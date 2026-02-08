El insólito error de River Plate en el fondo que le facilitó el tercer gol a Nacho Russo para Tigre en el Monumental

River Plate había tenido un primer tiempo para el olvido en el Estadio Monumental ante Tigre y el arranque del segundo tiempo profundizó la problemática en el combinado local. Luego de recibir dos tantos en diez minutos cuando apenas iba un cuarto de hora de partido, el Millonario cometió un error increíble en el fondo en el inicio del complemento que le entregó el tercer tanto al visitante.

Marcelo Gallardo había optado por meter un cambio en el entretiempo con el ingreso de Marcos Acuña por Matías Viña desde el vestuario, pero el Millonario no tuvo tiempo a ensayar algún tipo de reacción a partir de un insólito error de Aníbal Moreno en una salida.

Con el reloj alcanzando los 4 minutos de esa segunda parte, Moreno se preparó para reiniciar el juego tras una falta de David Romero en la puerta del área. El mediocampista cometió una falla infantil: intentó cruzar la pelota para el otro lado, pero le dejó servida una asistencia involuntaria a Ignacio Russo. Nacho, que había dado la habilitación del 2-0, la interceptó y definió de zurda ante la salida de Santiago Beltrán para firmar el tercero de la noche.

El mediocampista de 26 años, que surgió de Newell’s y emigró a Brasil tras una buena producción con la camiseta de Racing, desembarcó como uno de los cuatro refuerzos de este mercado de pases proveniente del Palmeiras. El club de Núñez desembolsó alrededor de 7 millones de dólares para adquirir su ficha: fue titular en los cuatro partidos de este Torneo Apertura y había completado previamente los 90 minutos en los tres juegos previos.

Con la salida de Viña en el entretiempo y esta falla de Moreno, la noche de los tres refuerzos de River disponible (Kendry Páez no fue convocado) se completó con una expulsión de Fausto Vera a los 59 minutos.

En ese contexto, el Muñeco optó por realizar el segundo cambio y metió al juvenil Agustín Ruberto en el lugar de un Facundo Colidio que se retiró entre silbidos. Pero el contexto no mejoró: a los 23 minutos, tras otra contra que encontró al equipo mal parado, Romero se escapó ante la marca de Moreno, jugó al medio y Russo gritó su segunda anotación de la noche.

El entrenador volvió a mover el banco de suplentes inmediatamente. A los 26 minutos, hizo ingresar a Ian Subiabre, Giuliano Galoppo y Kevin Castaño entraron por Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas y Tomás Galván.

