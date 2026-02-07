River Plate le rendirá homenaje a Pity Martínez en su vuelta al Monumental: la historia de un regreso cargado de emoción

El Pity Martínez dejó una huella imborrable en la historia de River Plate (REUTERS/Sergio Perez)

El estadio Monumental será escenario este sábado de la vuelta de Gonzalo Pity Martínez a River Plate, un reencuentro que promete emociones intensas tanto para el futbolista como para el público. Tras su salida del club a finales de 2025, el mediocampista mendocino vivirá su primera visita como rival, ahora con la camiseta de Tigre, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026.

El club River Plate organizó un reconocimiento especial para Martínez, cuya trayectoria en la institución dejó huellas imborrables. Los dirigentes entregarán una plaqueta antes del comienzo del partido, en agradecimiento por los títulos y los momentos decisivos que protagonizó durante sus diferentes ciclos en el equipo de Núñez. ¿El más recordado? Por supuesto, su gol en la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors en el Santiago Bernabéu.

Nacido en Guaymallén, Mendoza, en 1993, Gonzalo Martínez se formó en las divisiones inferiores de Huracán, donde debutó profesionalmente y se destacó por su velocidad y manejo de pelota. Su explosión en el fútbol argentino llamó la atención de los principales clubes del país y, en 2015, el conjunto de Núñez concretó su fichaje.

Las lesiones marcaron el segundo ciclo del Pity Martínez en River Plate (Fotobaires)

Durante su primera etapa en el club, y tras algunas resistencias, el mediocampista conquistó la confianza del técnico y de los hinchas a base de goles clave, asistencias y actuaciones determinantes en partidos de alto voltaje. Su aporte resultó fundamental para la conquista de títulos nacionales e internacionales.

En el ciclo 2015-2018, Martínez fue protagonista en la obtención de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y, sobre todo, la Copa Libertadores 2018. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva del club por su actuación en la final ante Boca Juniors en Madrid. Esa noche, el mediocampista selló el 3-1 definitivo con una corrida memorable desde mitad de cancha, una jugada convertida en símbolo y motivo de canciones en las tribunas.

En total, Martínez levantó en su primer ciclo 8 títulos con la camiseta de River Plate, sumando también dos veces la Recopa Sudamericana, una Copa Argentina, una Suruga Bank y la Copa Libertadores 2015. Los hinchas lo adoptaron como uno de los jugadores más queridos de la última década. “El Pity Martínez, qué loco que está” se convirtió en uno de los cánticos de aliento más escuchados en las tribunas del Monumental.

Así despidió River Plate a Gonzalo Pity Martínez

Tras el ciclo glorioso en River, el volante continuó su carrera en el extranjero. Primero vistió la camiseta del Atlanta United en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y, posteriormente, se sumó al Al-Nassr Football Club de Arabia Saudita. En el club árabe compartió vestuario con figuras internacionales como el portugués Cristiano Ronaldo.

En 2023, Martínez regresó a River Plate para un segundo ciclo, motivado por el deseo de reencontrarse con el club que lo catapultó a la élite. Sin embargo, las lesiones no le permitieron tener continuidad y no pudo repetir lo actuado en su primera etapa con la camiseta millonaria. No obstante, formó parte de los planteles que conquistaron el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina.

Tras quedar libre de River Plate (al igual que otros símbolos como Milton Casco, Enzo Pérez y Nacho Fernández), Martínez acordó su llegada a Tigre, equipo de la Liga Profesional que apostó por su talento y experiencia. Su debut fue inmediato y no tardó en dejar su sello: en su primer partido con la camiseta del Matador, anotó un gol espectacular frente a Racing Club, tras una corrida de 40 metros.

El regreso al Monumental se presenta como uno de los momentos más esperados por los simpatizantes riverplatenses. El club organizó un homenaje especial, que incluirá la entrega de una plaqueta y el reconocimiento público de los dirigentes y la hinchada. La ceremonia tendrá lugar minutos antes del inicio del encuentro, en un clima de respeto y gratitud.

“Necesitaba primero tomarme un tiempo, que yo necesitaba para mi cabeza. Venía de un año complicado. Decidí estar tranquilo, alejarme un poco de todo para recargar energía y volver a estar con la cabeza totalmente puesta en el fútbol. Tenía opciones, sí, como todo. No me quería ir del país por mi familia. Habíamos tomado la decisión de quedarnos acá. Esperé otros llamados que nunca llegaron también. La opción que había hablado con mi mujer era de Tigre porque estaba cerca de casa, es un club que me gustaba, tenía gente que conocía y me habían hablado muy bien del club. Yo estaba totalmente convencido de que quería estar acá. Hicimos esfuerzo de los dos lados y estamos acá, gracias a Dios”, explicó el Pity sobre la elección de vestir la camiseta del Matador.

El paso de Martínez por River Plate se refleja en estadísticas y recuerdos imborrables. Disputó 193 partidos, anotó 37 goles y aportó 42 asistencias con la camiseta millonaria. Su participación en finales decisivas y su capacidad para aparecer en los momentos de mayor presión lo convirtieron en referente de una generación que acumuló títulos y prestigio internacional.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo iniciaron su camino en la zona B del Torneo Apertura con siete unidades, lo que los posiciona como uno de los escoltas de Independiente Rivadavia, único equipo que ostenta puntaje perfecto en lo que va de la competencia. El equipo que conduce técnicamente Diego Dabove también sumó siete puntos en tres encuentros y se mantiene segundo del grupo junto a River.