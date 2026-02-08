Cómo quedó River Plate en la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la caída por goleada ante Tigre: su agenda de partidos

Tras la dolorosa caída 1-4 en el duelo contra Tigre en el Estadio Monumental por la 4ª fecha del Torneo Apertura, River Plate no tendrá tiempo para mayores descansos porque cuenta con una grilla exigente. El Millonario, que necesita quedar entre los ocho primeros de la Zona B para avanzar a octavos de final, volverá a salir a la cancha el próximo jueves para visitar a Argentinos Juniors en la 5ª jornada del campeonato.

River quedó con 7 puntos ubicado en la tercera colocación del Grupo B, a tres del líder Tigre (10) y por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza (9), que el lunes cerrará la fecha como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto.

El combinado de Núñez ya tiene definida su agenda de actividades hasta fines de marzo con el foco puesto en tres competencias, pero de distintas formas. El Torneo Apertura, con una agenda compacta, completará 12 de las 16 fechas de la fase de grupos en apenas dos meses por lo que River disputará ocho partidos hasta el domingo 22 de marzo.

Entre medio, afrontará los 32avos de la Copa Argentina el próximo martes 17 de febrero (a partir de las 22) en el Estadio La Pedrera de San Luis contra Ciudad Bolívar, equipo que acaba de lograr su histórico ascenso a la Primera B Nacional de cara a esta temporada. El ganador de este choque enfrentará en la siguiente instancia al triunfador de Aldosivi-San Miguel.

Pero además tendrá que estar atento al sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana que lo tendrá como uno de los seis protagonistas del fútbol argentino junto con Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central. Con el inicio de la fase preliminar pautado para los primeros días de marzo, las zonas se ordenarán en la semana del 18 de marzo.

TABLA DE POSICIONES

AGENDA DE RIVER PLATE

• Fecha 5 del Torneo Apertura: vs. Argentinos Juniors en el Estadio Diego Armando Maradona (jueves 12/2 a las 21.15)

• 32avos de la Copa Argentina: vs. Ciudad Bolívar en el Estadio La Pedrera de San Luis (martes 17/2 a las 22hs)

• Fecha 6 del Torneo Apertura: vs. Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani (domingo 22/2 a las 18.30)

• Fecha 7 del Torneo Apertura: vs. Banfield en el Estadio Monumental (jueves 26/2 a las 19.30)

• Fecha 8 del Torneo Apertura: vs. Independiente Rivadavia en el Estadio Juan Bautista Gargantini de Mendoza (lunes 2/3 a las 21.30)

• Fecha 9 del Torneo Apertura: vs. Atlético Tucumán en el Estadio Monumental (domingo 8/3 a las 21.15)

• Fecha 10 del Torneo Apertura: vs. Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (jueves 12/3 a las 21.30).

• Fecha 11 del Torneo Apertura: vs. Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental (domingo 15/3 a las 19.45)

• Sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana (semana del 18/3)

• Fecha 12 del Torneo Apertura: vs. Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Antonio Candini (domingo 22/3 a las 17.45)