 ante Boca Juniors en el Superclásico. En los registros de derrotas abultadas aparecen el 0-4 contra Estudiantes de La Plata en 2010 y un idéntico resultado contra Lanús en 1998.

Luego de este duro traspié, River Plate buscará revancha el próximo jueves desde las 21:15 contra Argentinos Juniors en La Paternal por la quinta fecha de la Zona B. Después, tendrá su estreno en la Copa Argentina contra Ciudad de Bolívar en San Luis.

* Los silbidos de los hinchas de River Plate

Por el lado de Tigre, el que habló fue David Romero, la figura del partido: “Un partido perfecto. Hicimos las cosas bien. Sabíamos que de contraataque podíamos hacer mucho daño. Nos venimos sintiendo muy bien. No es casualidad porque trabajamos, hicimos una buena pretemporada. Esperemos seguir así porque lo merecemos”.

Tiago Serrago, juvenil que abrió el marcador y pertenece a River, se refirió a lo sucedido. “Es un lindo regalo el triunfo. Creo que en 2021 fue la última vez que Tigre ganó acá”, expresó en ESPN el jugador que está a préstamo en el Matador. “Es una sensación rara porque uno se crió acá. Toda la vida desde los 6 años. Vine al colegio, me formé en todo sentido acá. Voy a estar agradecido toda la vida a River. Es una muestra de respeto a la gente, obviamente no lo iba a gritar”, agregó.

*El resumen de River Plate-Tigre