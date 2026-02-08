Copa Davis: Argentina perdió la serie 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar la permanencia

La Selección Argentina de Copa Davis quedó eliminada en el debut de los Qualifiers 2026 ante Corea del Sur y ahora deberá jugar la permanencia (Crédito: Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis YPF quedó eliminada ante Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, disputada en Busan, tras caer por 3-2, y deberá jugar la permanencia en septiembre. La única victoria albiceleste de la segunda jornada fue la del dobles, donde la dupla integrada por Guido Andreozzi y Federico Gómez se impuso a los locales Ji Sung Nam y Uising Park por 6-3 y 7-5. Acto seguido, en los partidos individuales, Thiago Tirante perdió frente a Soon-Woo Kwon por 4-6, 6-4 y 6-3 para igualar la serie, mientras que Marco Trungelliti fue superado por Hyeon Chung, que se llevó el encuentro por 6-4 y 6-3, lo que significó el punto decisivo para los locales.

Tras quedar igualados con un triunfo por lado en el primer día de competencia, luego de los singles, en la madrugada del domingo en la Argentina, la dupla debutante con la camiseta nacional en este tipo de certámenes, Guido Andreozzi y Federico Gómez, se convirtieron en los jugadores número 94 y 95, respectivamente, de la Selección Argentina de Tenis.

Andreozzi, uno de los especialistas argentinos en la modalidad, con 39 títulos Challenger a lo largo de su carrera y tres consagraciones en el ATP Tour, junto a Gómez fueron los encargados de poner en ventaja al conjunto albiceleste al vencer a los locales Ji Sung Nam y Uising Park por 6-3 y 7-5, en una hora y 23 minutos de juego.

La dupla nacional fue contundente. Gómez, fiel a su estilo bombardero con la derecha, causó daño a sus rivales: estuvo preciso a la hora de cerrar los puntos en la red y respondió con solvencia desde el fondo de la cancha. Por su parte, Andreozzi mostró inteligencia en la toma de decisiones, lo que les permitió complementarse de manera ideal.

Guido Andreozzi y Federico Gómez, protagonistas del punto de dobles que puso en ventaja a la Argentina en la serie de Copa Davis ante Corea del Sur (Crédito: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

En el primer set, los argentinos lograron un quiebre en el cuarto game y cedieron apenas tres puntos a lo largo del parcial, que resolvieron con autoridad por 6-3. En el segundo, los coreanos mostraron mayor precisión en sus golpes, aunque en el quinto juego la dupla albiceleste volvió a quedarse con el saque rival.

Más adelante, en el noveno game, no pudo capitalizar dos match points. La reacción del conjunto asiático llegó con su primer quiebre del encuentro, aunque no logró sostenerlo, y en el juego siguiente los argentinos sellaron el partido por 7-5 para adelantar 2-1 al equipo capitaneado por Javier Frana.

Con el triunfo entre sus manos, Andreozzi sostuvo: “Nunca habíamos jugado juntos y tampoco habíamos disputado la Copa Davis, así que era un poco una incógnita. Desde que llegué a Busan me sentí muy cómodo y sabía que el día que me tocara jugar iba a poder demostrar de lo que era capaz. Es una situación difícil, de mucha presión; era un punto muy importante, pero tenía la tranquilidad de que íbamos a dar una buena imagen”.

Por su parte, Gómez agregó: “Un debut en la Copa Davis no es fácil, pero sabíamos que teníamos que dar lo mejor de nosotros, fuera cual fuera el resultado. Los capitanes hicieron mucho hincapié en mantener la energía y en demostrar que podíamos imponer nuestro juego. Creo que nos complementamos bastante bien”.

Thiago Tirante no pudo ante Soon-Woo Kwon y cayó en tres sets, en un partido clave que dejó igualada la serie (Crédito: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

El segundo punto de la serie tuvo frente a frente a las principales raquetas de cada país, ambos vencedores en la jornada inicial: Thiago Tirante, ubicado en el puesto 95 del ranking ATP, y Soon-Woo Kwon (343°).

El desarrollo del primer set fue parejo hasta el noveno game. Allí, Tirante llegó a disponer de un 40-0, pero una seguidilla de errores permitió la reacción de Kwon, que logró el quiebre y luego cerró el parcial por 6-3.

Sin margen para lamentos y pese al fastidio por la forma en que se le escapó el set inicial, el platense se mantuvo enfocado en su plan de juego y arrancó el segundo parcial con autoridad, al colocarse rápidamente 3-0. Del otro lado de la red, el asiático no se desmoronó y continuó luchando cada punto. En el noveno game, Tirante sacó para igualar la pizarra, pero su rival logró por segunda vez en el encuentro el quiebre. Sin embargo, en el juego siguiente Kwon no pudo confirmarlo y el argentino cerró la manga por 6-4.

En el set decisivo, Tirante fue quien golpeó primero y se adelantó 2-0 con su servicio. El asiático no se dejó amedrentar y logró dar vuelta el partido: ganó cuatro games consecutivos y, cuando el platense sacó 3-5, una vez más el coreano le arrebató el saque para sellar el triunfo por 6-3 e igualar la serie 2-2.

En relación con la derrota, Tirante expresó: “Estoy muy triste por no poder darle el punto y la victoria a la Argentina, aunque me quedo tranquilo porque di el cien por ciento. A veces no alcanza y esos días son difíciles. Me puse un poco nervioso cuando estuve con un break a favor en el tercer set. Me llevo muchas experiencias y aprendizajes de Javier (Frana) y de todo el equipo. Fue una de las mejores semanas, en lo tenístico, de mi vida. A pesar de la derrota, hoy pesan más las cosas positivas que las negativas”.

La Selección Argentina de Tenis quedó eliminada ante Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2026 (Crédito: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Los capitanes de ambas naciones decidieron mantener sus alineaciones y Marco Trungelliti (134°) enfrentó a Hyeon Chung (392°). Con los nervios que conllevan este tipo de partidos los jugadores salieron a disputar el último punto sobre las canchas cubiertas del Gimnasio Gijang.

En el primer parcial, ambos tenistas conservaron a la perfección su arma más letal, el saque. Recién en el décimo game, Chung contó con dos oportunidades de quiebre y aprovechó una de ellas para quedarse con el set por 6-4.

En la segunda manga, Trungelliti se adelantó 2-0, pero no logró sostener la ventaja. El asiático mantuvo la frescura en sus golpes, mostró paciencia y, con dos quiebres de servicio, se impuso por 6-3 para cerrar la serie en favor de Corea del Sur por 3-2.

Cómo sigue el camino de Argentina

Al igual que Argentina, otras 12 selecciones que pierden en la primera ronda de Qualifiers, caen al Grupo Mundial I. En septiembre, estas 13 naciones se enfrentan a otras 13 que ganaron esta semana en el Grupo Mundial I y juegan a modo de “repechaje”. El que gane, jugará las Qualifiers 2027, mientras que el que pierda deberá jugar nuevamente el Grupo Mundial para soñar con las Qualifiers 2028.

Posibles rivales de Argentina: Finlandia, Suiza, China, China Taipei, Nueva Zelanda, Mónaco, Lituania, Turquía, Polonia y Paraguay ya entraron al grupo. Quedan por definirse este domingo: Marruecos vs. Egipto (1-1), Grecia vs. México (1-1), Luxemburgo vs. Ucrania (2-0).